Валерий Карпин: «Работа в сборной – дикий стресс. День на сборе идет за семь, то есть 10 дней в сборной – это 70 дней в клубе. Концентрация стресса в разы выше в короткий промежуток времени»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин сравнил работу в сборной России и в клубе.

— Работа в сборной — дикий стресс. А когда вы получили настоящий кайф от нахождения в команде? Может ли быть такое удовольствие у тренера постоянно?

— (Улыбается) Постоянного ничего в этой жизни нет. Когда выигрываешь, да еще и делаешь то, что планировали, — кайфуешь. Это и в сборной, и в клубе одинаково.

Конечно, работа в сборной — это стресс. День на сборе идет за семь. То есть 10 дней в сборной — это 70 дней в клубе. В сборной концентрация стресса в разы выше в короткий промежуток времени. Стресс с точки зрения работы и ответственности дикий, как вы правильно заметили. Но после этих 10 дней у тебя есть пауза как минимум в 5-6 дней, когда можно отключиться и ни о чем не думать. В клубе такого нет — ты ежедневно испытываешь стресс на протяжении шести-семи месяцев. И отдыхаешь только в отпуске.

— И как не выгореть, не поехать кукушкой?

— Рецепт есть. Сконцентрироваться в работе на том, на что ты можешь повлиять. И не отвлекаться ни на что, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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3 комментария

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ne ravnodushen
Он должен был за время недельного сбора игру поставить? Все клубы играют в очень медленный футбол (в сравнении с европейскими), что подтверждают выступления в еврокубках. Как Вы это представляете? Скорость мышления, работы с мячом, интенсивность - все на порядок ниже.
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LLiriKK
Так уходи, раз такой стресс. Скучать не будем. Один из худших тренеров в истории команды (вспомнить хотя бы казанский матч против Словакии), который и сборной нормальной игры поставить не может, и сам не представляет, во что она должна играть.
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rigobersong
В сборной смотрю Карпин прям перетрудился:)
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