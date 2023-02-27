Карпин о словах Тарасовой про «деградацию» российского футбола: «У нее такое мнение, ну, окей. До 24 февраля 2022-го за результат сборной было больше благодарностей»

Теги Ростов премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу болельщики Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин прокомментировал слова Татьяны Тарасовой о «деградации» российского футбола.

– Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что последний раз сборная радовала болельщиков пять лет назад – на домашнем чемпионате мира. После – только деградация. Справедливая характеристика от коллеги, пусть и из другого вида спорта?

– Надо у болельщиков спросить. А что значит деградация?

– Не видит результатов.

– У каждого человека и болельщика есть свое мнение. У нее такое. Ну, окей. Но это слова отдельного человека.

– Вы что чаще слышите от людей: благодарят или ругают за результат и качество игры?

– До 24 февраля 2022 года, пока отбирались на чемпионат мира, за результат было больше благодарностей.

Мало кто верил, что в той группе мы до последнего будем бороться за выход. И даже второе место в начале расценивалось как удача, а потом хотелось уже стать первыми. Такая возможность, между прочим, у нас была.

– А по игре?

– Лично меня она редко устраивает. Но общее мнение такое: выиграли – и все хорошо, проиграли или сыграли вничью – все плохо. Даже в товарищеских матчах.

– Даже сыграй вы как «Барселона» в тики-таку, но, если без трех очков ушли с поля, – провал?

– Естественно, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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36 комментариев

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RSI
Ответ teddy10
С учетом того малого количества времени, какое было у Карпина, он выжал близкое к максимуму. Уже все забыли, как после победы в Мариборе пели "Валера! Валера!" в раздевалке. Подфартило в игре со Словакией, когда в целом плохо играли, но помог шальной автогол Шкриньяра, а потом Сафонов несколько раз спас. Немного недотерпели в игре в Хорватии, когда тоже плохо играли, но хорваты - это команда все же другого уровня, что они на ЧМ показали. И снова автогол решил, но уже не в нашу пользу. А, вот, словакам можно сказать не повезло. Команда у них крепкая. Сыграй с ними поляки, после отстранения нашей сборной, не факт, что победили бы. По сути, Левандовски и ко "на халяву" на ЧМ прошли
Плюсанул от души!
Главное: очереди из тренеров на такую тяжелую должность я не видел. Но ВГК взялся и почти решил задачу!!
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Андрей Шульга
Ответ За Путина, за родину
Валерий Георгиевич, отстранение от международных соревнование временно. Совсем скоро СВО завершится нашей победой и мы снова вернёмся на вершину спорта. С нашей талантливой молодёжью, выстроеной системой, детскими школами благодаря Владимиру Путину, мы добьёмся самых больших результатов
Валерий Георгиевич таких как ты путиноуродинцев на х вертел с такой помойкой в голове
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lock0000
Ответ За Путина, за родину
Валерий Георгиевич, отстранение от международных соревнование временно. Совсем скоро СВО завершится нашей победой и мы снова вернёмся на вершину спорта. С нашей талантливой молодёжью, выстроеной системой, детскими школами благодаря Владимиру Путину, мы добьёмся самых больших результатов
В психушке день открытых дверей?
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Максим Николаев
Кто нибудь, пожалуйста, скажите Андрею Белоусу, что "тика-така" в "Барсе" закончилась этак лет 8-9 назад.
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За Путина, за родину
Валерий Георгиевич, отстранение от международных соревнование временно. Совсем скоро СВО завершится нашей победой и мы снова вернёмся на вершину спорта. С нашей талантливой молодёжью, выстроеной системой, детскими школами благодаря Владимиру Путину, мы добьёмся самых больших результатов
+2
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avcgloronalduMU
Карпин балабол, сборная РФ как и Карпин - никакая
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Eugene Leonov
Ответ BeastI666I
До 24 февраля 2022 года, пока отбирались на чемпионат мира, за результат было больше благодарностей. -------------------------------- тонкий намек на вред СВО для футбола? ))))))))))
Ага) со слов Карпина словно Сборная России на ЧМ за медали боролась постоянно и не отскакивала чудом со слабой игрой от середняков.
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grek087
Ответ mallowan
Сам пишет, что поборолись бы в стыках и тут же говорит, что результата не было, а что для нашей сборной стыки это не результат уже? Мы намного слабее Хорватии, поэтому стыки более чем результат.
Нет, это не результат. И уверенности в стыках, тем более в их новом формате также никакой не было. А не было из-за отсутствия игры. Мы могли играть ярко, в атакующий футбол, с душой, но нам могло просто не повезти. Это спорт, где-то рикошет, лишняя ничья и стыки, в которые ты заходишь уверенно, пусть не супер фаворитом, но яркой и бегущей сборной с которой никто не хочет играть. А мы заходили туда на дрожащих. Никто не верил по-настоящему. Хорошо что в итоге не дошли. Лишний хейт игрокам и тренеру. Или вот еще вариант: играть в говнофутбол но цепляться за очки и как итог выход с первого места. За старание так сказать. Так бывает! Но мы играли в говнофутбол, никуда не вышли, фатально не везло, до стыков дело не дошло, и прочие неудачи. О каком итоговом результате вообще можно говорить?! Его нет никакого!
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BeastI666I
До 24 февраля 2022 года, пока отбирались на чемпионат мира, за результат было больше благодарностей.
--------------------------------
тонкий намек на вред СВО для футбола? ))))))))))
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Alexander Kochet
Ответ Камбоджа Иванов
Я - украинец. В чем проблемы?
Тогда нет проблем. Желаю вам вернуть свои территории поскорей и с наименьшими потерями. Касательно чебурека, который выше первым написал гадости в мой адрес - знали бы вы, как они достали вести себя как обезьянки в условном москвабаде например...
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Dinamik1
Все таки фигурное кривляние намного выше по медалям на ЧЕ и ЧМ значит оно и статусней но по популярности и любви футбол в не конкуренции.
А можешь сравнить уровень конкуренции в футболе и в фигурном катании?
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teddy10
С учетом того малого количества времени, какое было у Карпина, он выжал близкое к максимуму. Уже все забыли, как после победы в Мариборе пели "Валера! Валера!" в раздевалке. Подфартило в игре со Словакией, когда в целом плохо играли, но помог шальной автогол Шкриньяра, а потом Сафонов несколько раз спас. Немного недотерпели в игре в Хорватии, когда тоже плохо играли, но хорваты - это команда все же другого уровня, что они на ЧМ показали. И снова автогол решил, но уже не в нашу пользу. А, вот, словакам можно сказать не повезло. Команда у них крепкая. Сыграй с ними поляки, после отстранения нашей сборной, не факт, что победили бы. По сути, Левандовски и ко "на халяву" на ЧМ прошли
+4
0
+4
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Dan Kennedy
Ответ Андрей Вдонин
Вообще Тарасова конечно права. Уже год про сборную ни слуху ни духу. ЧМ без нас, отборочные на Евро мы пролетели. На лицо явная игровая деградация. Карпина в отставку пора.
Карпин позор, да. Вылетел из квалификации ЕВРО еще до старта самих квалификаций.
+5
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Камбоджа Иванов
Ответ Alexander Kochet
Ещё один невежливый тожерасеянен заполыхал
Я - украинец. В чем проблемы?
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Андрей Вдонин
Вообще Тарасова конечно права. Уже год про сборную ни слуху ни духу. ЧМ без нас, отборочные на Евро мы пролетели. На лицо явная игровая деградация. Карпина в отставку пора.
0
-1
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Slavnov
помню Хорватию,Валере бы лучше молчать,слабее игры сборной не видел
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-2
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Сикарио
Ответ Alexander Kochet
На ветке хач с нижнего новгорода, скинул его данные в местную НП, думаю, теперь его депортируют
как узнал, что он с НН?
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Dan Kennedy
Я напомню, что Карпин выиграл все матчи кроме двух. Как раз обе с Хорватией, которая является одной из лучших европейских сборных. ВГК в общем-то сделал плюс-минус максимум, может повезло бы чуть больше и 0-0 удержали бы в Сплите. Но это был бы прыжок выше головы в любом случае и везение.
+13
-1
+12
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Alexander Kochet
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий удален модератором
Ещё один невежливый тожерасеянен заполыхал
+2
0
+2
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Камбоджа Иванов
Ответ Alexander Kochet
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Nate
Ох по тонкому льду прошел и вполне достойно )
+3
-2
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Alexander Kochet
На ветке хач с нижнего новгорода, скинул его данные в местную НП, думаю, теперь его депортируют
+1
-2
-1
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Dinamik1
Все таки фигурное кривляние намного выше по медалям на ЧЕ и ЧМ значит оно и статусней но по популярности и любви футбол в не конкуренции.
0
-3
-3
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айболит 66
а мне кажется футбол у нас ещё держится на уровне, а вот фигурное катание точно деградирует
+6
-4
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mallowan
Ответ grek087
Не было ни игры, ни результата. Шансы на выход из группы с первого места- были. Не получилось- ок. Поборолись бы с стыках? Возможно, но лично у меня были некоторые сомнения. Ну а о каких благодарностях и за что идёт речь я не знаю.
Сам пишет, что поборолись бы в стыках и тут же говорит, что результата не было, а что для нашей сборной стыки это не результат уже? Мы намного слабее Хорватии, поэтому стыки более чем результат.
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