Карпин отдал Месси 1-е место в голосовании The Best, Джикия назвал лучшим Мбаппе

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА Валерий Карпин Георгий Джикия Килиан Мбаппе The Best Футбол

Стало известно, кого считают лучшим игроком мира представители сборной России.

В голосовании ФИФА поучаствовали главный тренер Валерий Карпин и капитан Георгий Джикия.

54-летний специалист на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Карима Бензема, на третье – Килиана Мбаппе. У 29-летнего защитника на первой строчке Мбаппе, на второй – Месси, на третьей – Бензема.

На церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года был признан Лионель Месси.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

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12 комментариев

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Нефанатик
Ответ Блуждающий странник
Стадное мнение это говорить что-то без аргументации, чаще всего стадное мнение как раз про лояльное судейство, про слабый год от Месси, вы это ничем не подкрепляете. Просто стадное "мнение" презирать одного игрока и неважно, что он ЧМ выиграл и в каждом матче плей-офф по два голевых действия делал, мы будем пытаться найти невообразимо несуразные аргументы, хотя суть то не в его игре, которая была на высочайшем уровне, суть в ненависти, которая не является мнением Слабый год Месси и великолепный год от Бензема. У одного 40 голевых действий, у другого 65. И это Бензема весь год был хорош, а другой только на ЧМ, по итогу тот кто хорош уступил почти на 30 голевых действий. Я пока не услышал ни одного аргумента за сегодня. У Мбаппе на 7 голевых действий больше, но у Мбаппе нет значимых титулов и вообще из титулов один чемпионат, а у Месси сюда же Суперкубок, Финалиссима и титул ЧМ, перекрывает этот небольшой разрыв явно. Да и голов с пенальти у Мбаппе больше, за ПСЖ Месси пенальти не бьет Почему Мартинес не заслуживает награды обосновать можно, я тоже считаю, что Куртуа был лучше за этот период. По вратарям большинство капитанов и тренеров ведущих стран голосовали за Куртуа и там отрыва как такового нет. По лучшему игроку там настолько огромный перевес, я давно не помню такого разрыва. Как и всегда любители искать заговоры решают, что адекватно, а что нет. Проводят интеллектуальный срез, получается ты смог определить, что Эдегор это футболист без интеллекта, он же Месси поставил на первое место. Модрич поставил Месси выше Мбаппе, что скажешь о Модриче? Тоже не одарен интеллектом? Я просто помню ты писал насколько Модрич гениален. Про других не менее именитых и одаренных спортсменов не буду писать, захочешь сам найдешь
Не подкреплять аргументами? Ты читаешь вообще что тебе пишут? Ввиду того, что таких как ты тут больше половины сайта твой бред набирает плюсики. Лишнее доказательство что у вас стадный инстинкт. Аргумент - 13 ударов в створ и 8 голов - это у лучшего вратаря. Аргумент - это рекордное пробитие пенальти на одном турнире.
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Блуждающий странник
Ответ Нефанатик
А еще, лучший вратарь мира - Мартинес у которого 8 пропущенных мячей после 13 ударов в створ. У кого есть свое мнение - высказывает его, у кого стадный инстинкт придерживается мнения большинства. Ведь футболисты люди такие умные)) как можно в них сомневаться)) Месси был хорош на ЧМ, но он не лучший игрок мира прошлого года. Он выиграл ЧМ с очень лояльным судейством, пробил рекордное количество пенальти которые вызывали очень большие вопросы. Для слепого глора - Месси заслужено выиграл ЧМ, а кто не согласен тот фанат Роналду, но по факту что фанатики Месси, что Роналду друг друга стоят.
Стадное мнение это говорить что-то без аргументации, чаще всего стадное мнение как раз про лояльное судейство, про слабый год от Месси, вы это ничем не подкрепляете. Просто стадное "мнение" презирать одного игрока и неважно, что он ЧМ выиграл и в каждом матче плей-офф по два голевых действия делал, мы будем пытаться найти невообразимо несуразные аргументы, хотя суть то не в его игре, которая была на высочайшем уровне, суть в ненависти, которая не является мнением

Слабый год Месси и великолепный год от Бензема. У одного 40 голевых действий, у другого 65. И это Бензема весь год был хорош, а другой только на ЧМ, по итогу тот кто хорош уступил почти на 30 голевых действий. Я пока не услышал ни одного аргумента за сегодня. У Мбаппе на 7 голевых действий больше, но у Мбаппе нет значимых титулов и вообще из титулов один чемпионат, а у Месси сюда же Суперкубок, Финалиссима и титул ЧМ, перекрывает этот небольшой разрыв явно. Да и голов с пенальти у Мбаппе больше, за ПСЖ Месси пенальти не бьет

Почему Мартинес не заслуживает награды обосновать можно, я тоже считаю, что Куртуа был лучше за этот период. По вратарям большинство капитанов и тренеров ведущих стран голосовали за Куртуа и там отрыва как такового нет. По лучшему игроку там настолько огромный перевес, я давно не помню такого разрыва. Как и всегда любители искать заговоры решают, что адекватно, а что нет. Проводят интеллектуальный срез, получается ты смог определить, что Эдегор это футболист без интеллекта, он же Месси поставил на первое место. Модрич поставил Месси выше Мбаппе, что скажешь о Модриче? Тоже не одарен интеллектом? Я просто помню ты писал насколько Модрич гениален. Про других не менее именитых и одаренных спортсменов не буду писать, захочешь сам найдешь
+7
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+7
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Нефанатик
Ответ Блуждающий странник
Буквально час назад был диалог и меня убеждали, что Месси выиграл из-за капитанов Непала и других мелких стран. Непонятно почему у этих футболистов не может быть мнения, но все же. По итогу капитан Непала за Мбаппе, а капитаны Англии, Чехии, Италии, Дании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Сербии все за Месси. Все европейские середняки как Норвегия, Польша и ещё с десяток стран за Месси. Жду аргументированное мнение, что Эдегор, Кейн, Бонуччи, Кьер, Ван Дейк и остальные звезды ничего не понимают в футболе и все куплено
А еще, лучший вратарь мира - Мартинес у которого 8 пропущенных мячей после 13 ударов в створ. У кого есть свое мнение - высказывает его, у кого стадный инстинкт придерживается мнения большинства. Ведь футболисты люди такие умные)) как можно в них сомневаться)) Месси был хорош на ЧМ, но он не лучший игрок мира прошлого года. Он выиграл ЧМ с очень лояльным судейством, пробил рекордное количество пенальти которые вызывали очень большие вопросы. Для слепого глора - Месси заслужено выиграл ЧМ, а кто не согласен тот фанат Роналду, но по факту что фанатики Месси, что Роналду друг друга стоят.
+2
-6
-4
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Человек1991
КосмоСтас и Дзюбиньо будучи тренером и кэпом сборной России 5 лет голосовали за Роналду )) я думаю если бы они и сейчас были бы в сборной России , то всё равно бы проголосовали за Роналду ))
+1
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Экспертное мнение
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кто эти ноунеймы? Почему за Роналду не голосовали, он же забил в верблюжьей лиге
А Роналду голоса не нужны, он умеет попадать в топы с 0 голосами, как на последнем ЗМ оказался в топ-20. Так что ждем итоговый рейтинг, думаю Криша воткнут на 4-5 место с 0 очками.
+2
-1
+1
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Блуждающий странник
Буквально час назад был диалог и меня убеждали, что Месси выиграл из-за капитанов Непала и других мелких стран. Непонятно почему у этих футболистов не может быть мнения, но все же. По итогу капитан Непала за Мбаппе, а капитаны Англии, Чехии, Италии, Дании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Сербии все за Месси. Все европейские середняки как Норвегия, Польша и ещё с десяток стран за Месси. Жду аргументированное мнение, что Эдегор, Кейн, Бонуччи, Кьер, Ван Дейк и остальные звезды ничего не понимают в футболе и все куплено
+7
-3
+4
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Егор Крид58
выбор Джикии мне не понятен, он вроде Спартаковец, должен был голосовать за Сергея Иванова (как же Спартак без него)
+3
-3
0
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Andreich18
то есть их голоса учли, при том что сборная отстранена. Да о чем я, там и сборную Гуама и островов Теркс и Тайкоса опрашивали и врядли они смотрели ЛЧ или весь сезон чемпионатов
0
-1
-1
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Artem Piatkov
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кто эти ноунеймы? Почему за Роналду не голосовали, он же забил в верблюжьей лиге
Черчесов с Дзюбой голосовали за Роналду
У Карпина - иное мнение..
0
-3
-3
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Си Эм Панк
Вполне справедливо проголосовали)
+3
-2
+1
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Зизуха
Хоть где-то Россия участвует
+11
-1
+10
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Гегенпрессинг Рангника
Кто эти ноунеймы? Почему за Роналду не голосовали, он же забил в верблюжьей лиге
+15
-4
+11
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