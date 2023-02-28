Карпин отдал Месси 1-е место в голосовании The Best, Джикия назвал лучшим Мбаппе
Стало известно, кого считают лучшим игроком мира представители сборной России.
В голосовании ФИФА поучаствовали главный тренер Валерий Карпин и капитан Георгий Джикия.
54-летний специалист на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Карима Бензема, на третье – Килиана Мбаппе. У 29-летнего защитника на первой строчке Мбаппе, на второй – Месси, на третьей – Бензема.
На церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года был признан Лионель Месси.
Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони
Слабый год Месси и великолепный год от Бензема. У одного 40 голевых действий, у другого 65. И это Бензема весь год был хорош, а другой только на ЧМ, по итогу тот кто хорош уступил почти на 30 голевых действий. Я пока не услышал ни одного аргумента за сегодня. У Мбаппе на 7 голевых действий больше, но у Мбаппе нет значимых титулов и вообще из титулов один чемпионат, а у Месси сюда же Суперкубок, Финалиссима и титул ЧМ, перекрывает этот небольшой разрыв явно. Да и голов с пенальти у Мбаппе больше, за ПСЖ Месси пенальти не бьет
Почему Мартинес не заслуживает награды обосновать можно, я тоже считаю, что Куртуа был лучше за этот период. По вратарям большинство капитанов и тренеров ведущих стран голосовали за Куртуа и там отрыва как такового нет. По лучшему игроку там настолько огромный перевес, я давно не помню такого разрыва. Как и всегда любители искать заговоры решают, что адекватно, а что нет. Проводят интеллектуальный срез, получается ты смог определить, что Эдегор это футболист без интеллекта, он же Месси поставил на первое место. Модрич поставил Месси выше Мбаппе, что скажешь о Модриче? Тоже не одарен интеллектом? Я просто помню ты писал насколько Модрич гениален. Про других не менее именитых и одаренных спортсменов не буду писать, захочешь сам найдешь
У Карпина - иное мнение..