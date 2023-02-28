Карпин отдал Месси 1-е место в голосовании The Best, Джикия назвал лучшим Мбаппе

Стало известно, кого считают лучшим игроком мира представители сборной России.

В голосовании ФИФА поучаствовали главный тренер и капитан .

54-летний специалист на первое место поставил , на второе – , на третье – . У 29-летнего защитника на первой строчке Мбаппе, на второй – Месси, на третьей – Бензема.

На церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года был признан Лионель Месси.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони