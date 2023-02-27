«Ложь, обман уже 20 лет – в отставку!» Фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа» выступили против правительства Турции

Теги Фенербахче Бешикташ Коньяспор Антальяспор высшая лига Турция болельщики Политика Футбол

Посетители матчей чемпионата Турции скандировали антиправительственные лозунги.

Как передает BBC, 25 февраля болельщики «Фенербахче» перед игрой с «Коньяспором» (4:0) кричали: «Ложь, ложь, ложь, обман, обман, обман уже 20 лет – уходите в отставку!»

Также по ходу матча они выкрикивали «Правительство в отставку!»

Лозунги об отставке руководства страны также звучали на матче «Бешикташа», принимавшего «Антальяспор» (0:0) 26 февраля.

Министр по делам молодежи и спорта Мехмет Касапоглу в ответ на это заявил: «Использование спорта в качестве политического инструмента не ведет ни к чему, кроме препятствования единству и солидарности. Мы вместе продолжим залечивать раны от болезненной катастрофы и вместе преодолеем трудные времена».

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели осудил использование спорта «в интересах грязной политики» и призвал проводить матчи без зрителей или «с учетом применения необходимых мер».

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу отметил: «Если кто-то хочет заниматься политикой, скоро будут выборы. А те, кто хочет превратить спорт в политическую арену, должны обратить внимание на то, что делают государство, нация, гражданское общество».

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66 комментариев

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Den Mir3o
Люди имеют право высказываться где угодно и когда угодно
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МИХАЛЫЧ
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну во первых. Франц Фон Шольц оказался ОДНОФАМИЛЬЦЕМ ОЛАФА ШОЛЬЦА И ЖИЛ В АВСТРИИ. Просто когда-то Киселев что называется накинул на вентиляцию
Киселева я не читаю
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FNT
Ответ Остап Бендер
Ожидаемо. Любители «везде рай на земле, кроме России» заминусят)
Если все твои доводы - это псевдоироничные заявы вроде "всюду же рай, кроме", то с тобой и правда никто не будет разговаривать. Рая нет нигде, но есть разные уровни этого нерая. Их можно сравнивать. Твое заявление - даже не логическая ошибка, это полное отсутствие логики.

Да, если что, я с тобой тоже разговаривать не собираюсь. Это просто был коротенький бесплатный урок. Пока.
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Vitto
Ответ Hitgoe Himgob
А военных он кем задавил, не военными?)
Спецслужбами, полицией, судами и тд
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GLW
Ответ Nastia Sergey
в Турции уже давно есть Fan ID
знаю, кстати ваш ник нарушает закон о пропаганде ЛГБТ))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Виктор Ш.
Раскачивают америкосы Эрдогана, все слишком очевидно, ничего нового не придумывают
А разве не космическая инфляция?
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Ру7евоЙ
Ответ Tigo_Volchara93
Наши так никогда так не сделают Вот и вся разница
Потому что все западные НКО запретили у нас. В Турции тоже запретят, а нет расшатают как соседей в 14-ом..
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Андрей Рядькин
Ответ Vadja
Все эти "спорт вне политики" так угарно слушать в последние годы. Все вокруг - это и есть политика. От уборки подъездов и вывоза мусора, до спорта и выборов. Любой, кто думает по-другому на самом деле просто снимает с себя социальную ответственность за свою страну, вот и все.
эту инфантильность прививали поколениями
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ МИХАЛЫЧ
и родственник фашист голимый
Ну во первых. Франц Фон Шольц оказался ОДНОФАМИЛЬЦЕМ ОЛАФА ШОЛЬЦА И ЖИЛ В АВСТРИИ. Просто когда-то Киселев что называется накинул на вентиляцию
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Виктор Ш.
Раскачивают америкосы Эрдогана, все слишком очевидно, ничего нового не придумывают
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-4
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Hitgoe Himgob
Ответ ivanzhu90
Не уберег от чего? Ничего еще не случилось. Эрдоган военных задавил в 16м, когда военные в Турции это один из столпов. Тут какие то фанаты вышли.
А военных он кем задавил, не военными?)
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Оператор Дзюбы
Ответ ivanzhu90
Не уберег от чего? Ничего еще не случилось. Эрдоган военных задавил в 16м, когда военные в Турции это один из столпов. Тут какие то фанаты вышли.
Как минимум от критики. А кто знает, куда это все привести может.
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МИХАЛЫЧ
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Шольц, у которого жена и дети: 🗿
и родственник фашист голимый
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FilinMD
Ответ Konstantin Meerov
Эрдоган - единственный из европейских руководителей, у которого есть отличное мнение от дяди Сэма из вашингтонского обкома. Гомосексуалы Шольц и Макрон показали себя полными и безоговорочными куколдами. В особенности, хер Шольц.
Есть еще Орбан :)

А Шольц - вообще шутка какая-то. У его страны кусок важнейшей энергетической инфраструктуры взорвали, а он молчит как рыба.

Хотя это неудивительно, тк еще до подрыва во время речи Байдена «если Россия вторгнется, СП перестанет существовать», вместо того, чтобы перебить его и сказать «господин президент, вы не имеете никакого отношения к этому, это прерогатива Германии», но нет, сидел и разглядывал ботинки))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Леван Мкртчян
Например?
Ким Чен Ын
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Michael Boldyrev
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо..."
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Сереня Цветок
Ответ Сереня Цветок
Скандировали такие же адепты, как и у нас Лехины. Лишь бы сломать. а как строить - да пофигу
и сразу моментально какая-то редиска минусует) фу я сказал
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Vadja
Все эти "спорт вне политики" так угарно слушать в последние годы.
Все вокруг - это и есть политика. От уборки подъездов и вывоза мусора, до спорта и выборов. Любой, кто думает по-другому на самом деле просто снимает с себя социальную ответственность за свою страну, вот и все.
+5
0
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Nastia Sergey
Ответ GLW
Эрдоган - простофиля. С Fan ID такой фигни бы не было.
в Турции уже давно есть Fan ID
+4
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Леван Мкртчян
Ответ воробей джек
А он не один такой "лидер".
Например?
0
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Сереня Цветок
Скандировали такие же адепты, как и у нас Лехины. Лишь бы сломать. а как строить - да пофигу
+2
-3
-1
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Guillermo
Спортс определился с политическим направлением) Будут качать Эрдогана
+1
-1
0
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Теннисный абсолют
Они что печенек Нуланд объелись? Хотят как на Украине потом выступить пушечным мясом против Ирана?
Майданы все эти - это худшее, что может быть со страной.
+3
-4
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МИХАЛЫЧ
Что там за Байдена кричат , или это вне повестки и за Макрона и его пенсионную реформу
+2
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Konstantin Meerov
Эрдоган - единственный из европейских руководителей, у которого есть отличное мнение от дяди Сэма из вашингтонского обкома. Гомосексуалы Шольц и Макрон показали себя полными и безоговорочными куколдами. В особенности, хер Шольц.
Шольц, у которого жена и дети: 🗿
+1
-1
0
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