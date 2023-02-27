«Ложь, обман уже 20 лет – в отставку!» Фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа» выступили против правительства Турции
Посетители матчей чемпионата Турции скандировали антиправительственные лозунги.
Как передает BBC, 25 февраля болельщики «Фенербахче» перед игрой с «Коньяспором» (4:0) кричали: «Ложь, ложь, ложь, обман, обман, обман уже 20 лет – уходите в отставку!»
Также по ходу матча они выкрикивали «Правительство в отставку!»
Лозунги об отставке руководства страны также звучали на матче «Бешикташа», принимавшего «Антальяспор» (0:0) 26 февраля.
Министр по делам молодежи и спорта Мехмет Касапоглу в ответ на это заявил: «Использование спорта в качестве политического инструмента не ведет ни к чему, кроме препятствования единству и солидарности. Мы вместе продолжим залечивать раны от болезненной катастрофы и вместе преодолеем трудные времена».
Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели осудил использование спорта «в интересах грязной политики» и призвал проводить матчи без зрителей или «с учетом применения необходимых мер».
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу отметил: «Если кто-то хочет заниматься политикой, скоро будут выборы. А те, кто хочет превратить спорт в политическую арену, должны обратить внимание на то, что делают государство, нация, гражданское общество».
Снялись 13 команд, в Суперлиге обновили лимит, клубы за Эрдогана (чтобы не обанкротиться): футбол Турции после трагедии
Фанаты «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле мягкими игрушками. Их отправят детям, которые пострадали от землетрясений
Да, если что, я с тобой тоже разговаривать не собираюсь. Это просто был коротенький бесплатный урок. Пока.
А Шольц - вообще шутка какая-то. У его страны кусок важнейшей энергетической инфраструктуры взорвали, а он молчит как рыба.
Хотя это неудивительно, тк еще до подрыва во время речи Байдена «если Россия вторгнется, СП перестанет существовать», вместо того, чтобы перебить его и сказать «господин президент, вы не имеете никакого отношения к этому, это прерогатива Германии», но нет, сидел и разглядывал ботинки))
И какое в свете чудо?
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо..."
Все вокруг - это и есть политика. От уборки подъездов и вывоза мусора, до спорта и выборов. Любой, кто думает по-другому на самом деле просто снимает с себя социальную ответственность за свою страну, вот и все.
Майданы все эти - это худшее, что может быть со страной.