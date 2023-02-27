«Ложь, обман уже 20 лет – в отставку!» Фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа» выступили против правительства Турции

Посетители матчей чемпионата Турции скандировали антиправительственные лозунги.

Как передает BBC, 25 февраля болельщики « » перед игрой с « » (4:0) кричали: «Ложь, ложь, ложь, обман, обман, обман уже 20 лет – уходите в отставку!»

Также по ходу матча они выкрикивали «Правительство в отставку!»

Лозунги об отставке руководства страны также звучали на матче «Бешикташа», принимавшего «Антальяспор» (0:0) 26 февраля.

Министр по делам молодежи и спорта Мехмет Касапоглу в ответ на это заявил: «Использование спорта в качестве политического инструмента не ведет ни к чему, кроме препятствования единству и солидарности. Мы вместе продолжим залечивать раны от болезненной катастрофы и вместе преодолеем трудные времена».

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели осудил использование спорта «в интересах грязной политики» и призвал проводить матчи без зрителей или «с учетом применения необходимых мер».

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу отметил: «Если кто-то хочет заниматься политикой, скоро будут выборы. А те, кто хочет превратить спорт в политическую арену, должны обратить внимание на то, что делают государство, нация, гражданское общество».

Снялись 13 команд, в Суперлиге обновили лимит, клубы за Эрдогана (чтобы не обанкротиться): футбол Турции после трагедии

Фанаты «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле мягкими игрушками. Их отправят детям, которые пострадали от землетрясений