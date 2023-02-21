Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясения в Турции

Теги высшая лига Турция происшествия Хатайспор Футбол

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясения.

Об этом сообщил турецкий клуб. О том, что Танер Савут оказался под завалами, стало известно 6 февраля.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Да помилует Всевышний Аллах нашего наставника, мы выражаем соболезнования его семье и поклонникам.

Мы не забудем тебя, Танер. Ты всегда останешься в наших сердцах», – говорится в заявлении клуба.

Савуту было 48 лет. Ранее стало известно, что в результате землетрясения погиб и полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу. 

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6 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ deadjoker
Жесть конечно, что происходит в Турции.
Больше 50к людей уже погибло, катастрофа
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Дидар Розыев
vchera eshe bylo dva zemletrisenii 6.5 - 5.4 ... upali te doma kotorye eli stoyali posle toy zemletrisenii
0
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0
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deadjoker
Жесть конечно, что происходит в Турции.
+3
0
+3
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Apol
Ответ psixyec
Ну умер и умер.
Сегодня в зоопарке день открытых дверей?
+5
0
+5
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Stannis
Ответ psixyec
Ну умер и умер.
дбл
+6
-1
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psixyec
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0
-14
-14
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