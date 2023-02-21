Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясения в Турции

Спортивный директор « » погиб в результате землетрясения.

Об этом сообщил турецкий клуб. О том, что Танер Савут оказался под завалами, стало известно 6 февраля.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Да помилует Всевышний Аллах нашего наставника, мы выражаем соболезнования его семье и поклонникам.

Мы не забудем тебя, Танер. Ты всегда останешься в наших сердцах», – говорится в заявлении клуба.

Савуту было 48 лет. Ранее стало известно, что в результате землетрясения погиб и полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу.

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