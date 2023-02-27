Мак Аллистер о мотивации: «После ЧМ началось самое сложное – нужны новые стимулы. Мне просто нравится быть на поле, трофеи – не главное»
Алексис Мак Аллистер рассказал о мотивации после победы на ЧМ-2022.
«Если говорить об уверенности, то в один день ты можешь быть полон уверенности, а затем она может исчезнуть. Ее нужно строить каждый день. Победа на чемпионате мира придала мне уверенности, но если я не очень хорошо отыграю пять матчей подряд в «Брайтоне», моя уверенность снова снизится.
После победы на чемпионате мира первым, что я сказал, было: «Теперь начинается самое сложное в футболе». Мы выиграли Кубок мира, и это было самым трудным для нас, а теперь нам нужно что-то еще, чтобы получить мотивацию.
Но мне нравится играть в футбол. Конечно, я хочу выигрывать трофеи, но это не самое главное. Самое важное для меня – быть на поле каждые выходные, и мне это на самом деле нравится. Мне не нужно мотивировать себя чем-то еще», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.
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