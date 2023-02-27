Мак Аллистер о мотивации: «После ЧМ началось самое сложное – нужны новые стимулы. Мне просто нравится быть на поле, трофеи – не главное»

рассказал о мотивации после победы на .

«Если говорить об уверенности, то в один день ты можешь быть полон уверенности, а затем она может исчезнуть. Ее нужно строить каждый день. Победа на чемпионате мира придала мне уверенности, но если я не очень хорошо отыграю пять матчей подряд в « », моя уверенность снова снизится.

После победы на чемпионате мира первым, что я сказал, было: «Теперь начинается самое сложное в футболе». Мы выиграли Кубок мира, и это было самым трудным для нас, а теперь нам нужно что-то еще, чтобы получить мотивацию.

Но мне нравится играть в футбол. Конечно, я хочу выигрывать трофеи, но это не самое главное. Самое важное для меня – быть на поле каждые выходные, и мне это на самом деле нравится. Мне не нужно мотивировать себя чем-то еще», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной .

Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»