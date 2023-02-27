Мак Аллистер о мотивации: «После ЧМ началось самое сложное – нужны новые стимулы. Мне просто нравится быть на поле, трофеи – не главное»

Теги премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Брайтон ЧМ-2022 Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал о мотивации после победы на ЧМ-2022.

«Если говорить об уверенности, то в один день ты можешь быть полон уверенности, а затем она может исчезнуть. Ее нужно строить каждый день. Победа на чемпионате мира придала мне уверенности, но если я не очень хорошо отыграю пять матчей подряд в «Брайтоне», моя уверенность снова снизится.

После победы на чемпионате мира первым, что я сказал, было: «Теперь начинается самое сложное в футболе». Мы выиграли Кубок мира, и это было самым трудным для нас, а теперь нам нужно что-то еще, чтобы получить мотивацию.

Но мне нравится играть в футбол. Конечно, я хочу выигрывать трофеи, но это не самое главное. Самое важное для меня – быть на поле каждые выходные, и мне это на самом деле нравится. Мне не нужно мотивировать себя чем-то еще», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.

Мак Аллистер о Месси: «Аргентина выиграла ЧМ благодаря ему. В АПЛ он был бы лучшим, без сомнений»

 

 

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9 комментариев

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Vadim225
Ответ Артём Степанов
а это разве не контекстная реклама?😂
К сожалению , нет ( 😅
0
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-1
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Артём Степанов
Ответ Vadim225
https://ibb.co/VmwyXmF норм реклама на спортсе 😅
а это разве не контекстная реклама?😂
+2
0
+2
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LosBlancos
в ТТХ собрался ?
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0
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Vatikan
А я все равно ради трофеев играю. Просто так выходить на поле -не моё.
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0
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Bashibuzuck
Ответ Vadim225
https://ibb.co/VmwyXmF норм реклама на спортсе 😅
Ну а че, нормуль, ценности то традиционные😁
+4
0
+4
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Bashibuzuck
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Ты автор😁
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0
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Vadim225
https://ibb.co/VmwyXmF норм реклама на спортсе 😅
+6
-2
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Sevuska
А я веру этому парню - играть за Брайтон и получать трофеи это две разные вещи 👍
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Dmitriy6354
Выиграл только ЧМ. Но конечно этот главный титул в жизни футболиста, но все равно Месси выиграл абсолютно все, а все равно голод до побед.
+1
-1
0
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Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
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