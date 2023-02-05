«Брайтон» потребует 70 млн евро за Мак Аллистера. Он интересен нескольким клубам АПЛ

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Алексис Мак Аллистер может покинуть «Брайтон» летом.

По информации журналиста TyC Sports Гастона Эдула, к аргентинскому полузащитнику проявляют серьезный интерес несколько клубов АПЛ, и «Брайтону» будет трудно удержать игрока в летнее трансферное окно. Сообщается, что за Мак Аллистера придется заплатить около 70 миллионов евро.

Контракт игрока с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года, отмечается, что в соглашении не прописаны отступные.

В текущем сезоне на счету Мак Аллистера 5 голов в 17 матчах АПЛ. С подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Алекс Мелкумян
Худо бедно понятно, за что просят такие деньги - в АПЛ не первый год, ЧМ бодро провел в основе победителя, можно рискнуть и проверить его на более высоком уровне. А вот за что просят 90 млн за Кайседо хз.
+5
0
+5
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Бухгалтер2021
Кевин
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Аляска начинает с сотки
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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