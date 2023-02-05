«Брайтон» потребует 70 млн евро за Мак Аллистера. Он интересен нескольким клубам АПЛ
Алексис Мак Аллистер может покинуть «Брайтон» летом.
По информации журналиста TyC Sports Гастона Эдула, к аргентинскому полузащитнику проявляют серьезный интерес несколько клубов АПЛ, и «Брайтону» будет трудно удержать игрока в летнее трансферное окно. Сообщается, что за Мак Аллистера придется заплатить около 70 миллионов евро.
Контракт игрока с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года, отмечается, что в соглашении не прописаны отступные.
В текущем сезоне на счету Мак Аллистера 5 голов в 17 матчах АПЛ. С подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
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