«Брайтон» потребует 70 млн евро за Мак Аллистера. Он интересен нескольким клубам АПЛ

может покинуть « » летом.

По информации журналиста TyC Sports Гастона Эдула, к аргентинскому полузащитнику проявляют серьезный интерес несколько клубов АПЛ, и «Брайтону» будет трудно удержать игрока в летнее трансферное окно. Сообщается, что за Мак Аллистера придется заплатить около 70 миллионов евро.

Контракт игрока с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года, отмечается, что в соглашении не прописаны отступные.

В текущем сезоне на счету Мак Аллистера 5 голов в 17 матчах . С подробной статистикой можно ознакомиться здесь.