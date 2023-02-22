Гончаренко про 1:1 с «Ростовом»: «Урал» играл чуть острее, поддавил соперника при равном счете»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:1) в Фонбет Кубке России.

– Много было борьбы, желания. Наверное, мы были чуть более опасными у ворот соперника. Поострее действовали. Особенно мне понравилась наша реакция, когда «Ростов» сравнял счет. Мы нашли в себе силы сыграть более активно, поддавить соперника, выжать моменты. Но в концовке нас выручил .

В целом закономерный счет, но мы были чуть острее в атаках.

– Сборы завершились недавно. Как оцениваете состояние команды?

– Конечно, была достаточно длительная пауза. Три месяца – это очень много. Понятия зимнего, весеннего или летнего футбола должны исчезать. И мы, и «Ростов» работали в комфортных условиях в Эмиратах, имели достаточно качественные спарринги. Единственное, условия отличаются полями. Понятно, что у нас иные погодные условия, сейчас на поле другая трава. И игра смотрится иной, в ней больше подборов и длинных передач.

– Впереди еще ответная игра. На чем акцентировали внимание своих игроков перед сегодняшним матчем?

– Независимо от того, с кем мы играем, дома или на выезде, структура игры должна быть одинаковой. Должны продолжать верить в то, что можем создавать моменты, забивать и выигрывать матчи. И мы должны вместе очень хорошо обороняться. Потом уже оцениваем результат.

Понятно, что это был кубковый матч. Нас ждет ответная встреча. Она будет такой же напряженной. Посмотрим. Надо улучшить форму, подойти еще в более лучшем состоянии, чем сегодня.

– То, что по регламенту турнира проигрыш в 1/4 финала не выбивает команду из розыгрыша, расслабляет игроков?

– Нет. Наша цель – играть качественно, быть единым целым. Смотреть вперед не надо. Нужна концентрация на каждом моменте.

– В концовке произошел эмоциональный момент, возникла потасовка. Прокомментируйте ее.

– Может быть, чуть замерзли команды, надо было потолкаться, чтобы согреться, – сказал .