Fan ID оформили более 450 тысяч человек

Названо количество болельщиков, оформивших Fan ID для посещения матчей Мир .

По данным Минцифры РФ, карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, , Самаре и . Сообщается, что система начала работать еще в пяти регионах: в Москве и Московской области, в Воронежской области, Оренбургской области и Санкт-Петербурге.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)