Fan ID оформили более 450 тысяч человек

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Названо количество болельщиков, оформивших Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.

По данным Минцифры РФ, карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Сообщается, что система начала работать еще в пяти регионах: в Москве и Московской области, в Воронежской области, Оренбургской области и Санкт-Петербурге.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

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42 комментария

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Григорий Гашников
кто не оформил - предатели, надо с протокола на 15 суток начинать и дальше усиливать наказание.
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Кирилл Вырвихвист
Я правильно понимаю, что получая FunID я автоматом получаю запрет на метание бананов, но авокадо мне не возбраняется пульнуть?..
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DiMaXFCZP
Отсутствие борьбы за еврокубки в купе с Fun ID убьет все то, что долгими годами растили на наших стадионах.
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pyritanza
существуют ли они в действительности, вот в чём вопрос
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ОЛЛС1911
Ответ UNAFFECTED
Интересно, для клоунов вводящий эту дрянь обязательна важна общая циферка чтоб потом кичится этим?) Все же увидят контраст на трибунах
Конечно, на стол начальству лягут отчёты о количестве оформивших, а не о посещаемости стадионов.
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Дмитрий Караваев
Все мы скоро посмотрим на тв картинку и в очередной раз убедимся, что наши чиновники опять обосрались.
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DiMaXFCZP
Из них 440 тысяч бюджетники, которых заставили сделать эту бумажку для статистики и чтобы хоть кого то заставлять ходить на стадион? Интересно на стадион Зенита весь сезон будут накидывать по 500р за матч или разовая акция?) Кажется неплохая индексация пенсий для пенсионеров.
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tolstiy
Ответ kilo_gilo
из них хоть раз на футболе были меньше 4500 человек)
ну работников клубов, обслуживающего персонала, футболистов гораздо больше...
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Hong Kil
Пена вся с бумажками будет
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tolstiy
ну и? а дальше то чë?
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poolshh
Ответ Мари Хуан
И еще миллиард на подходе)
«Золотой миллиард» )))
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камикадзе
Ответ Петроград
Скоро увидим их всех на трибунах. Ведь увидим? Да?
😅
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damondiamond
пойдет, наконец-то полные стадионы увидим
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Злодей Спб
0.3% населения страны?
Не густо, с учетом, что часть из попавших в статистику это:
- дети, на которых оформляли родители;
- работники прессы и разного рода блогеры;
- стадионная обслуга, клубная обслуга, футболисты (всех возрастов включая дубли и разные U), родственники футболистов;
- студенты, которым предлагали в виде подработки оформлять за 500-1000 рублей в зависимости от региона.
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Пользователь Huawei
🤦‍♂️И это в стапятидесятимиллионной стране.
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igls54
А как же 80% поддержки всех начинаний?
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Ильдар Фарукшин
Почти поверил😊
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Bashibuzuck
Ответ Мужик из рекламы
кто все эти люди? есть статистика их iq?
Все силовики и депутаты разных мастей😁
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Николай Повалюхин
Карусел карусел кто успел тот присел)
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Ковид 07.10.52
Забыли добавить, сколько мертвых душ по приказу...
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Дмитрий Караваев
ну и хрен им в руки ))
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UNAFFECTED
Интересно, для клоунов вводящий эту дрянь обязательна важна общая циферка чтоб потом кичится этим?) Все же увидят контраст на трибунах
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kritik777
На всех матчах биток!?😀
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Ковид 07.10.52
Достали эти манипуляторы цифрами...да у нас все стадионы команд рпл столько не уместят...Очередная ложь...
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Spartakus1984
иии??Где все эти люди на трибунах?
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