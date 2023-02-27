Fan ID оформили более 450 тысяч человек
Названо количество болельщиков, оформивших Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.
По данным Минцифры РФ, карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек.
С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Сообщается, что система начала работать еще в пяти регионах: в Москве и Московской области, в Воронежской области, Оренбургской области и Санкт-Петербурге.
Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)
Не густо, с учетом, что часть из попавших в статистику это:
- дети, на которых оформляли родители;
- работники прессы и разного рода блогеры;
- стадионная обслуга, клубная обслуга, футболисты (всех возрастов включая дубли и разные U), родственники футболистов;
- студенты, которым предлагали в виде подработки оформлять за 500-1000 рублей в зависимости от региона.