Грэм Поттер: «Я недостаточно сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили. Но 2 года назад все хотели отставки Артеты из «Арсенала»
Грэм Поттер упомянул Микеля Артету и Юргена Клоппа, говоря о своем положении в «Челси».
Вчера лондонский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ. У «Челси» 1 победа и 4 гола в 11 последних играх. Команда не выигрывает 6 матчей подряд. Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.
– Вы по-прежнему чувствуете поддержку со стороны руководства?
– Этот вопрос задают постоянно. И вы не можете перестать это делать. И пока результаты такие, как сейчас, я принимаю эти вопросы. Это часть нашей работы.
Два года назад Артета был близок к отставке из «Арсенала». Все хотели, чтобы его уволили, и называли его назначение провалом. Сейчас ситуация немного изменилась.
Если вы посмотрите на ситуацию Клоппа – у них нет результата, и все вдруг хотят, чтобы его уволили. Такова природа футбола. Конечно, я не так много сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили, и я это принимаю.
Мое дело – не беспокоиться об этом слишком сильно, с пониманием относиться к таким вопросам, осознавать, откуда они появляются.
Нужно концентрироваться на том, чтобы помогать команде, а также поддерживать игроков, потому что они действительно мне нравятся. Это хорошие парни, они хотят побеждать, но в данный момент мы страдаем. И я несу за это ответственность, – сказал главный тренер «Челси».
Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо
Клоп - пришел в Ливерпуль, после отличной работы в Дортмунде, был и финал ЛЧ , и победа во внутреннем чемпионате.
КТО ТАКОЙ ЭТОТ ПОТТЕР, что бы сравнивать себя с этими мистерами???
отсылка к последней части фильма если что
Естественно что это первый тренер Челси, у которого нет конфликта с раздевалкой.Эмоции положительные или отрицательные может вызывать только тот, кто из себя что-то представляет как личность.А серая мышка не может ни мотивировать, ни разжечь интерес к своим идеям, ни запугать игроков.Неудивительно, что на его установки просто забивают походу матча и играют кто во что горазд, идя на 3 в дриблинг как во дворе.
Ни в пример более харизматичный и альфачный Нагельсманн и тот с трудом звездную раздевалку держит, но кажись скоро упустит.Куда уж унылом Поттеру тогда лезть.