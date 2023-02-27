Грэм Поттер: «Я недостаточно сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили. Но 2 года назад все хотели отставки Артеты из «Арсенала»

упомянул и , говоря о своем положении в «Челси».

Вчера лондонский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ. У «Челси» 1 победа и 4 гола в 11 последних играх. Команда не выигрывает 6 матчей подряд. Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.

– Вы по-прежнему чувствуете поддержку со стороны руководства?

– Этот вопрос задают постоянно. И вы не можете перестать это делать. И пока результаты такие, как сейчас, я принимаю эти вопросы. Это часть нашей работы.

Два года назад Артета был близок к отставке из « ». Все хотели, чтобы его уволили, и называли его назначение провалом. Сейчас ситуация немного изменилась.

Если вы посмотрите на ситуацию Клоппа – у них нет результата, и все вдруг хотят, чтобы его уволили. Такова природа футбола. Конечно, я не так много сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили, и я это принимаю.

Мое дело – не беспокоиться об этом слишком сильно, с пониманием относиться к таким вопросам, осознавать, откуда они появляются.

Нужно концентрироваться на том, чтобы помогать команде, а также поддерживать игроков, потому что они действительно мне нравятся. Это хорошие парни, они хотят побеждать, но в данный момент мы страдаем. И я несу за это ответственность, – сказал главный тренер «Челси».

Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?