Грэм Поттер: «Я недостаточно сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили. Но 2 года назад все хотели отставки Артеты из «Арсенала»

Теги Челси Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал отставки Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер упомянул Микеля Артету и Юргена Клоппа, говоря о своем положении в «Челси».

Вчера лондонский клуб проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ. У «Челси» 1 победа и 4 гола в 11 последних играх. Команда не выигрывает 6 матчей подряд. Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.

– Вы по-прежнему чувствуете поддержку со стороны руководства?

– Этот вопрос задают постоянно. И вы не можете перестать это делать. И пока результаты такие, как сейчас, я принимаю эти вопросы. Это часть нашей работы.

Два года назад Артета был близок к отставке из «Арсенала». Все хотели, чтобы его уволили, и называли его назначение провалом. Сейчас ситуация немного изменилась.

Если вы посмотрите на ситуацию Клоппа – у них нет результата, и все вдруг хотят, чтобы его уволили. Такова природа футбола. Конечно, я не так много сделал в «Челси», чтобы в меня слишком уж верили, и я это принимаю.

Мое дело – не беспокоиться об этом слишком сильно, с пониманием относиться к таким вопросам, осознавать, откуда они появляются.

Нужно концентрироваться на том, чтобы помогать команде, а также поддерживать игроков, потому что они действительно мне нравятся. Это хорошие парни, они хотят побеждать, но в данный момент мы страдаем. И я несу за это ответственность, – сказал главный тренер «Челси».

Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?

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53 комментария

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Tun
Ответ tackle by Moore
Сульшер нам тоже три года сказки рассказывал, что команда строится и надо еще немножко потерпеть :))
Хватит гнать на Оле, он прыгнул выше своего потолка, заметную историю после себя оставил. Если б его уволили раньше - назначили б условного Конте, и началось бы всё сначала
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Direct free kick
Великий Моуриньо готов спасти Челси, но летом
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Лёха Жданчик
Ответ London.is.blue
А Хау в Ньюкасле сразу результат дал, несмотря на то, что состав в разы слабее. Ладно бы ещё Челси штормило, но нет, команда просто плывет на дно.
Как фанат МЮ хочу сказать команда Хау вчера очень понравилась...неплохую и конкурентную банду потихоньку собирает
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tackle by Moore
Ответ Pitkin
Всё ровно на его место пока некого брать. Тухеля уже отфутболили и без предсезонки он клуб не возьмёт. Моуриньо ещё пока в Роме. Да и пойдёт ли Джозе к Боули после того что тот сделал с Тухелем?
Всегда есть Почеттино, который очень хочет жить в Лондоне. Трофеев он конечно не выиграет, не его это, но борьбу за четверку стабильно обеспечит. Еще сейчас мода на лысых пеповских помощников - в таком случае Энцо Мареска ваш выбор. Будете доминировать не хуже распиаренного Артеты. Пеп в таком случае окончательно превратится в АПЛ-овского Грегга Поповича, раздавшего всех своих помощников по конкурентам
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bogdan fedyuk
Ответ Мари Хуан
Может и не смешная, но без юмора мне кажется в таких ситуациях никак. Например, мне без интервью Артеты про доминацию после слитых в чистую матчей было бы совсем грустно, а так хоть генератором мемов был на тот момент)
я абсолютно серьезно написал. действительно смешно, мне понравилось)
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Павел Битков
Как можно было променять Тухеля на него?
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Семён Жуйло
Дело не только в Поттере, хотя он, разумеется, слабое звено. В Челси вся система пошла в разнос. Дурные закупки из той же серии. Тренер прямо сейчас не понимает, что важнее латать дыры или заниматься новичками. Пытаясь делать и то и другое - делает только хуже.
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tackle by Moore
Ответ Лёха Жданчик
Берите Рагника
Тихо, это для ливерпуля
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Лёха Жданчик
Берите Рагника
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Pitkin
Ответ Лёха Жданчик
Я как фанат МЮ хочу чтобы Поттера не увольняли до Матча МЮ -Челси))
Всё ровно на его место пока некого брать. Тухеля уже отфутболили и без предсезонки он клуб не возьмёт. Моуриньо ещё пока в Роме. Да и пойдёт ли Джозе к Боули после того что тот сделал с Тухелем?
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DolJun
Ответ Wekil Halylow
Что ты такое?
а?
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AlexOlenev
У англичан в ДНК - прецедентное право? Зачем оправдывать свою несостоятельность как тренера топ-клуба тем, что когда-то, какому-то тренеру дали возможность работать дальше несмотря на плохие результаты. У Артеты с первых шагов можно было проследить настойчивое желание научить игроков, причем молодых и отнюдь не дорогостоящих звезд, своему стилю игры. А что у Вас, господин Поттер? После отставки Лэмпарда, Тухель сразу все изменил и это было видно после первых же игр, а что у Вас?
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Konstantine Morgenstern
Ответ tackle by Moore
Сульшер нам тоже три года сказки рассказывал, что команда строится и надо еще немножко потерпеть :))
Ну так Сульшер при строительстве занял второе место в АПЛ, а потом... Вырос фрукт!
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Влад Игнатенков
Артета - отыграл 5 сезонов за Арсенал, завершил в этой команде карьеру футболиста, после работал в системе МС под руководством Гвардиолы.
Клоп - пришел в Ливерпуль, после отличной работы в Дортмунде, был и финал ЛЧ , и победа во внутреннем чемпионате.
КТО ТАКОЙ ЭТОТ ПОТТЕР, что бы сравнивать себя с этими мистерами???
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Мари Хуан
Ответ bogdan fedyuk
ахах, смешная шутка
Может и не смешная, но без юмора мне кажется в таких ситуациях никак. Например, мне без интервью Артеты про доминацию после слитых в чистую матчей было бы совсем грустно, а так хоть генератором мемов был на тот момент)
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denimo21
Ответ Мари Хуан
Пусть доработает сезон, проведет предсезонку, а там уже после матчей 10ти нового сезона и по шансам выйти в АПЛ можно будет решать оставлять или увольнять и брать кого-то другого
Ахахахах я сначала не понял а потом кааак понял 😂
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Любезный Коссутий
Ответ Старик Стариканов
Мастер оправдания,когда Артета пришел в Арсенал,у него состав был в разы хуже нынешнего Челси. в первый сезон доминатор даже трофейчик умудрился зацепить,а волшебник скоро все антирекорды побьет.
так Поттер приходил к одному составу, а в ЗТО Боели купил ему второй. как сходу разобраться в этой ораве непойми кого? 🤷‍♂️
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Лёха Жданчик
Я как фанат МЮ хочу чтобы Поттера не увольняли до Матча МЮ -Челси))
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Wekil Halylow
Ответ DolJun
бред. первый трофей артете принесла странная тактика лэмпарда, а играл он тогда в навесбол на убегающего обамеянга, так и трофей получил. но это конечно же никак не оправдывает поттера
Что ты такое?
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LLiriKK
Ответ London.is.blue
А Хау в Ньюкасле сразу результат дал, несмотря на то, что состав в разы слабее. Ладно бы ещё Челси штормило, но нет, команда просто плывет на дно.
Хау - это вообще уникум и ориентир для каждого английского тренера. С составом, который можно назвать чуть ли не шиповским, умудряется выходить в финал кубка и прилично толкаться в первой пятёрке АПЛ. Страшно даже представить, что он сделает, если владельцы «Ньюкасла» перестанут скупиться.
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Max Zhomkov
Ответ Gustav Forsberg
Поттер - наша последняя надежда, берегите его (с) Альбус Дамблдор
Челси Поттера мёртв!! УХАХАХА! АХАХАХА!
отсылка к последней части фильма если что
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bogdan fedyuk
Ответ Мари Хуан
Пусть доработает сезон, проведет предсезонку, а там уже после матчей 10ти нового сезона и по шансам выйти в АПЛ можно будет решать оставлять или увольнять и брать кого-то другого
ахах, смешная шутка
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bogdan fedyuk
вообще последние его интервью уже жалость вызывают, скоро уже плакать прям на них начнет.
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Бухгалтер2021
артета кстати выиграл только кубок англии и никому ненужный кроме артеты супер кубок англии.фсе!!
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Гол в девятину
Он даже не видит свою главную проблему.Слова Артеты про доминирование как раз таки показывают его характер и уверенность в себе.А тут что? "Ребята старались", "несу полную отвественность" каждую неделю, типичный препод провинциального вуза третьего эшелона, бубубубу от которого только в сон клонит всех.

Естественно что это первый тренер Челси, у которого нет конфликта с раздевалкой.Эмоции положительные или отрицательные может вызывать только тот, кто из себя что-то представляет как личность.А серая мышка не может ни мотивировать, ни разжечь интерес к своим идеям, ни запугать игроков.Неудивительно, что на его установки просто забивают походу матча и играют кто во что горазд, идя на 3 в дриблинг как во дворе.

Ни в пример более харизматичный и альфачный Нагельсманн и тот с трудом звездную раздевалку держит, но кажись скоро упустит.Куда уж унылом Поттеру тогда лезть.
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