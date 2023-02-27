Сергей Юран: «Нынешнее поколение российских футболистов разбалованное. Еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – машина, квартира. Цена должна соответствовать качеству»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран деньги Футбол

Сергей Юран высказался о молодых российских футболистах.

«Воспитание всегда исходит от родителей. Мое поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол!

Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное – игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству.

Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре.

Только начал футболист более-менее играть – про него сразу говорят, что звезда и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в Первую лигу. Это жизненный пример!

Я 10 лет в Европе поиграл – чтобы заслужить большой контракт, надо выступать 2-3 года на высоком уровне. В России футболистам дают возможность почувствовать себя королями, и они начинают думать: «Ну все, жизнь удалась!» Это не так! Ничего еще не удалось.

Из-за этого многие и не могут заиграть. Деньги влияют на подсознание человека в негативную сторону. И в итоге у них карьера заканчивается, не успев начаться», – сказал бывший главный тренер «Химок».

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18 комментариев

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Заяцволк
Не только российских, и европейских тоже - Погба, Иско, Кокорин, Неймар, Дембеле и др.
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Maratik1982
я думаю примером должен быть Саша Кокорин: ни машины ни квартиры, профессионал до мозга костей, ни алкоголя ни девочек ни Пака ни плохих друзей ни тюрьмы
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Михаил1970
Лет через 15, примерно тоже самое про молодых футболистов, будет говорить Кокорин)
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DpeMa111
Прям в точку
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Dan Kennedy
Ответ Александр Киричев
ну это скорее про английских тренеров тоже
Там, в Европе, тренеры в современном футболе получают деньги из-за своей же ценности. Неустойки платят во многих странах. Некоторые клубы вообще выкупают тренеров у соперника - Бавария Нагельсмана у Лейпцига, Спортинг Аморима у Браги.

Еще тренер может походу сезона остаться без работы, а те же футболисты нет. Ну за редким исключением. А у топ тренеров, которые и получают большие неустойки, выбор не большой. Тот же Тухель не пойдет же тренировать кого попало.
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S.A.N.
Сами выписывают неадекватные зарплаты, а виноваты футболисты. Зашибись логика.
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0mertas626
а, то есть показатель удавшейся жизни - это машина и квартира? понятноооо
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avcgloronalduMU
Ответ Александр Киричев
ну это скорее про английских тренеров тоже
там можно понять и тренеры оттуда уезжают в другие чемпионаты, а тут по кругу одни и теже лица
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+2
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Уся Ваткин
Когда-то Барсик за один только укроп играл и вполне соответствовал
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-2
-2
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Dinamik1
Полностью согласен с Юраном.Я давно про это говорил.Не хотят они играть в хороших зарубежных клубах.Им и сдесь хорошо заплатят играя в пешеходный футбол а еще лучше сидя на лавке.
+3
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Egor Aleksandrovich
25 февраля, 15:58
Сергей Юран: «Для чего «Зениту» столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Нужно сделать, чтобы в заявке было максимум 5 легионеров, а на поле – 3»

АХАХАХАХАХАХАХАХАХ
+4
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Лимит отмените.
+1
-2
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Александр Киричев
Ответ U
При этом в предыдущий реплике он топит за лимит "3 легионера на поле". Вот как у них это в голове работает?
не игнорировать же гос заказ
+4
-3
+1
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U
При этом в предыдущий реплике он топит за лимит "3 легионера на поле". Вот как у них это в голове работает?
+15
-4
+11
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Александр Киричев
Ответ avcgloronalduMU
про рос тренеров тоже самое, неустойки одни чего стоят
ну это скорее про английских тренеров тоже
+1
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0
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Александр Киричев
всё по делу. всему тренерскому штабу, иногда платят меньше, чем резервисту в этой же команде.
+4
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Юрий Кечко
То ли дело писать письма , за лишнюю штуку баксов )))
+1
-2
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avcgloronalduMU
про рос тренеров тоже самое, неустойки одни чего стоят
+3
-2
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