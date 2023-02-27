Сергей Юран: «Нынешнее поколение российских футболистов разбалованное. Еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – машина, квартира. Цена должна соответствовать качеству»
Сергей Юран высказался о молодых российских футболистах.
«Воспитание всегда исходит от родителей. Мое поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол!
Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное – игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству.
Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре.
Только начал футболист более-менее играть – про него сразу говорят, что звезда и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в Первую лигу. Это жизненный пример!
Я 10 лет в Европе поиграл – чтобы заслужить большой контракт, надо выступать 2-3 года на высоком уровне. В России футболистам дают возможность почувствовать себя королями, и они начинают думать: «Ну все, жизнь удалась!» Это не так! Ничего еще не удалось.
Из-за этого многие и не могут заиграть. Деньги влияют на подсознание человека в негативную сторону. И в итоге у них карьера заканчивается, не успев начаться», – сказал бывший главный тренер «Химок».
Еще тренер может походу сезона остаться без работы, а те же футболисты нет. Ну за редким исключением. А у топ тренеров, которые и получают большие неустойки, выбор не большой. Тот же Тухель не пойдет же тренировать кого попало.
Сергей Юран: «Для чего «Зениту» столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Нужно сделать, чтобы в заявке было максимум 5 легионеров, а на поле – 3»
АХАХАХАХАХАХАХАХАХ