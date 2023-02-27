Сергей Юран: «Нынешнее поколение российских футболистов разбалованное. Еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – машина, квартира. Цена должна соответствовать качеству»

высказался о молодых российских футболистах.

«Воспитание всегда исходит от родителей. Мое поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол!

Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное – игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству.

Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре.

Только начал футболист более-менее играть – про него сразу говорят, что звезда и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в Первую лигу. Это жизненный пример!

Я 10 лет в Европе поиграл – чтобы заслужить большой контракт, надо выступать 2-3 года на высоком уровне. В России футболистам дают возможность почувствовать себя королями, и они начинают думать: «Ну все, жизнь удалась!» Это не так! Ничего еще не удалось.

Из-за этого многие и не могут заиграть. Деньги влияют на подсознание человека в негативную сторону. И в итоге у них карьера заканчивается, не успев начаться», – сказал бывший главный тренер «Химок».