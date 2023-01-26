Юран – инвестору «Химок» про «не тот футбол»: «Кому-то нужно заглянуть в таблицу. При мне были победы над «Спартаком», ЦСКА, ничья с «Зенитом»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Спорт-Экспресс Туфан Садыгов Футбол

Сергей Юран ответил инвестору «Химок» Туфану Садыгову.

– Садыгов сказал про вас: «Видимо, Юран считает себя великим. Тогда почему он без команды?»

– Отвечаю. Я футбольный человек. Меня многие знают. Поиграл на серьезном уровне.

Имею тренерский опыт и поставленные задачи неоднократно решал. Так что я-то футбольный человек. Не вижу смысла даже тут проводить параллели.

– А почему вы без команды?

– Предложения были, но не было тех, которые меня бы по-настоящему заинтересовали. Пока, как говорится, на паузе.

– Еще аргумент Садыгова: «Юран показывал не тот футбол».

– Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что.

Сколько очков набрала команда после того, как клуб со мной расстался? Если такой футбол устраивает Садыгова, то я не знаю... Наверное, все же стоит думать о болельщиках, о престиже клуба.

Вот, например, болельщики, когда я покинул клуб, вывесили баннер: «Юран, спасибо». Это, пожалуй, самый красноречивый ответ на вопрос, тот футбол я показывал или нет.

Все определяет результат... А сейчас тот футбол, который нужен? Расстались с целым рядом ведущих футболистов. Ну и количество зрителей... При нас болельщик пошел на трибуны, а сейчас... Немного другая ситуация на трибунах.

Не понимаю, за что я сейчас получаю такую «благодарность». Принял команду в сложнейшей ситуации. Никто в нас не верил. Но вместе с ребятами остались в РПЛ.

Объективным людям достаточно посмотреть на результаты «Химок» при нашем тренерском штабе. Победы над «Спартаком», ЦСКА, ничья с «Зенитом»... Я сейчас себя не превозношу. Но счет на табло.

Мы остались в РПЛ и позволили клубу заработать неплохие деньги. Мне просто очень обидно за игроков, за болельщиков, за себя, что команда сейчас находится в такой ситуации. Ну что поделать, посмотрим, как «Химки» закончат чемпионат, – сказал бывший главный тренер команды.

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29 комментариев

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Spartak16(region)
Ответ Честный контроль
Все таки Юран не умный. Неужели на примере стольких лет руководства Федуна непонятно что ФК нужен для отмыва и распила. Федун в итоге получил от правительства Москвы - жирный кусок земли, на котором построили жилой район( сползающий медленно кстати в Москва-реку). Садыгов тоже ждет предложений от губернатора Мос.обл. Но ФК Химки ему нужно совсем не для побед над Спартаками, ЦСКА и Зенитами.
А что получил харьковский бандит, вор и убийца женек гн#дер?
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wadwill13
Безобразие... все эти сплетни... словесные клоуны.... за всю тренерский карьеру у юрана три хороших матча. Три ... меньше всех почти в 3-5 раз чем предпоследний среди всех тренеров с его годами в рпл... чем он хвалится? Тем что он тренер низших клубов? Ну да кому то надо быть тренером аутсайдеров... и чё?
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a-fon
Ответ Честный контроль
Все таки Юран не умный. Неужели на примере стольких лет руководства Федуна непонятно что ФК нужен для отмыва и распила. Федун в итоге получил от правительства Москвы - жирный кусок земли, на котором построили жилой район( сползающий медленно кстати в Москва-реку). Садыгов тоже ждет предложений от губернатора Мос.обл. Но ФК Химки ему нужно совсем не для побед над Спартаками, ЦСКА и Зенитами.
Этот кусок земли не стоит почти 20 летнего вливания денег в клуб.
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a-fon
Ну уровне подмосковного города Химки, Юран великий тренер. Слепил из говён конфетку, которая прилично играла в футбол.
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Евгений Матыцын
За чем вообще нужен этот клуб в РПЛ? 2тыс болельщиков в хорошую погоду приходят. Для кого они играют? Для Садыгова? В, чемпионат Москвоской обл. там пусть играют,,, и так достаточно Московских команд
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Тюменец
Красиво. Прям макнул )!
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Ковид 07.10.52
Ответ Евгений Семенченко
который теперь вроде как и ни при чём ))))
Сейчас да, а когда Юрана снимали при делах был...еще и разные версии снятия лепил...тьфу...
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Евгений Семенченко
Ответ Ковид 07.10.52
А самое веселое, что к этому руку приложил Терюшков, который продолжает учить на газовом тв , как правильно лизать, по Шевчуку...
который теперь вроде как и ни при чём ))))
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Юрий Кечко
Юран хоть и быдло но тренер неплохой
И тут полностью прав
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Dizzod
Ответ Честный контроль
Все таки Юран не умный. Неужели на примере стольких лет руководства Федуна непонятно что ФК нужен для отмыва и распила. Федун в итоге получил от правительства Москвы - жирный кусок земли, на котором построили жилой район( сползающий медленно кстати в Москва-реку). Садыгов тоже ждет предложений от губернатора Мос.обл. Но ФК Химки ему нужно совсем не для побед над Спартаками, ЦСКА и Зенитами.
Федуну было бы проще годовой бюджет Спартака отдать Собянину и тогда ещё больше земли получил бы. И не надо было столько лет тратиться на клуб.
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"Iron"
ООО! Ну все, великий тренер, 7 очков набрал и вошел в историю футбола.
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-3
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Chervonec
Ответ Ебздрогыч
Все по фактам разложил, красиво умыл инвестора
Все равно ждем его возвращение в Химки)
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Сибирский литовец
Юран: не тот инвестор !)
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заляпут
Только в России тренера может себе позволить такое сказать 🤣 ещё бы в церковь инвестору посоветовал сходить
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Ковид 07.10.52
А самое веселое, что к этому руку приложил Терюшков, который продолжает учить на газовом тв , как правильно лизать, по Шевчуку...
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Do Cent
Тот футбол это когда сынуля играет!
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инок
Беспорядок, творящийся в Химках, начал прогрессировать именно с увольнения Юрана. То что происходит сейчас (тренерская карусель, хороводы на поле и т.д.) иначе как комедией абсурда не назовешь. Юран просто назвал вещи своими именами.
+4
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Виталий Желтоусов
Химки действительно скоро закончат. Сначала баскетбольную команду убрали из лиги ВТБ. Теперь очередь за футболом.
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Wiley Fox
Клоун
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ivica_sprut
Химки в небесную лигу, Юран прав
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Фанат Сан-Марино
А прикиньте если бы Юран ставил С.-младшего
Подмосковный Холанд, хет-трики, покеры, пента-трик в каждом матче и долгожданное чемпионство в Подмосковье
0
0
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Честный контроль
Все таки Юран не умный. Неужели на примере стольких лет руководства Федуна непонятно что ФК нужен для отмыва и распила. Федун в итоге получил от правительства Москвы - жирный кусок земли, на котором построили жилой район( сползающий медленно кстати в Москва-реку). Садыгов тоже ждет предложений от губернатора Мос.обл. Но ФК Химки ему нужно совсем не для побед над Спартаками, ЦСКА и Зенитами.
+6
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
Ничего, ща сынуля инвестора как уйдет в Реал или Барселрну, посмотрим что тогда Юран запоет!
Лучше уж в Формулу 1, если у папы денег хватит
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NaGLiY
C нападающим С - тот футбол. Без него - не тот. Что не понятного?
0
0
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Valentin Kompaneytsev
Боевая ничья.
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-1
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