«Да пошел УЕФА на три буквы. Не хотят нас видеть – ради бога. Что мы, будем сидеть, плакаться и ждать?» Юран о продлении отстранения России
Сергей Юран высказался об отстранении России от международных турниров.
Ранее стало известно, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине.
– Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет – еще на год продлят.
– Только окончание украинских событий может активизировать этот процесс?
– При чем тут это и спорт?
– Россию отстранили от турниров УЕФА в связи с этими событиями.
– У нас отстранили всех спортсменов.
– Как вы считаете, стоит ли теперь активизировать переход РФС в Азию?
– Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение.
Что мы, будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы. Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Беларусь, Иран.
– Было еще предложение подать заявку на участие в Кубке Америки.
– Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат – это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас – 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили. Но международные соревнования – это цель для любого спортсмена.
Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет, – сказал бывший главный тренер «Химок».
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Это говорит тренер работающий часто в высшей лиге отечественного футбола.
Везде профессионалы, которые зарабатывают деньги, так что создавайте свои игры.
Самое забавное, можно все рекорды мировые переписать, ведь ВАДА не будет и бей рекорды по плаванию и легкой атлетике спокойно.
Как, как он себе представляет, что РФ шлет УЕФА на 3 буквы, но продолжает где-то играть/участвовать/отбираться на ЧМ? Он точно умеет думать?