«Да пошел УЕФА на три буквы. Не хотят нас видеть – ради бога. Что мы, будем сидеть, плакаться и ждать?» Юран о продлении отстранения России

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сергей Юран Футбол

Сергей Юран высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее стало известно, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине.

– Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет – еще на год продлят.

– Только окончание украинских событий может активизировать этот процесс?

– При чем тут это и спорт?

– Россию отстранили от турниров УЕФА в связи с этими событиями.

– У нас отстранили всех спортсменов.

– Как вы считаете, стоит ли теперь активизировать переход РФС в Азию?

– Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение.

Что мы, будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы. Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Беларусь, Иран.

– Было еще предложение подать заявку на участие в Кубке Америки.

– Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат – это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас – 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили. Но международные соревнования – это цель для любого спортсмена.

Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет, – сказал бывший главный тренер «Химок».

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44 комментария

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Виктор Литвинов
Ответ che kaif
Конечно пошли они, это не они нам нужны. А мы им нужны будем . Придут еще умолять будут!))
К врачу сходи
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Dinamik1
Они дела делают а мы красные линии чертим которые они в упор не видят.
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Егор Сухов
Это точно пускай канают
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LifeSpartak
Рубит правду матку!
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Bıtaləü Katryxa
Ответ Андрей Бодров
Ну родину Семака уркаина 7 лет уничтожала, а вообще у них всех родина СССР...
Родители Семака живут на севере Луганской области которая всегда была под Украиной...обстрелы начались после 24февраля Россий...и кто говорит заученную методичку они 8 лет Донбасс уничтожали́ надо в психбольцу...
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Алексей Полиенков
Ответ che kaif
Конечно пошли они, это не они нам нужны. А мы им нужны будем . Придут еще умолять будут!))
На коленях приползут и умолять будут вернуться))
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tankist231
Правильно говорит, самоуважение должно быть, хватит прогибаться под изменчивый мир, как пел когда то не уважаемый мною певец
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Damir Zz
Ответ che kaif
Конечно пошли они, это не они нам нужны. А мы им нужны будем . Придут еще умолять будут!))
Нам только на пользу
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Perfectum
Обязательно на коленях, иначе не примем
Самоуспокоение? Эсли бы бразилия,немцы,италия,французы анг испания возможно уефа просила бы вернуть так как авторитет европы! А так..
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&_Bishep_&
Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Беларусь, Иран.....
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Это говорит тренер работающий часто в высшей лиге отечественного футбола.
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VV Vvvv
Барсик), не убавить, не добавить.
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D-oh!
Ответ Dani Schestov
Депутат вырисовывается
Ещё не наговорил на мандат
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TheSportNik
Юран прав, что надо договариваться и организовывать соревнование с другими странами, тем более тот спорт любительский давно сдох.
Везде профессионалы, которые зарабатывают деньги, так что создавайте свои игры.
Самое забавное, можно все рекорды мировые переписать, ведь ВАДА не будет и бей рекорды по плаванию и легкой атлетике спокойно.
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Ковид 07.10.52
Смешные...предлагают организовать свои соревнования, а деньги-то еще остались в казне никто не знает...И потом смешно ждать . что мы сможем что-то сделать такое, что на футболе будем зарабатывать, а не тратить госсредства...Кто-нибудь посчитал на сколько дороже будет стоить участие в Азии по сравнению с Европой...
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2ran
Юран, как и Бриан-это голова! Ему палец в рот не клади!
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Олег Устименко
Ответ Le_Mogul
Один говорит 150 миллионов, другой что 160. Ютуб в онлайне показывает 144. Вы уж определитесь.
Чё тебе не понятно, одни считают с новыми территориями, другие нет😳
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modesto
Ответ Wiley Fox
Юран, семак, Тимощук и прочие продали свою совесть за бабки Их Родину хотят уничтожить, но они как будто это не замечают Манкурты
Это только про Тимощука можно сказать. В другом случае: СССР была мощная машина, переварившая тот регион. У них там Родина уже нечто абстрактное, а не конкретное. До конца ни туда, ни сюда, отшиб. Здесь всегда их акцент и пришлость будет ощущаться, особенно вне юга.
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Олег Устименко
Ответ Wiley Fox
Юран, семак, Тимощук и прочие продали свою совесть за бабки Их Родину хотят уничтожить, но они как будто это не замечают Манкурты
Вообще то из Родина Ссср😳
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Бухгалтер2021
сказал как есть.а то мнут тити
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Борис Лопатин
Юрану хорошо, он все равно ничего не теряет)
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Уся Ваткин
УЕФА - это четыре буквы
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Алвер
Надо было еще осенью решать этот вопрос.кому было неясно ,что нас не вернут?И сказки ,что кто то откажется с нами играть не надо рассказывать.УЕФА повелась на политику.если бы весной она чётко ,предупредила о дисквалификации сборных за отказ играть с Россией,то и Польша и Швеция даже не заикнулись бы об этом.
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WhatZ
Вот как у него в голове скалыдывается "посыл УЕФА на 3 буквы" и "надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать"?
Как, как он себе представляет, что РФ шлет УЕФА на 3 буквы, но продолжает где-то играть/участвовать/отбираться на ЧМ? Он точно умеет думать?
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Андрей Бодров
Ответ Wiley Fox
Юран, семак, Тимощук и прочие продали свою совесть за бабки Их Родину хотят уничтожить, но они как будто это не замечают Манкурты
Ну родину Семака уркаина 7 лет уничтожала, а вообще у них всех родина СССР...
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Perfectum
Ответ che kaif
Конечно пошли они, это не они нам нужны. А мы им нужны будем . Придут еще умолять будут!))
Обязательно на коленях, иначе не примем
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