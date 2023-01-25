«Да пошел УЕФА на три буквы. Не хотят нас видеть – ради бога. Что мы, будем сидеть, плакаться и ждать?» Юран о продлении отстранения России

высказался об отстранении России от международных турниров.

Ранее стало известно, что оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине.

– Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет – еще на год продлят.

– Только окончание украинских событий может активизировать этот процесс?

– При чем тут это и спорт?

– Россию отстранили от турниров УЕФА в связи с этими событиями.

– У нас отстранили всех спортсменов.

– Как вы считаете, стоит ли теперь активизировать переход РФС в Азию?

– Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение.

Что мы, будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы. Не хотят нас там видеть – ради бога. Нужно собираться и организовывать какие-то турниры. Есть Китай, Саудовская Аравия, Катар, Беларусь, Иран.

– Было еще предложение подать заявку на участие в Кубке Америки.

– Это нужно прорабатывать. Почему нет? Внутренний чемпионат – это хорошо. Мы должны заняться своим хозяйством. У нас – 160 миллионов, а мы натурализовывали иностранцев. Дожили. Но международные соревнования – это цель для любого спортсмена.

Не нужно питать иллюзий, что через год нам разрешат выступать. Не разрешат. Надо прорабатывать новые турниры и идти дальше. Ничего страшного в этом нет, – сказал бывший главный тренер «Химок».