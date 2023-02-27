Фанаты «Сьона» сожгли футболку Балотелли на стадионе и вывесили баннер: «Потей или уходи». Марио не забивал с игры с октября

Фанаты «Сьона» недовольны игрой .

Как сообщает Blick Sport, во время матча 22-го тура Суперлиги Швейцарии против « » (0:4) фанаты « » вывесили баннер, посвященный Балотелли: «Потей или уходи».

После финального свистка камеры засняли группу болельщиков, которые повесили горящую футболку Балотелли на ограждение. Итальянец был капитаном «Сьона» в этом матче.

Фото: кадр из трансляции blue Sport

32-летний нападающий не забивал за «Сьон» с игры с октября прошлого года – тогда отличился против «Люцерна» (2:0). В последний раз Марио забивал в ноябре 2022-го – с пенальти «Санкт-Галлену» (2:7).

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии Балотелли провел 12 матчей и забил 5 мячей. Его подробную статистику можно найти здесь.