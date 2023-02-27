Фанаты «Сьона» сожгли футболку Балотелли на стадионе и вывесили баннер: «Потей или уходи». Марио не забивал с игры с октября
Фанаты «Сьона» недовольны игрой Марио Балотелли.
Как сообщает Blick Sport, во время матча 22-го тура Суперлиги Швейцарии против «Санкт-Галлена» (0:4) фанаты «Сьона» вывесили баннер, посвященный Балотелли: «Потей или уходи».
После финального свистка камеры засняли группу болельщиков, которые повесили горящую футболку Балотелли на ограждение. Итальянец был капитаном «Сьона» в этом матче.
Фото: кадр из трансляции blue Sport
32-летний нападающий не забивал за «Сьон» с игры с октября прошлого года – тогда отличился против «Люцерна» (2:0). В последний раз Марио забивал в ноябре 2022-го – с пенальти «Санкт-Галлену» (2:7).
В текущем сезоне чемпионата Швейцарии Балотелли провел 12 матчей и забил 5 мячей. Его подробную статистику можно найти здесь.
Удивляют скорее те, кто постоянно давал ему шансы.
-Бегал
-А почему футболка сухая и совсем не пахнет?