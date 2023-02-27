Фанаты «Сьона» сожгли футболку Балотелли на стадионе и вывесили баннер: «Потей или уходи». Марио не забивал с игры с октября

Теги серия А Италия Санкт-Галлен Сьон высшая лига Швейцария происшествия болельщики Марио Балотелли игровая форма Футбол

Фанаты «Сьона» недовольны игрой Марио Балотелли.

Как сообщает Blick Sport, во время матча 22-го тура Суперлиги Швейцарии против «Санкт-Галлена» (0:4) фанаты «Сьона» вывесили баннер, посвященный Балотелли: «Потей или уходи». 

После финального свистка камеры засняли группу болельщиков, которые повесили горящую футболку Балотелли на ограждение. Итальянец был капитаном «Сьона» в этом матче.

Фото: кадр из трансляции blue Sport

32-летний нападающий не забивал за «Сьон» с игры с октября прошлого года – тогда отличился против «Люцерна» (2:0). В последний раз Марио забивал в ноябре 2022-го – с пенальти «Санкт-Галлену» (2:7).

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии Балотелли провел 12 матчей и забил 5 мячей. Его подробную статистику можно найти здесь.

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13 комментариев

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Футбол, хоккей итд
Вряд ли его можно этим испугать, вот если предупредят, что его счёт в швейцарском банке может быть заморожен, возможно тогда он заиграет.
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d.xoxlov
То есть, послали в баню? Хотя, это одно и то же, получается.
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Каба
Ответ U
Да все у него нормально. Живет себе в радость и даже вон не потеет. Удивляют скорее те, кто постоянно давал ему шансы.
почему удивляют? Балотелли провёл отличный сезон в Адане, став вторым бомбардиром сезона в Лиге. В Сьоне он тоже начал хорошо, сразу забил в четырёх играх подряд. Что потом случилось? Да кто его знает, видно, что там команда совсем унылая, идёт предпоследней
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Razan13
Украиеа где?
0
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BBshkin
Можно слоганом к Рпл сделать - заместо быстрее, выше , сильнее))))
0
0
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Zlatan Ibra
Ответ red hikkikomori
-Балотелли, где ты был? -Бегал -А почему футболка сухая и совсем не пахнет?
Я в другой бегал
+1
0
+1
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Tun
Балотелли 32, мамма миа, как время летит
+1
0
+1
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U
Ответ Глебиньо
Так бездарно потерять всё -это ещё нужно постараться....
Да все у него нормально. Живет себе в радость и даже вон не потеет.
Удивляют скорее те, кто постоянно давал ему шансы.
+7
0
+7
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Antonio Romangoli
А что эта группа болельщиков боится показать свои лица , когда что-то на стадионе подожгла ?
0
0
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red hikkikomori
-Балотелли, где ты был?
-Бегал
-А почему футболка сухая и совсем не пахнет?
+24
0
+24
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Глебиньо
Так бездарно потерять всё -это ещё нужно постараться....
+4
-1
+3
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Ваня Шипитко
Вроде как еще недавно он забивал в кубке Ювентусу, будучи 17-м пацаном
0
-1
-1
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Азиз Ибодуллаев
Маркетологи Олдс Спайса тут?
+8
0
+8
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