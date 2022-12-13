Балотелли о Роналду: «Я не его фанат, но этот парень заслуживает большего уважения за то, что сделал для футбола»

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Марио Балотелли поддержал Криштиану Роналду

Нападающий «Сьона» выложил в сторис инстаграма фотографию португальца. «Я не его фанат, это известно, но за то, что он сделал для футбола, этот парень заслуживает большего уважения», – написал Балотелли.

Роналду остается свободным агенто после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». На ЧМ-2022 он со сборной Португалии вышел в 1/4 финала, где потерпел поражение от Марокко (0:1).

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