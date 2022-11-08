Балотелли показал средний палец фанатам «Базеля» и был дисквалифицирован. За это форвард «Сьона» назвал швейцарскую федерацию футбола мафией

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Нападающий «Сьона» Марио Балотелли стал героем скандальной истории.

Во время матча швейцарской Суперлиги между «Сьоном» и «Базелем» (0:0) Балотелли несколько раз показал болельщикам «Базеля» средний палец, за что был удален с поля и дисквалифицирован на одну игру.

На следующий день Балотелли опубликовал в соцсетях заявление, в котором назвал швейцарскую федерацию футбола «мафией».

«Швейцарская федерация, я не знаю, на какую мафию вы работаете, но, поверьте, такие игроки, как я, не гордятся тем, что играют в лиге, где царят несправедливость, коррупция и некомпетентность. Футбол – это работа, к которой все, включая судей, должны относиться серьезно.

Я совершил ошибку и был наказан за это. Допустила ли ошибку федерация? Да, и она тоже должна заплатить за это, как и судья», – написал нападающий «Сьона».

Существует вероятность, дисциплинарный комитет рассмотрит высказывания Балотелли в соцсетях отдельно. В таком случае 32-летнему нападающему грозит более длительная дисквалификация.

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