Балотелли показал средний палец фанатам «Базеля» и был дисквалифицирован. За это форвард «Сьона» назвал швейцарскую федерацию футбола мафией

Нападающий «Сьона» стал героем скандальной истории.

Во время матча швейцарской Суперлиги между «Сьоном» и (0:0) Балотелли несколько раз показал болельщикам «Базеля» средний палец, за что был удален с поля и дисквалифицирован на одну игру.

На следующий день Балотелли опубликовал в соцсетях заявление, в котором назвал швейцарскую федерацию футбола «мафией».

«Швейцарская федерация, я не знаю, на какую мафию вы работаете, но, поверьте, такие игроки, как я, не гордятся тем, что играют в лиге, где царят несправедливость, коррупция и некомпетентность. Футбол – это работа, к которой все, включая судей, должны относиться серьезно.

Я совершил ошибку и был наказан за это. Допустила ли ошибку федерация? Да, и она тоже должна заплатить за это, как и судья», – написал нападающий .

Существует вероятность, дисциплинарный комитет рассмотрит высказывания Балотелли в соцсетях отдельно. В таком случае 32-летнему нападающему грозит более длительная дисквалификация.