Поттер о «Ливерпуле»: «Удивляет, когда люди говорят, что АПЛ – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительны ли чьи-то трудности»

поделился мыслями в преддверии матча против «Ливерпуля» в .

– Вас удивляют трудности, через которые « » проходит в этом сезоне?

– Мы говорим про одну из лучших команд, которую видела АПЛ и про одного из лучших тренеров, которого видела АПЛ. Если у вас есть травмированные футболисты, у вас есть проблемы.

Меня удивляет, когда люди говорят, что Премьер-лига – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительно ли то, что у кого-то трудности.

– фантастический парень и тренер. Они преодолеют трудности, исправят положение. Мы все знаем их способности.

– Вы знаете, что нужно для победы на «Энфилде»? Уверены, что сможете добиться результата?

– Это непростой стадион для игры в любой момент. Это фантастический клуб. Клопп – топовый тренер. «Ливерпуль» – топовая команда.

Но мне нравится моя команда на данный момент, нравится, что мы преодолели трудный период. Это хорошее ощущение, – сказал главный тренер « ».