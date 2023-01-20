Поттер о «Ливерпуле»: «Удивляет, когда люди говорят, что АПЛ – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительны ли чьи-то трудности»
Грэм Поттер поделился мыслями в преддверии матча против «Ливерпуля» в АПЛ.
– Вас удивляют трудности, через которые «Ливерпуль» проходит в этом сезоне?
– Мы говорим про одну из лучших команд, которую видела АПЛ и про одного из лучших тренеров, которого видела АПЛ. Если у вас есть травмированные футболисты, у вас есть проблемы.
Меня удивляет, когда люди говорят, что Премьер-лига – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительно ли то, что у кого-то трудности.
Юрген Клопп – фантастический парень и тренер. Они преодолеют трудности, исправят положение. Мы все знаем их способности.
– Вы знаете, что нужно для победы на «Энфилде»? Уверены, что сможете добиться результата?
– Это непростой стадион для игры в любой момент. Это фантастический клуб. Клопп – топовый тренер. «Ливерпуль» – топовая команда.
Но мне нравится моя команда на данный момент, нравится, что мы преодолели трудный период. Это хорошее ощущение, – сказал главный тренер «Челси».
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