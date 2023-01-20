Поттер о «Ливерпуле»: «Удивляет, когда люди говорят, что АПЛ – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительны ли чьи-то трудности»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер поделился мыслями в преддверии матча против «Ливерпуля» в АПЛ.

– Вас удивляют трудности, через которые «Ливерпуль» проходит в этом сезоне?

– Мы говорим про одну из лучших команд, которую видела АПЛ и про одного из лучших тренеров, которого видела АПЛ. Если у вас есть травмированные футболисты, у вас есть проблемы.

Меня удивляет, когда люди говорят, что Премьер-лига – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительно ли то, что у кого-то трудности.

Юрген Клопп – фантастический парень и тренер. Они преодолеют трудности, исправят положение. Мы все знаем их способности.

– Вы знаете, что нужно для победы на «Энфилде»? Уверены, что сможете добиться результата?

– Это непростой стадион для игры в любой момент. Это фантастический клуб. Клопп – топовый тренер. «Ливерпуль» – топовая команда.

Но мне нравится моя команда на данный момент, нравится, что мы преодолели трудный период. Это хорошее ощущение, – сказал главный тренер «Челси».

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4 комментария

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Artūras Grigas
Ну как можно так говорить? Цитата... про одну из лучших команд, которую видела АПЛ... Самую лучшую и самю титулованаю команду называет ОДНОЙ из лучших! Просто бред!
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alim_liver_kz
Как может тебе не нрав команда, когда тебе подписывают почти за 150 млн новичков только зимой, больше 200 млн было потрачено летом)
+2
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+2
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Felp
Ответ CFCheadhunter
Где он там чего преодолел?
Видимо он имеет в виду, что травмированные игроки начинают возвращаться
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0
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CFCheadhunter
Где он там чего преодолел?
+6
-1
+5
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