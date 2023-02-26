Хау о 0:2 от «МЮ» в финале Кубка лиги: «Ньюкасл» может гордиться. Хотим выступать на этом уровне постоянно, нам предстоит долгий путь»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эдди Хау Футбол

Эдди Хау высказался о поражении «Ньюкасла» от «МЮ» в финале Кубка английской лиги (0:2).

«Мы были в игре до самого конца, но наш гол так и не случился.

Вероятно, мы имели более классные моменты в начале матча. Можем гордиться своим выступлением, но сегодня нам не хватило точности.

Игроки отдали все силы. Мы в процессе, хотим выступать на этом уровне постоянно. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть», – сказал главный тренер «Ньюкасла» в эфире Sky Sports.

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4 комментария

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Romanian_Daddy
Эх если бы забил Вергхорст лонгшотом)
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alexis2020
Ответ А.В.Бубнов
Достойный соперник. Вполне возможно долгие годы будет главным и единственным конкурентом МЮ за чемпионство
Сити рано списывать со счетов. Да и Арсенал следующим летом усилится. В Челси может всё наладиться.
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RembaXXX
Забивать надо, Сен Максимен шикарный момент запорол при 0-0. Жаль, трофей Ньюкаслу очень нужен был для становления клуба. Ну, надеюсь, хоть ТОП 4 не упустим, в ЛЧ поиграть в след сезоне.
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А.В.Бубнов
Достойный соперник. Вполне возможно долгие годы будет главным и единственным конкурентом МЮ за чемпионство
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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