Хау о 0:2 от «МЮ» в финале Кубка лиги: «Ньюкасл» может гордиться. Хотим выступать на этом уровне постоянно, нам предстоит долгий путь»
Эдди Хау высказался о поражении «Ньюкасла» от «МЮ» в финале Кубка английской лиги (0:2).
«Мы были в игре до самого конца, но наш гол так и не случился.
Вероятно, мы имели более классные моменты в начале матча. Можем гордиться своим выступлением, но сегодня нам не хватило точности.
Игроки отдали все силы. Мы в процессе, хотим выступать на этом уровне постоянно. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть», – сказал главный тренер «Ньюкасла» в эфире Sky Sports.
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