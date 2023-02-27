У «Челси» лишь 1 гол после 60 последних ударов в АПЛ. Клуб забил меньше всех с ноября – 6 мячей
«Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии.
«Синие» забили лишь один гол в АПЛ после 60 последних ударов.
В последних 12 матчах на счету «Челси» только 6 мячей – это худший показатель в лиге начиная с ноября.
А оправдания можно найти всегда. Вот только потерянное время потом не вернем
Серьёзно обсуждать это вообще бессмысленно, кроме хейта и тролошуток, ничего не напишут.
Так что ради бога)