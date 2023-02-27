У «Челси» лишь 1 гол после 60 последних ударов в АПЛ. Клуб забил меньше всех с ноября – 6 мячей

« » проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии.

«Синие» забили лишь один гол в после 60 последних ударов.

В последних 12 матчах на счету «Челси» только 6 мячей – это худший показатель в лиге начиная с ноября.