У «Челси» лишь 1 гол после 60 последних ударов в АПЛ. Клуб забил меньше всех с ноября – 6 мячей

Теги Челси премьер-лига Англия Футбол

«Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии.

«Синие» забили лишь один гол в АПЛ после 60 последних ударов.

В последних 12 матчах на счету «Челси» только 6 мячей – это худший показатель в лиге начиная с ноября.

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8 комментариев

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headmaster
Ответ DolJun
лол, мне кажется как раз именно эту стату показывает поттер в свое оправдание, ведь не он же в итоге бьет по воротам. будь челси удачливей и залети хотя бы треть этого - мы бы сейчас не читали статей на спортсе про вероятный вылет синих в шип
Вылет в шип это еще тот прикол)

А оправдания можно найти всегда. Вот только потерянное время потом не вернем
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DolJun
Ответ headmaster
Ну если и это не повод уволить Поттера, то я уже и не знаю. 1 гол за месяц - просто позорище
лол, мне кажется как раз именно эту стату показывает поттер в свое оправдание, ведь не он же в итоге бьет по воротам. будь челси удачливей и залети хотя бы треть этого - мы бы сейчас не читали статей на спортсе про вероятный вылет синих в шип
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headmaster
Ну если и это не повод уволить Поттера, то я уже и не знаю. 1 гол за месяц - просто позорище
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edward_freeman
Ответ dеvid
Странно, что от парня купленного за 100млн $ ждут голов
Странно, требовать от новичка сходу быть лидером в команде, которая в глубоком кризисе и вообще не забивает. Один гол за шесть матчей - Мудрик виноват. Не, ну 100 млн же, гы гы.
Серьёзно обсуждать это вообще бессмысленно, кроме хейта и тролошуток, ничего не напишут.
Так что ради бога)
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WelcomeBackPURE
Эффект Мудрика
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Cruel Snake
Надо ещё кого-то срочно где-то 2 трансфера по 💯. Есть там какие нибудь ноунеймы? Срочно
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dеvid
Ответ edward_freeman
Странно, ведь судя по новостях спортса - в Челси только Мудрик не забивает. А оказывается, никто не забивает.
Странно, что от парня купленного за 100млн $ ждут голов
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edward_freeman
Странно, ведь судя по новостях спортса - в Челси только Мудрик не забивает. А оказывается, никто не забивает.
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+9
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