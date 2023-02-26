У защитника «Атлетико» Рейнилду разрыв крестов. Он получил травму после отбора Вальверде в дерби с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Федерико Вальверде Рейнилду Мандава Футбол

Защитник «Атлетико» Рейнилду Мандава получил серьезную травму в матче с «Реалом» (1:1).

На 23-й минуте мадридского дерби Рейнилду получил травму после отбора со стороны Федерико Вальверде. Отметим, что полузащитник «Реала» в том эпизоде, скорее всего, не нарушал правила. Рейнилду покинул поле на носилках.

Как сообщила пресс-служба «Атлетико», у левого защитника сборной Мозамбика диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. В этом сезоне он уже точно не сыграет.

Рейнилду провел 33 матча за «Атлетико» во всех турнирах и получил 7 желтых карточек в этом сезоне. Полную статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.

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22 комментария

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S.A.N.
Тяжелейший удар по Атлетико. Рейнилдо - лучший защитник команды, и из профильных сменщиков только Регилон, который тоже травмировался.
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Muhammad Juraev
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Я рад, что ты считаешь себя никем)
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Алексей Даценко
Ответ Muhammad Juraev
Красную Коррее за это!
К чему ты это ?
Просто был игровой момент
Здоровья ему
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Скорый поезд
Огромная потеря в преддверии решающих матчей в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.
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singsinner2
кресты довольно часто рвутся без каких то страшных стыков... мои закончились после обычной борьбы в отборе, таких эпизодов десятки в каждой игре
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Забей бро 🤣🤣🤣ну подумаешь Антони забил 🤣🤣🤣
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CM1
Ответ Barsa! bolshe chem klub
красную ему за то что травму получил .... как то надо же стать чемпионом МадридОВЦАМ
"красную ему за то что травму получил" - это гениальное решение - дать Рейнилду красную за полученную травму... В принципе, ему уже без разницы - все равно с порванными крестами в этом сезоне уже не сыграет - так что могут еще и дисквалификацию впаять матчей на 10-15...
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Muhammad Juraev
Красную Коррее за это!
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Андрей Хенто
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
типичные маргариновые костоломы
Вы этот момент видели? Вальверде абсолютно чисто забрал мяч, а Рейналду просто очень не повезло и на ровном месте заработал страшную травму.
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falkao2013
Ответ cektor
А что со здоровьем у Рюдигера ? Вчера так упал … аж страшно было ..)
Живот лопнул. От смеха после удара Корреа
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Игорь Новиков
На ровном месте травму получил. Здоровья.
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LinkLin
Видно было по положению ноги. Не понятно, че комменты тупили.
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GuruFutbola
Ответ Muhammad Juraev
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Забей бро, этого индивида я так обидел в свое время, что до сих пор ему мерещится моя персона в чужих комментариях)
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Xabi Alonso78
Вальверде чисто отобрал мяч*
Клоуны: касталом!
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Barsa! bolshe chem klub
красную ему за то что травму получил ....

как то надо же стать чемпионом МадридОВЦАМ
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
типичные маргариновые костоломы
+4
-5
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Muhammad Juraev
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Поцелуй Оздоева
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Этого на денацификацию
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Muhammad Juraev
Красную Коррее за это!
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cektor
А что со здоровьем у Рюдигера ? Вчера так упал … аж страшно было ..)
+20
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menhausen
Вот тебе и "не сомневаюсь, что сейчас встанет и продолжит играть" от Слуцкера. Здоровья
+3
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Михаил Корж
Что-то часто в Ла Лиге начали рвать кресты. С чем это может быть связано?
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Zenit+1
Здоровья!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Здоровья!
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Красную Коррее за это!
+54
-19
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