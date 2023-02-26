У защитника «Атлетико» Рейнилду разрыв крестов. Он получил травму после отбора Вальверде в дерби с «Реалом»
Защитник «Атлетико» Рейнилду Мандава получил серьезную травму в матче с «Реалом» (1:1).
На 23-й минуте мадридского дерби Рейнилду получил травму после отбора со стороны Федерико Вальверде. Отметим, что полузащитник «Реала» в том эпизоде, скорее всего, не нарушал правила. Рейнилду покинул поле на носилках.
Как сообщила пресс-служба «Атлетико», у левого защитника сборной Мозамбика диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. В этом сезоне он уже точно не сыграет.
Рейнилду провел 33 матча за «Атлетико» во всех турнирах и получил 7 желтых карточек в этом сезоне. Полную статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.
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Просто был игровой момент
Здоровья ему
Клоуны: касталом!
как то надо же стать чемпионом МадридОВЦАМ