У защитника «Атлетико» Рейнилду разрыв крестов. Он получил травму после отбора Вальверде в дерби с «Реалом»

Защитник «Атлетико» получил серьезную травму в матче с «Реалом» (1:1).

На 23-й минуте мадридского дерби Рейнилду получил травму после отбора со стороны . Отметим, что полузащитник « » в том эпизоде, скорее всего, не нарушал правила. Рейнилду покинул поле на носилках.

Как сообщила пресс-служба « », у левого защитника сборной Мозамбика диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. В этом сезоне он уже точно не сыграет.

Рейнилду провел 33 матча за «Атлетико» во всех турнирах и получил 7 желтых карточек в этом сезоне. Полную статистику 29-летнего футболиста можно изучить здесь.

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