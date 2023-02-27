Златан играет впервые за 9 месяцев – он самый возрастной игрок «Милана» в Серии А с 1994-го

Теги Милан Аталанта Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта серия А Италия рекорды Оливье Жиру Футбол

Златан Ибрагимович вернулся на поле после длительного перерыва.

41-летний шведский форвард заменил Оливье Жиру на 74-й минуте матча 24-го тура Серии А против «Аталанты» (1:0, второй тайм).

В последний раз до этого Ибрагимович играл 9 месяцев назад, 22 мая 2022 года. Тогда миланцы разгромили «Сассуоло» (3:0) в 38-м туре и отпраздновали чемпионство.

Ибрагимовичу сегодня 41 год и 146 дней – он стал самым возрастным игроком «Милана», сыгравшим в Серии А в эпоху присуждения 3 очков за победу (1994 год) – до него рекордсменом был Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

Подробная статистика Златана доступна здесь.

Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DALvsLAL
Ответ rcbkz6mrtd
Ибрагимович легенда!!! Он звездил вместе с Анри, Это’О, Мальдини, Недвед, Пирло, Роналдиньо, Бекхем и тд их очень много не пересчитать количество величайших футболистов в том покалении. Круто что он еще играет!!!!!
одних из величайших
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DALvsLAL
тот Билли Иванович лучше этого экземпляра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
Ибрагимович легенда!!! Он звездил вместе с Анри, Это’О, Мальдини, Недвед, Пирло, Роналдиньо, Бекхем и тд их очень много не пересчитать количество величайших футболистов в том покалении. Круто что он еще играет!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gon3a1e5@mail.ru
Серия А сыграла в составе с самым возрастным игроком, в эпоху Златана- вот вот так!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Стентор
Немного некорректно написано, есть ощущение по тексту, что Костакурта в 94-м этот рекорд поставил, а он это сделал в середине 00-х.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Иванов
Играй вечно, Ибра !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кенигсбергер
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Неужели три очка за победу ввели только в 1994 году. Я думал намного раньше, в 70-е или даже 60-е
В Англии ввели в 1981, но остальной мир принял только в середине 90х.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛеваяНогаХалка
Ответ Мохнатый55
Было время, когда за победу давали 2 очка.
Как это вообще связано с иброй
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hrenus Cazzius
Ответ Блуждающий странник
Выглядит отлично на поле. Реально усилил игру, хорошо борется, прессингует. Мужик реально ещё и в ЛЧ Милану помочь может
Амброзини, к сожалению нет.. Пиоли Златана не заявил в ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Bereke Pshembayev
к сожалению, его не заявили в ЛЧ
Да? Очень печально. Много пассажиров итак в заявке, а Ибра мог помочь. Насколько знаю нельзя заявку изменять, надеюсь найдут лазейку
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimario
Глыба мирового футбола.
Смотрелся в 41 лучше, чем Де Кетеларе.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bereke Pshembayev
Ответ Блуждающий странник
Выглядит отлично на поле. Реально усилил игру, хорошо борется, прессингует. Мужик реально ещё и в ЛЧ Милану помочь может
к сожалению, его не заявили в ЛЧ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Zaitsev
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Неужели три очка за победу ввели только в 1994 году. Я думал намного раньше, в 70-е или даже 60-е
ага
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Помню в году 2003м выпросил у родителей кабельное ТВ, ради Евроспорта и МТВ, до сих пор помню, как каждую неделю ждал Евроголы, телевизор был 1 и поэтому всегда родителей предупреждал что в это время я буду смотреть😀 Ибрагимович за Аякс забивал шедевральные голы, будто вчера было:)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KING_OF_RUSSIA
Ответ Барсик Юрана
А мог бы заканчивать верблюдом...
🤡🤡 ниче, что он в млс играл?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Булгаков
Возраст покинул чат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Выглядит отлично на поле. Реально усилил игру, хорошо борется, прессингует. Мужик реально ещё и в ЛЧ Милану помочь может
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
А мог бы заканчивать верблюдом...
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прекрасная РФПЛ будущего
Неужели три очка за победу ввели только в 1994 году. Я думал намного раньше, в 70-е или даже 60-е
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Абдрахимов
Пузяк
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Ответ ЛеваяНогаХалка
В какую какую эпоху?🤣🤣🤣
Было время, когда за победу давали 2 очка.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Destro7451
сегодня возраст извинился перед Златаном, за то, что такой большой!
+61
-1
+60
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛеваяНогаХалка
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий