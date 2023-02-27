Златан играет впервые за 9 месяцев – он самый возрастной игрок «Милана» в Серии А с 1994-го
Златан Ибрагимович вернулся на поле после длительного перерыва.
41-летний шведский форвард заменил Оливье Жиру на 74-й минуте матча 24-го тура Серии А против «Аталанты» (1:0, второй тайм).
В последний раз до этого Ибрагимович играл 9 месяцев назад, 22 мая 2022 года. Тогда миланцы разгромили «Сассуоло» (3:0) в 38-м туре и отпраздновали чемпионство.
Ибрагимовичу сегодня 41 год и 146 дней – он стал самым возрастным игроком «Милана», сыгравшим в Серии А в эпоху присуждения 3 очков за победу (1994 год) – до него рекордсменом был Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).
Подробная статистика Златана доступна здесь.
Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Смотрелся в 41 лучше, чем Де Кетеларе.