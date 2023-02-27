Златан играет впервые за 9 месяцев – он самый возрастной игрок «Милана» в Серии А с 1994-го

вернулся на поле после длительного перерыва.

41-летний шведский форвард заменил на 74-й минуте матча 24-го тура Серии А против «Аталанты» (1:0, второй тайм).

В последний раз до этого Ибрагимович играл 9 месяцев назад, 22 мая 2022 года. Тогда миланцы разгромили «Сассуоло» (3:0) в 38-м туре и отпраздновали чемпионство.

Ибрагимовичу сегодня 41 год и 146 дней – он стал самым возрастным игроком « », сыгравшим в Серии А в эпоху присуждения 3 очков за победу (1994 год) – до него рекордсменом был (41 год и 25 дней).

Подробная статистика Златана доступна здесь.

Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO

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