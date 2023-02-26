Шоколадные торты в честь Осимхена продают в Неаполе. Песочная крошка изображает прическу форварда, десерт украшен маской с его номером и фамилией

В Неаполе продаются торты в честь .

Одна из кондитерских города изготавливает шоколадные торты, посыпанные песочной крошкой, напоминающей прическу нападающего « ». Торт украшен черной маской, на которой написаны фамилия и номер Осимхена.

Фото: instagram.com/iamnaples.it

В текущем сезоне на счету Осимхена 19 голов и 3 голевых передачи в 20 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.