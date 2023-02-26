Шоколадные торты в честь Осимхена продают в Неаполе. Песочная крошка изображает прическу форварда, десерт украшен маской с его номером и фамилией
В Неаполе продаются торты в честь Виктора Осимхена.
Одна из кондитерских города изготавливает шоколадные торты, посыпанные песочной крошкой, напоминающей прическу нападающего «Наполи». Торт украшен черной маской, на которой написаны фамилия и номер Осимхена.
Фото: instagram.com/iamnaples.it
В текущем сезоне на счету Осимхена 19 голов и 3 голевых передачи в 20 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
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