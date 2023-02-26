Шоколадные торты в честь Осимхена продают в Неаполе. Песочная крошка изображает прическу форварда, десерт украшен маской с его номером и фамилией

Теги серия А Италия Наполи соцсети Виктор Осимхен ахахаха Питание Футбол

В Неаполе продаются торты в честь Виктора Осимхена.

Одна из кондитерских города изготавливает шоколадные торты, посыпанные песочной крошкой, напоминающей прическу нападающего «Наполи». Торт украшен черной маской, на которой написаны фамилия и номер Осимхена.

Фото: instagram.com/iamnaples.it

В текущем сезоне на счету Осимхена 19 голов и 3 голевых передачи в 20 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.

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12 комментариев

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alexis2020
выглядят аппетитно!
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evil
Нормально в принципе, только не орехами надо было украшать, а банановой крошкой
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Милчик
Фантазия хорошая, исполнение не очень. Еще можно вспомнить ребенка, которого пытались сделать похожим на Осимена
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Мохнатый55
Если бы подобное появилось в честь Винисиуса, он бы уже весь интернет залил слезами о расизме.
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Леван Мкртчян
Так не честно . Ждем неаполитанскую чурчхелу в честь Кварацхелии, где постоянно выпадающие грецкие орешки ,после укуса ,будут символизировать падение защитников соперника, которых обыгрывал Квара
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Михо
А когда Джикия назвал шоколадками игроков Спартака, назвали расизмом
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error505
Ответ pit4er
А начинка какая, банановая? Странные ребята
не ты в Ульяновске недавно развлекался?
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pit4er
А начинка какая, банановая? Странные ребята
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Sinister Kid
Не расизм, а 100% схожесть с оригиналом.
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rigobersong
Креативно:)
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error505
Как-то расизмом попахивает) А так идея хорошая, особенно прическа хорошо получилась
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cektor
Расизм ?)
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