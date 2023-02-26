Виктор Осимхен: «Быть одним из лучших нападающих Европы важно для меня. Холанд – тоже топ-бомбардир, нужно отдать ему должное»

Теги Дидье Дрогба Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Эрлинг Холанд Футбол

Виктор Осимхен высказался о сравнениях с Эрлингом Холандом и Дидье Дрогба.

24-летний нигерийский форвард «Наполи» набрал 24 (21+3) очка по системе «гол+пас» в 25 матчах за клуб в этом сезоне. Он забивает в 7 играх подряд.

«Это потрясающий сезон для меня, я рад. Быть одним из лучших нападающих Европы – это очень важно для меня, это огромная мотивация, поэтому я хочу продолжать в том же духе, забивая голы и приближаясь к нашей цели в этом сезоне.

Конечно, Холанд – также топ-бомбардир, нужно отдать ему должное. Это один из лучших сезонов в моей карьере, я надеюсь, что продолжу в том же духе, надеюсь, что в конце сезона у всех нас будет повод для радости.

Это так круто, когда вы просыпаетесь, заходите в социальные сети и видите ободряющее сообщение от кого-то, кем вы восхищались в детстве, например, от Дрогба. Это сюрприз и, конечно, большая мотивация для меня.

Я сейчас улыбаюсь, потому что мы долго говорили с Дидье. Мне нравится то, что он сделал как игрок, я ценю то, что он доверяет мне. Я очень удачно выбрал кумира и этому тоже рад», – сказал Осимхен в эфире DAZN.

Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»

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11 комментариев

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Александр Трофимов
Ответ krealpmoney
в Бельгии и Франции я за ним не следил, а вот в Наполи он сходу стал моим любимчиком, еще когда Гаттузо их тренил, так что лично для меня он уже три сезона выглядит очень годным, крутой форвард, бегает быстро, таранит бодро, бьет от души, еще бы травмировался пореже (в этом сезоне кстати с этим намного получше стало)
он и во Франции был хорош
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Yri Yrov
я сама скромность
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Mr@k
ну сезон у него хороший, но Холлан уже показал что он супер-топ, посмотрим что будет дальше
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krealpmoney
Ответ KAIR. BISHKEK
Понятно что он играет хорошо, но за один сезон он уже причисляет себя к топам? Чё им там Де Лаурентис только не говорит, лишь бы ценник побольше сделать
в Бельгии и Франции я за ним не следил, а вот в Наполи он сходу стал моим любимчиком, еще когда Гаттузо их тренил, так что лично для меня он уже три сезона выглядит очень годным, крутой форвард, бегает быстро, таранит бодро, бьет от души, еще бы травмировался пореже (в этом сезоне кстати с этим намного получше стало)
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инок
Осимхен и Хвича пожалуй лучшая связка напов не только
в Италии, но и в Европе! Молодцы - уверенно ведут Наполи
к долгожданному Судетто.
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KAIR. BISHKEK
Понятно что он играет хорошо, но за один сезон он уже причисляет себя к топам? Чё им там Де Лаурентис только не говорит, лишь бы ценник побольше сделать
+1
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Андрей Ж
ТОпчик, так держать
Если выведешь Наполи в 1/2 ЛЧ будешь круче Холанда точно)
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Yuri Ten
Квара и Витя лучшая связка на данный момент в Европе
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Спортивный костюм
Не цанет он на лучшего бомбардира Европы😏
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Carlos
Ответ С бодуна
Тоже ? Ты первый раз столько забил и уже к топам себя причисляешь? Самонадеянная шоколадка.
Да не говори
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С бодуна
Тоже ? Ты первый раз столько забил и уже к топам себя причисляешь? Самонадеянная шоколадка.
+4
-3
+1
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