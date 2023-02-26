Виктор Осимхен: «Быть одним из лучших нападающих Европы важно для меня. Холанд – тоже топ-бомбардир, нужно отдать ему должное»

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24-летний нигерийский форвард «Наполи» набрал 24 (21+3) очка по системе «гол+пас» в 25 матчах за клуб в этом сезоне. Он забивает в 7 играх подряд.

«Это потрясающий сезон для меня, я рад. Быть одним из лучших нападающих Европы – это очень важно для меня, это огромная мотивация, поэтому я хочу продолжать в том же духе, забивая голы и приближаясь к нашей цели в этом сезоне.

Конечно, Холанд – также топ-бомбардир, нужно отдать ему должное. Это один из лучших сезонов в моей карьере, я надеюсь, что продолжу в том же духе, надеюсь, что в конце сезона у всех нас будет повод для радости.

Это так круто, когда вы просыпаетесь, заходите в социальные сети и видите ободряющее сообщение от кого-то, кем вы восхищались в детстве, например, от Дрогба. Это сюрприз и, конечно, большая мотивация для меня.

Я сейчас улыбаюсь, потому что мы долго говорили с Дидье. Мне нравится то, что он сделал как игрок, я ценю то, что он доверяет мне. Я очень удачно выбрал кумира и этому тоже рад», – сказал Осимхен в эфире DAZN.

Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»