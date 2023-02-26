Лаутаро о проигрыше «Болонье»: «Так «Интер» ничего не добьется. Мы в 18 очках от «Наполи» – что-то не так»

Теги Интер серия А Италия Наполи Болонья Джанлука Ди Марцио Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес раскритиковал «Интер» после поражения от «Болоньи» (0:1).

После 24-го тура Серии А «Интер», идущий вторым в таблице, отстал от «Наполи» на 18 очков.

«Так «Интер» ничего не добьется. Нам нужно выступать стабильнее. Мы провели отличную игру в Лиге чемпионов, получили положительный заряд энергии и должны были провести хороший матч здесь.

Нам нужно воспрянуть, нужно крутить педали, работать, иначе, как я уже сказал, мы ничего не добьемся.

То, что я сказал своим товарищам по команде, останется в раздевалке. Мы в 18 очках от «Наполи» – что-то не так. Нам нужно много работать: мне, команде и тренеру», – сказал форвард «Интера» в эфире Sky Sport.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlados 86
При чём тут Наполи? Уже давно пора отрыв считать от 5 места.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Yaroslavtsev
Какой важный курица. Нужно просто играть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Carlos
Ответ kaka10
когда отрыв был в 15 очков видимо его ничего не смущало, вот 18 другое дело
Так и есть)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaka10
Ответ Carlos
Лаутаро ты только сейчас это понял
когда отрыв был в 15 очков видимо его ничего не смущало, вот 18 другое дело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Никита Алексеев
Кулибали конечно «вовремя» ушел, мог бы нормальный трофей зацепить, хотя кубок Чемпионшипа наверно престижнее будет
минусок тебе за дешёвый сарказм
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Спортивный костюм
Вряд ли Интер уже чего нибудь добъётся до Наполи уже далеко 😔
Наполи не догонят это гадалке не ходи, давно стало ясно. кубок уже взяли, Наполи в очке одолели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deni Magician
Ответ Спортивный костюм
Вряд ли Интер уже чего нибудь добъётся до Наполи уже далеко 😔
В лч всегда есть шанс ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael none
После такого старта что Интер выдал в чемпионате надо было Симу гнать поскорее, тогда может что-то и светило бы, а сейчас - мечта в 4-ку попасть и это будет уже успех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Питерский
Они начали что то подозревать…..)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеев
Кулибали конечно «вовремя» ушел, мог бы нормальный трофей зацепить, хотя кубок Чемпионшипа наверно престижнее будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спортивный костюм
Вряд ли Интер уже чего нибудь добъётся до Наполи уже далеко 😔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Carlos
Лаутаро ты только сейчас это понял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий