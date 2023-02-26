Лаутаро о проигрыше «Болонье»: «Так «Интер» ничего не добьется. Мы в 18 очках от «Наполи» – что-то не так»

раскритиковал «Интер» после поражения от «Болоньи» (0:1).

После 24-го тура Серии А «Интер», идущий вторым в таблице, отстал от «Наполи» на 18 очков.

«Так «Интер» ничего не добьется. Нам нужно выступать стабильнее. Мы провели отличную игру в Лиге чемпионов, получили положительный заряд энергии и должны были провести хороший матч здесь.

Нам нужно воспрянуть, нужно крутить педали, работать, иначе, как я уже сказал, мы ничего не добьемся.

То, что я сказал своим товарищам по команде, останется в раздевалке. Мы в 18 очках от «Наполи» – что-то не так. Нам нужно много работать: мне, команде и тренеру», – сказал форвард « » в эфире Sky Sport.