Лаутаро о проигрыше «Болонье»: «Так «Интер» ничего не добьется. Мы в 18 очках от «Наполи» – что-то не так»
Лаутаро Мартинес раскритиковал «Интер» после поражения от «Болоньи» (0:1).
После 24-го тура Серии А «Интер», идущий вторым в таблице, отстал от «Наполи» на 18 очков.
«Так «Интер» ничего не добьется. Нам нужно выступать стабильнее. Мы провели отличную игру в Лиге чемпионов, получили положительный заряд энергии и должны были провести хороший матч здесь.
Нам нужно воспрянуть, нужно крутить педали, работать, иначе, как я уже сказал, мы ничего не добьемся.
То, что я сказал своим товарищам по команде, останется в раздевалке. Мы в 18 очках от «Наполи» – что-то не так. Нам нужно много работать: мне, команде и тренеру», – сказал форвард «Интера» в эфире Sky Sport.
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