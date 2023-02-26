Индзаги об отставании «Интера» на 18 очков: «У всех команд, кроме «Наполи», есть проблемы»

прокомментировал поражение «Интера» от «Болоньи» (0:1) в 24-м туре Серии А.

Миланцы, сейчас занимающие второе место в таблице, теперь отстают от « » на 18 очков.

«Мы плохо подготовились к этой игре. Первый тайм получился недостаточно хорошим для «Интера».

Во втором тайме создали хорошие моменты, но потом пропустили, когда имели меньше всего проблем по ходу матча.

Мы устали после матча Лиги чемпионов, у нас были травмы, но « » явно нужно выступать лучше. Мы должны искать мотивацию каждые два-три дня. Мы должны действовать лучше и делать больше, в первую очередь – я.

Спад «Интера»? Проблемы есть у всех команд, кроме «Наполи», – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sky Sport.