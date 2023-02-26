Индзаги об отставании «Интера» на 18 очков: «У всех команд, кроме «Наполи», есть проблемы»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Наполи Болонья Джанлука Ди Марцио Футбол

Симоне Индзаги прокомментировал поражение «Интера» от «Болоньи» (0:1) в 24-м туре Серии А.

Миланцы, сейчас занимающие второе место в таблице, теперь отстают от «Наполи» на 18 очков.

«Мы плохо подготовились к этой игре. Первый тайм получился недостаточно хорошим для «Интера».

Во втором тайме создали хорошие моменты, но потом пропустили, когда имели меньше всего проблем по ходу матча.

Мы устали после матча Лиги чемпионов, у нас были травмы, но «Интеру» явно нужно выступать лучше. Мы должны искать мотивацию каждые два-три дня. Мы должны действовать лучше и делать больше, в первую очередь – я.

Спад «Интера»? Проблемы есть у всех команд, кроме «Наполи», – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sky Sport.

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24 комментария

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Vlados 86
Ищи мотивацию в том, чтоб из топ-4 не вылететь. Бездарно слил 7 очков Болонье и Монце с Сампдорией.
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DolJun
Ответ Dexter Dallas
ну мне без разницы что он там осознал. а так первое слово дороже второго
лол, вряд ли он будет с тобой советоваться или слушать детские присказки)
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Dexter Dallas
Ответ DolJun
у тебя какая-то устаревшая инфа, прогугли, он уже осознал что это была ошибка и сейчас только интер в его душе. он интериста
ну мне без разницы что он там осознал. а так первое слово дороже второго
0
-1
-1
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giant
Что-то Сима деградировал за 1,5 года . Сначала была хорошая игра и неплохие результаты, потом неплохая игра но плохая реализация, теперь даже моменты создаются натужно.
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DolJun
Ответ Dexter Dallas
Не не не. Мечтал за челси играть. Пусть возвращается
у тебя какая-то устаревшая инфа, прогугли, он уже осознал что это была ошибка и сейчас только интер в его душе. он интериста
0
-1
-1
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Dexter Dallas
Ответ DolJun
так он уже вернулся обратно в интер
Не не не. Мечтал за челси играть. Пусть возвращается
0
-1
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Michael none
Лучшее что ты можешь сделать, Сима - это уйти в отставку. Ну неужели неясно уже за полтора года что человек не на своем месте?! Ну нет игры совсем.
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korobokchekhova
Ответ Румынский Клуж
этот враг с нами в одной комнате?
Скоро будет в твоей, румынской. Готовься.
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Румынский Клуж
Ответ korobokchekhova
Охренеть. Неужели правда на этом ресурсе пропаганда врага преобладает? Скрины сохранил, если что.
этот враг с нами в одной комнате?
+1
-1
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Valentin Kompaneytsev
Вряд ли ближайший преследователь достанет Наполи.
+1
0
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korobokchekhova
Ответ Los Galácticos
Я знаю что тебе делать, выпрыгни с окна вниз головой.
Ту тут не останешься. Может быть и кто-то и из редакции.
Процесс запущен.
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korobokchekhova
Ответ Winbreaker
Та ну не чуди малой. Если у тебя триггер на флаг Украины и США, то это твои проблемы 🤷🏼‍♀️
Малой у тебя в жопе. Чудить и врага на сайте держать разные вещи.
Нашёл малого, хоть профиль посмотри, даже это лень. Д. Б.
0
-2
-2
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DolJun
Ответ Dexter Dallas
не такого калича нужно обратно. чтобы поттер совсем радостным ходил со своим хогвартсом.
так он уже вернулся обратно в интер
0
-2
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korobokchekhova
Ответ Los Galácticos
Я знаю что тебе делать, выпрыгни с окна вниз головой.
Охренеть. Неужели правда на этом ресурсе пропаганда врага преобладает?
Скрины сохранил, если что.
0
-2
-2
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Sanan1908
Так, это твоя работа искать мотивацию для команды!! Монца, сампдория, Болонья , теряем очки просто так.
+3
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Winbreaker
Ответ korobokchekhova
Объясните мне, как такой хрен Los Galácticos может иметь аккаунт на любом ресурсе? Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг. Надо что то делать.
Та ну не чуди малой. Если у тебя триггер на флаг Украины и США, то это твои проблемы 🤷🏼‍♀️
+2
-2
0
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FEF2
Ответ Korsantes Ber
Лукаку весит105 кг при росте 191см! Ему надо по меньше жрать и больше тренироватся чтобы сбросить лишных 25 кг :)
ну я хз, я вешу 93 при росте 193. но я не спортсмен и не качок. но если сбросить 25 кг лукаку будет школьным дрищем. я думаю у него 5 кг лишних
0
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Dexter Dallas
Ответ DolJun
выкупайте лукаку, он вернет интер на правильный путь
не такого калича нужно обратно. чтобы поттер совсем радостным ходил со своим хогвартсом.
0
-2
-2
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ilgiz Bai
Ответ stomatologbeatles
Симоне,причём здесь все команды? За свою нужно отвечать
Читал только заголовок? Или говорить о других командах запрещено?
+4
0
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Korsantes Ber
Ответ DolJun
выкупайте лукаку, он вернет интер на правильный путь
Лукаку весит105 кг при росте 191см! Ему надо по меньше жрать и больше тренироватся чтобы сбросить лишных 25 кг :)
+1
-2
-1
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Los Galácticos
Ответ korobokchekhova
Объясните мне, как такой хрен Los Galácticos может иметь аккаунт на любом ресурсе? Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг. Надо что то делать.
Я знаю что тебе делать, выпрыгни с окна вниз головой.
+6
-5
+1
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korobokchekhova
Объясните мне, как такой хрен Los Galácticos может иметь аккаунт на любом ресурсе?
Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг.
Надо что то делать.
0
-5
-5
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DolJun
выкупайте лукаку, он вернет интер на правильный путь
0
0
0
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stomatologbeatles
Симоне,причём здесь все команды? За свою нужно отвечать
+6
-3
+3
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