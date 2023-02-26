«Челси» впервые за 4 года проиграл «Тоттенхэму»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Грэм Поттер Футбол

«Челси» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 4 года.

В воскресенье команда Грэма Поттера уступила «шпорам» со счетом 0:2. 

До этого «Челси» последний раз проигрывал «Тоттенхэму» 8 января 2019 года в полуфинале Кубка английской лиги – 0:1.

Стоит отметить, что речь идет про основное время, поскольку в сентябре 2020 года команды сыграли вничью 1:1, а «Тоттенхэм» был сильнее в серии пенальти.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Султан Ускембаев
Теперь они запишут свою победу на DVD и будут хвастаться ею 10 лет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноно Гомес
Пробиваем дно....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
вперёд Челси вперёд (в смысле вниз)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deimon7.7
Поттер, кажется, хотел сделать Брайтон, как Челси. Ну получилось Челси, как Брайтон 🤷 Нашел все-таки лазейку в своём обещании 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамиз Бахтияров
Ответ Stepan Alexandrovich
Господи, да добавьте им хотя бы те 15 очков Ювентуса, ради бога!
Это пять! ++
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rusichi
Налетели на похороны Поттера?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Рекорды за рекордами
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eziz Durdyyew
Ура я на Тоттенхэм поставил всю зарплату.Браво Челси!Продолжайте дальше пребывать.Дальше буду против вас ставить на зло.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v.belorussky
Руки прочь от Поттера!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Данил Луговский
Фк Мешок когда уже поднимется выше 9 места? Сколько еще нужно миллионов? Фофаня и Мудрики чет совсем дно
данька, главное не шип и считай что ок)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
Ответ DolJun
повод для нового двд)
Фк Мешок когда уже поднимется выше 9 места? Сколько еще нужно миллионов? Фофаня и Мудрики чет совсем дно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Промах Мораты
то ли еще будет. столько рекордов предстоит обновить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
Ответ Акира_1
Хоть одну новость Челси пропустишь? 😆
Нет
Глоров Челси все равно нет,они только на матчах Барсы появляются
Пусть хоть я поделюсь мнением :)
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Avagyan
Ответ cektor
Просто у Челси не было усиления состава в это ТО, хотя стоп
Ты не устал одно и тоже писать.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stepan Alexandrovich
Господи, да добавьте им хотя бы те 15 очков Ювентуса, ради бога!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aristokrat_13
Бесконечный способ заработка денег - ставить на соперников Челси. Если не хотите рисковать, то брать победа или ничья соперника Челси/Челси забьет меньше 2.5 голов.

У Боули либо ангельское терпение, либо огромное нежелание признавать свою ошибку. Дать долгосрочный контракт этому грустному дядьке - колоссальная ошибка. Без опыта работы в топ-клубе, с абсолютно нулевой харизмой - это надо же догадаться. Ладно, американец сам не разбирается в футболе, но ведь есть сотни советников, консультантов и прочих специалистов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрюха с района
Встретились два лондонских середняка) Один оказался сильнее)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аскар Джумашев
Магия, не иначе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
l l
Все нормально! Дайте Поттеру поработать!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Ответ Акира_1
Хоть одну новость Челси пропустишь? 😆
Он просто завидует Челси, они хоть в лч играют, а не вылетают позорно 4 раза за 2 года из ек
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SergioRamos92
Феликс на классе взял награду гол месяца
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
повод для нового двд)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брулин
Безвольно уступили в Дерби.. Жаль конечно что сезон для синих не спасти. Поттеру не позавидуешь , какое давление на него свалилось...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
Просто у Челси не было усиления состава в это ТО, хотя стоп
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psixyec
Знаете, почему Феликс стал победителем в номинации "Лучший гол Челси в Феврале?". Потому что он был единственным.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий