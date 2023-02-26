«Челси» впервые за 4 года проиграл «Тоттенхэму»

« » проиграл « » впервые за 4 года.

В воскресенье команда Грэма Поттера уступила «шпорам» со счетом 0:2.

До этого «Челси» последний раз проигрывал «Тоттенхэму» 8 января 2019 года в полуфинале Кубка английской лиги – 0:1.

Стоит отметить, что речь идет про основное время, поскольку в сентябре 2020 года команды сыграли вничью 1:1, а «Тоттенхэм» был сильнее в серии пенальти.