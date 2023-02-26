«Челси» впервые за 4 года проиграл «Тоттенхэму»
«Челси» проиграл «Тоттенхэму» впервые за 4 года.
В воскресенье команда Грэма Поттера уступила «шпорам» со счетом 0:2.
До этого «Челси» последний раз проигрывал «Тоттенхэму» 8 января 2019 года в полуфинале Кубка английской лиги – 0:1.
Стоит отметить, что речь идет про основное время, поскольку в сентябре 2020 года команды сыграли вничью 1:1, а «Тоттенхэм» был сильнее в серии пенальти.
Глоров Челси все равно нет,они только на матчах Барсы появляются
Пусть хоть я поделюсь мнением :)
У Боули либо ангельское терпение, либо огромное нежелание признавать свою ошибку. Дать долгосрочный контракт этому грустному дядьке - колоссальная ошибка. Без опыта работы в топ-клубе, с абсолютно нулевой харизмой - это надо же догадаться. Ладно, американец сам не разбирается в футболе, но ведь есть сотни советников, консультантов и прочих специалистов.