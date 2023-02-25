Мишин о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую! Так же как приветствую появление в нашем государстве талантливого доктора, слесаря или плотника»

Теги Зенит сборная России Алексей Мишин Малком Клаудиньо Фигурное катание

Алексей Мишин оценил получение гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.

Ранее соответствующий указ в отношении бразильских футболистов «Зенита» подписал Владимир Путин.

– Как относитесь к получению Малкомом и Клаудиньо российского гражданства?

– Приветствую! Так же как приветствую появление в нашем государстве талантливого доктора, слесаря или плотника, – заявил заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

5 комментариев

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Pushkin_CR7
Молодец, мужик, без негатива.
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tankist231
Ответ Фарит Абдрашитов
А их можно мобилизовать?
Они не служили, так что нельзя, и без них справятся
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Александр Кузнецов
Бразильцам на раз два паспорта штампуют ,а я 7 лет паспорт делал ,хотя являюсь гражданином РФ
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Фарит Абдрашитов
А их можно мобилизовать?
+5
-1
+4
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Ростов-на-Дону
Россиянами они стали ради личной выгоды и выгоды "проекта", по шкурным мотивам, если коротко.
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-4
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