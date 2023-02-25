Мишин о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую! Так же как приветствую появление в нашем государстве талантливого доктора, слесаря или плотника»

Алексей Мишин оценил получение гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.

Ранее соответствующий указ в отношении бразильских футболистов «Зенита» подписал Владимир Путин.

– Как относитесь к получению Малкомом и Клаудиньо российского гражданства?

– Приветствую! Так же как приветствую появление в нашем государстве талантливого доктора, слесаря или плотника, – заявил заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?