Мишин о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую! Так же как приветствую появление в нашем государстве талантливого доктора, слесаря или плотника»
Алексей Мишин оценил получение гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо.
Ранее соответствующий указ в отношении бразильских футболистов «Зенита» подписал Владимир Путин.
– Как относитесь к получению Малкомом и Клаудиньо российского гражданства?
– Приветствую! Так же как приветствую появление в нашем государстве талантливого доктора, слесаря или плотника, – заявил заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
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