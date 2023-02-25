Семак о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Это их желание, они любят Россию. Для «Зенита» сейчас никакой выгоды»
Сергей Семак высказался о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.
Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита».
– Кого бы вы хотели натурализовать следующим?
– Натурализовать? Во-первых, вопрос с подвохом – мы никого не хотим натурализовать. Вопрос желания футболистов, которые у нас играют, стать гражданами Российской Федерации. За это им огромное спасибо, потому что они любят нашу страну. Это их желание, их решение.
На сегодняшний день для клуба нет никакой выгоды. У нас в тренерском штабе есть Виллиам де Оливейра, который любит нашу страну и гордится тем, что у него есть паспорт гражданина России. Это, безусловно, здорово. Но мы никого не собираемся натурализовывать.
– Поздравили ли вы как-то Малкома и Клаудиньо? Получили ли они уже российские паспорта?
– Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады – они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили.
А что дальше – будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом – мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идет, – сказал главный тренер «Зенита».
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
Если я правильно помню, то только выступление за юношеские и молодежные сборные еще позволяет позже играть за другие национальные сборные. И таких вариантов было много у африканских футболистов, как, например, братья Боатенги, или у бразильцев Тиаго и Рафинья Алькантара. Разве что-то изменилось в этих правилах?