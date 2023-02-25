Семак о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Это их желание, они любят Россию. Для «Зенита» сейчас никакой выгоды»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Малком Клаудиньо Виллиам Оливейра Футбол

Сергей Семак высказался о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство бразильским игрокам «Зенита». 

– Кого бы вы хотели натурализовать следующим?

– Натурализовать? Во-первых, вопрос с подвохом – мы никого не хотим натурализовать. Вопрос желания футболистов, которые у нас играют, стать гражданами Российской Федерации. За это им огромное спасибо, потому что они любят нашу страну. Это их желание, их решение.

На сегодняшний день для клуба нет никакой выгоды. У нас в тренерском штабе есть Виллиам де Оливейра, который любит нашу страну и гордится тем, что у него есть паспорт гражданина России. Это, безусловно, здорово. Но мы никого не собираемся натурализовывать.

– Поздравили ли вы как-то Малкома и Клаудиньо? Получили ли они уже российские паспорта?

– Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады – они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили.

А что дальше – будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом – мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идет, – сказал главный тренер «Зенита».

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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14 комментариев

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Wiley Fox
Семак: ’"Ем сельдерей, потому что он любит Россию. Для меня никакой выгоды"
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Vlad Emelin
Ответ z3yjyzh29x
Ага никакой выгоды, тупо минус 2 легионера в составе,
Прям тупо? А ничего, что там полно требований для того, чтобы не считать легами?
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Алексей М
Кредитные карточки они любят. Так правильнее.
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Игорь Василиади
Не понял, как они смогут поменять футбольное гражданство, если оба уже олимпийские чемпионы, то есть выступали за олимпийскую сборную Бразилии?
Если я правильно помню, то только выступление за юношеские и молодежные сборные еще позволяет позже играть за другие национальные сборные. И таких вариантов было много у африканских футболистов, как, например, братья Боатенги, или у бразильцев Тиаго и Рафинья Алькантара. Разве что-то изменилось в этих правилах?
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tankist231
Не, ну реально какая выгода, в легионеры они и так вписывались, сборная не факт, походу реально Россия понравилась
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kritik777
Да ладно заливать😀. Налоги, налоги и еще раз налоги
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Svobodu Mne
Попахивает изменением лимита
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Николай Иванов
Все прекрасно понимают для чего им паспорта
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z3yjyzh29x
Ага никакой выгоды, тупо минус 2 легионера в составе,
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Камбоджа Иванов
Ответ rocky12
Означает ли вышесказанное, что Вендел и Дугдас Сантос нашу страну не любят???
Агент Вендела сказал, что у него паспорта точно не будет. Москва может праздновать.
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Камбоджа Иванов
Ответ Денис Давыдов
Что с военником у ребят?
Они ещё паспорта не получили, да и Газпром найдет 2 местечка брони. А вот тебе военник уже можно готовить потихоньку.
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Bashibuzuck
Ответ Денис Давыдов
Что с военником у ребят?
Белобилетники😁
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Денис Давыдов
Что с военником у ребят?
+4
-6
-2
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rocky12
Означает ли вышесказанное, что Вендел и Дугдас Сантос нашу страну не любят???
+2
-4
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