Игроки «ПСЖ» хорошо относятся к Гальтье, несмотря на привилегии звездам. У боссов клуба нет готовой замены тренеру

Положение Кристофа Гальтье в «ПСЖ» остается ненадежным.

По данным RMC Sport, предстоящие матчи Лиги 1 и ответная игра 1/8 Лиги чемпионов против «Баварии» определят будущее тренера в клубе.

У владельцев «ПСЖ» нет готового решения на случай увольнения французского специалиста. , у которого сохранились хорошие отношения с руководством, не хочет торопить события и ждет предложений от других топ-клубов летом.

, возглавляющий «Болонью», также упоминается в качестве возможного преемника Гальтье, но боссы клуба считают его недостаточно опытным.

Игроки « » хорошо относятся к Гальтье, несмотря на привилегии, предоставленные звездам клуба.

Однако некоторые тактические решения не нашли отклика внутри команды – например, перестановка Витиньи на позицию плеймейкера или стартовый состав против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).