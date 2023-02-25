Игроки «ПСЖ» хорошо относятся к Гальтье, несмотря на привилегии звездам. У боссов клуба нет готовой замены тренеру

Теги ПСЖ Тиаго Мотта лига 1 Франция Томас Тухель Кристоф Гальтье тактика Витинья Футбол

Положение Кристофа Гальтье в «ПСЖ» остается ненадежным.

По данным RMC Sport, предстоящие матчи Лиги 1 и ответная игра 1/8 Лиги чемпионов против «Баварии» определят будущее тренера в клубе.

У владельцев «ПСЖ» нет готового решения на случай увольнения французского специалиста. Томас Тухель, у которого сохранились хорошие отношения с руководством, не хочет торопить события и ждет предложений от других топ-клубов летом.

Тиаго Мотта, возглавляющий «Болонью», также упоминается в качестве возможного преемника Гальтье, но боссы клуба считают его недостаточно опытным.

Игроки «ПСЖ» хорошо относятся к Гальтье, несмотря на привилегии, предоставленные звездам клуба. 

Однако некоторые тактические решения не нашли отклика внутри команды – например, перестановка Витиньи на позицию плеймейкера или стартовый состав против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

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8 комментариев

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krealpmoney
Там вроде Почеттино свободен
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Геннадий Тимченко
Ответ blaugrano
Как всегда качественно прочитали мысли футболистов. Уважение журналистам.
причём сразу всех, не забыв самого искусного, за возможность тренировать которого главный тренер каждую тренировку благодарит Бога👼
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Антибаскет Поповича
Не удивлюсь, если завтра-послезавтра последует новость типа "Игроки ПСЖ окончательно разочаровались в Гальтье. Им не интересны тренировки под его руководством".

Особенно если будет проигран матч Марселю.
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fbd
Короче, готовая стратегия по написанию новостей по ПСЖ: ждешь, пока кто-то из СМИ вкинет какой-нибудь инсайд, выдерживаешь драматическую паузу в +- сутки и выкладываешь ту же новость, но с противоположным смыслом. Можно в качестве эксперимента попробовать вкинуть инсайд первым и затаиться в ожидании противоположной новости через +- сутки, тоже рабочая история.
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Крыс Пол
Что особенно нравится в Кристофе, так это то, как он радуется голам в ворота ПСЖ.
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Black Phoenix
Вот вылетит ПСЖ из еврокубков - и Гальтье будет на грани увольнения.
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blaugrano
Как всегда качественно прочитали мысли футболистов. Уважение журналистам.
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Фанат Лионеля Месси
Хорошо быть журналистом
Вбросил,через час опроверг ,хотя любой дурак понимает ,что все будет зависеть от матча с Баварией
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