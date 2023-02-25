Игроки «ПСЖ» хорошо относятся к Гальтье, несмотря на привилегии звездам. У боссов клуба нет готовой замены тренеру
Положение Кристофа Гальтье в «ПСЖ» остается ненадежным.
По данным RMC Sport, предстоящие матчи Лиги 1 и ответная игра 1/8 Лиги чемпионов против «Баварии» определят будущее тренера в клубе.
У владельцев «ПСЖ» нет готового решения на случай увольнения французского специалиста. Томас Тухель, у которого сохранились хорошие отношения с руководством, не хочет торопить события и ждет предложений от других топ-клубов летом.
Тиаго Мотта, возглавляющий «Болонью», также упоминается в качестве возможного преемника Гальтье, но боссы клуба считают его недостаточно опытным.
Игроки «ПСЖ» хорошо относятся к Гальтье, несмотря на привилегии, предоставленные звездам клуба.
Однако некоторые тактические решения не нашли отклика внутри команды – например, перестановка Витиньи на позицию плеймейкера или стартовый состав против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Особенно если будет проигран матч Марселю.
Вбросил,через час опроверг ,хотя любой дурак понимает ,что все будет зависеть от матча с Баварией