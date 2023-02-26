Президент «Урала» о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я против. Не хочу, чтобы в нашей сборной играли бразильцы»

Теги Зенит Сборная России по футболу Урал Григорий Иванов натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Президент «Урала» высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

«Я всегда говорил, что я против этого. Каждый год у нас [в футзале] выпуск футболистов, их некуда девать. Приезжают бразильцы, которые нисколько не лучше наших, а им дают российские паспорта.

Никого не буду осуждать. «Зенит» решил, это их право, но я против этого. Я не хочу, чтобы в нашей сборной играли бразильцы», – сказал Григорий Иванов в интервью телеграм-каналу спортивного корреспондента Данилы Махалина.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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2 комментария

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vftxp7b2mx
Ответ Зизуха
Не беспокойся, это не для сборной, а для лимита
А что после получения гражданства изменилось для них в лимите?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
Не беспокойся, это не для сборной, а для лимита
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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