Президент «Урала» о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я против. Не хочу, чтобы в нашей сборной играли бразильцы»

Президент « » высказался о натурализации и Клаудиньо.

«Я всегда говорил, что я против этого. Каждый год у нас [в футзале] выпуск футболистов, их некуда девать. Приезжают бразильцы, которые нисколько не лучше наших, а им дают российские паспорта.

Никого не буду осуждать. « » решил, это их право, но я против этого. Я не хочу, чтобы в нашей сборной играли бразильцы», – сказал Григорий Иванов в интервью телеграм-каналу спортивного корреспондента Данилы Махалина.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?