Президент «Урала» о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я против. Не хочу, чтобы в нашей сборной играли бразильцы»
Президент «Урала» высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.
«Я всегда говорил, что я против этого. Каждый год у нас [в футзале] выпуск футболистов, их некуда девать. Приезжают бразильцы, которые нисколько не лучше наших, а им дают российские паспорта.
Никого не буду осуждать. «Зенит» решил, это их право, но я против этого. Я не хочу, чтобы в нашей сборной играли бразильцы», – сказал Григорий Иванов в интервью телеграм-каналу спортивного корреспондента Данилы Махалина.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
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