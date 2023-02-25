«Реал» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и 1 ничья. Дальше – «Барса» в Кубке Испании

«Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

Сегодня команда сыграла вничью с « » (1:1) в 23-м туре .

Таким образом, на счету « » 5 побед и 1 ничья в 6 последних матчах во всех турнирах. В последний раз мадридцы проигрывали «Мальорке» (0:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

Следующий матч «Реала» – против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании. Игра состоится 2 марта.