«Реал» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и 1 ничья. Дальше – «Барса» в Кубке Испании
«Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей.
Сегодня команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.
Таким образом, на счету «Реала» 5 побед и 1 ничья в 6 последних матчах во всех турнирах. В последний раз мадридцы проигрывали «Мальорке» (0:1) в 20-м туре чемпионата Испании.
Следующий матч «Реала» – против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании. Игра состоится 2 марта.
по такой логике момент с Моратой в штрафной - пенальти, потому что толчок в спину это пенальти
другое дело что никто такое ставить не будет и это правильно
Получается Реал вообще не команда, так как за 11 лет они 8 лет были " на спаде" , а еще и умудрилась разок всадить чемпионат Атлетико.
Своей же логикой позоришь свой любимый клуб)
Ахааххха))