«Реал» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и 1 ничья. Дальше – «Барса» в Кубке Испании

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

«Реал» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

Сегодня команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.

Таким образом, на счету «Реала» 5 побед и 1 ничья в 6 последних матчах во всех турнирах. В последний раз мадридцы проигрывали «Мальорке» (0:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

Следующий матч «Реала» – против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании. Игра состоится 2 марта.

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugene10
Ответ Alexvu10
Отмашка локтем в неигровом эпизоде без мяча это всегда кк) но по логике глоров барсы любая кк или пенка в пользу реала это всегда заговор)
я же говорю - история о трактовках
по такой логике момент с Моратой в штрафной - пенальти, потому что толчок в спину это пенальти
другое дело что никто такое ставить не будет и это правильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivang King
Ответ rigobersong
Анхель Корреа 171 см, 68 кг Рюдигер 190 см 85 кг У меня все:))
Сопли вытри, нытик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Killer_na_belom_barse$
Ответ Фанат Лионеля Месси
Если судья не будет тащить МЧК ,как сегодня ,то Барса свои 3 точно воткнет
По твоему это не нарушение? Отвечай, а не прячься как обычно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Christos NB
Ответ Рамос
каталонское г.орьё кажется забыло что они в первом круге глотнули от Реала. А насчёт судейства и говорить нечего, всё и так всем ясно, теперь официально)
какой клуб ты поддерживаешь из россии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Christos NB
Ответ Xabi Alonso78
Клуб, уровня 1/16 ЛЕ все что сможет сделать, это зарядить судей начиная с 2003 года и брать чемпионат раз в 5 лет, когда конкуренты на спаде
ой ой кто тут у нас я понимаю ты сейчас рад спаду барсы но где ты был когда барса громила твои любимые английские клубы и твой реал 5-0 2-6 бедный Жозе муриньо с пенальду дрожали от величия барсы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
И это ещё наш бедный реал судьи заслуживают, хны хны ..... свободу Винисиусу !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Четыреноль
Значит следующий матч точно проиграют:((. Не знаете против кого выйдут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
А толку то? Отрыв Барселоны от Реала растёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Blaumerc
ну что Мадридисты, вы даже после сегодняшнего позора ещё будете говорить о судьях и Барселону? Я даже не говорю о Чакырах и Кашшаи.
Реал ещё и пенальти в этом сезоне пробил больше нескольких команд вместе взятых.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShamilK
Просто вдумайтесь: в прошлом году Мадрид после 23 туров имел 53 очка и уверенно лидировал, а сейчас имеет 52 очка, но есть нюанс. Стоило Барсе прикупить пару игроков и Мадрид уверенно отстает. Левандовски в ЛЛ просто топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Барселона в гостях выиграла у Атлетико,реал дома потерял 2 очка разница чувствуется
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ответ Xabi Alonso78
Клуб, уровня 1/16 ЛЕ все что сможет сделать, это зарядить судей начиная с 2003 года и брать чемпионат раз в 5 лет, когда конкуренты на спаде
В этом промежутке, о котором ты говоришь был отрезок, когда Барса выиграла 8 чемпионатов из последних 11-и)
Получается Реал вообще не команда, так как за 11 лет они 8 лет были " на спаде" , а еще и умудрилась разок всадить чемпионат Атлетико.
Своей же логикой позоришь свой любимый клуб)
Ахааххха))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Барселона любит уничтожать реал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Ответ Xabi Alonso78
Клуб, уровня 1/16 ЛЕ все что сможет сделать, это зарядить судей начиная с 2003 года и брать чемпионат раз в 5 лет, когда конкуренты на спаде
Поспали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Реал 🤧
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
Ливерпуль Атлетико барса - хороший календарь к реала
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Удаление сомнительное было сегодня. Чемпионская гонка закончена, никакой огненной концовки не будет, к сожалению. Барселона теперь весь фокус на чемпионат, а отрыв уже большой, не отыграть. В Испании сейчас все аутсайдеры слабые и сложно представить, что Барселона реально начнет терять очки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Xabi Alonso78
Клуб, уровня 1/16 ЛЕ все что сможет сделать, это зарядить судей начиная с 2003 года и брать чемпионат раз в 5 лет, когда конкуренты на спаде
Что с лицом?:)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валдис Пельш
Ответ Рамос
каталонское г.орьё кажется забыло что они в первом круге глотнули от Реала. А насчёт судейства и говорить нечего, всё и так всем ясно, теперь официально)
с вашим рассуждением - вы не лучше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сикарио
Ответ Leva Arutyunyan
А то, что после 1 круга было ещё одно классико это неважно?)
Антони гооооол! Пута вылетает в 4-й раз из еврокубков)))
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
Ответ Budabuda
Барсе надо добивать Реал в Кубке. Это пенсионеры без скамейки с тренером без ротации еле ходят в 3 х турнирах. в ЛЧ просто мёртвый Ливер попался.
Клуб, уровня 1/16 ЛЕ все что сможет сделать, это зарядить судей начиная с 2003 года и брать чемпионат раз в 5 лет, когда конкуренты на спаде
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leva Arutyunyan
Ответ Рамос
каталонское г.орьё кажется забыло что они в первом круге глотнули от Реала. А насчёт судейства и говорить нечего, всё и так всем ясно, теперь официально)
А то, что после 1 круга было ещё одно классико это неважно?)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexvu10
Ответ Eugene10
Фол был, несомненно. Но это не история о красной карточке, если только максимально формально подойти к этому.
Отмашка локтем в неигровом эпизоде без мяча это всегда кк) но по логике глоров барсы любая кк или пенка в пользу реала это всегда заговор)
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
Барсе надо добивать Реал в Кубке. Это пенсионеры без скамейки с тренером без ротации еле ходят в 3 х турнирах. в ЛЧ просто мёртвый Ливер попался.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
Барса должна унижать. По факту уже унизила, чемп-то точно за Барсой. Я ж говорил еще в начале сезона, что Хави будет кататься на старике анчилотте как на лошади. Так и вышло по итогу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий