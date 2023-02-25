«Атлетико» выиграл 1 из 12 последних матчей с «Реалом» и проиграл 7

« » лишь раз обыграл «Реал» за последние 12 матчей.

Команда Диего Симеоне упустила победу в мадридском дерби в 23-м туре – 1:1.

Начиная с 29 сентября 2018 года « » выиграл у «Атлетико» 7 раз и четырежды сыграл вничью. Единственное поражение – 5 мая 2022 года.