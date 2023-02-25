«Атлетико» выиграл 1 из 12 последних матчей с «Реалом» и проиграл 7
«Атлетико» лишь раз обыграл «Реал» за последние 12 матчей.
Команда Диего Симеоне упустила победу в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги – 1:1.
Начиная с 29 сентября 2018 года «Реал» выиграл у «Атлетико» 7 раз и четырежды сыграл вничью. Единственное поражение – 5 мая 2022 года.
Я тебе как болельщик Барсы с 25-летним стажем говорю - переверни пластинку, Бро!)
Когда уже они начнут играть на победу,а не на ничью...
1. Райо
2. Атлетико
3. Хетафе
4. реал.
Респект