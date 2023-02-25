«Атлетико» выиграл 1 из 12 последних матчей с «Реалом» и проиграл 7

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

«Атлетико» лишь раз обыграл «Реал» за последние 12 матчей.

Команда Диего Симеоне упустила победу в мадридском дерби в 23-м туре Ла Лиги – 1:1.

Начиная с 29 сентября 2018 года «Реал» выиграл у «Атлетико» 7 раз и четырежды сыграл вничью. Единственное поражение – 5 мая 2022 года.

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46 комментариев

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Direct free kick
Сегодня и в марте 2021 сливки отскочили. Минимум 2 победы недобрал Атлетико
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Kasilas__1
Ответ Burel
у Барсы украли два титула в 2014 и 2017 годах
Нормальная у тебя фантазия
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Killer_na_belom_barse$
Ответ •milord•
Неудивительно, тяжело играть 11 против 14. Но судей при этом покупает Барса, не перепутайте!!!
А нехрен играть локтями и всё будет нормально...
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Dark.Babysitter
Ответ rigobersong
в каждом матче красные ни за что получают, ничего удивительного. Но карма накажет мадридское глорье, и они еще ответят за позорный гол рамоса в 16м и не только!:)) Как сказал Клафф: риал это позор, позор который не смыть никогда!:))
Ну наверн уже поздно отвечать за то, что случилось 7 лет назад))
Я тебе как болельщик Барсы с 25-летним стажем говорю - переверни пластинку, Бро!)
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-Real-ist-
И эта единственная победа Атлетико в матче,когда Реал уже обеспечил себе чемпионство.
Когда уже они начнут играть на победу,а не на ничью...
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Butrymovich Mikalai
спаслись ..... без пенальти....... чудо...
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Dark.Babysitter
Ответ Тен мать его Хаг
Хиль Мансано сегодня спас очко Реала
от дабл пенитрейшн??
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Dark.Babysitter
Ага и еще как минимум раз 5-6 судейки были "ручные пёськи Переса"
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Butrymovich Mikalai
чем дальше реал в ла лиге тем больше сливов про Барсу, это база.....
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Нико Росберг
Ну при таком судействе, как в двух последних матчах, это неудивительно
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Эль Иберико
Если судейки тоже играют в белом, что поделать?!
+2
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Xabi Alonso78
Естественно, когда играешь по схеме 11 - 0 - 0, выигрывать матчи очень сложно
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Xabi Alonso78
Ответ •milord•
Неудивительно, тяжело играть 11 против 14. Но судей при этом покупает Барса, не перепутайте!!!
Тебе напомнить, за что удаляли Кунде в прошлогоднем матче Севилья - Барселона?
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78РУС
Ответ •milord•
Неудивительно, тяжело играть 11 против 14. Но судей при этом покупает Барса, не перепутайте!!!
Очевидно сейчас самое время разоблачить ещё какие-нибудь сверх секретные документы о каких-то контрактах.
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Дмитрий Калашников
Ответ Фёдор Кузнецов
Люди почитайте правила, это осознаный удар локтем без попытки сыграть в мяч, такие вещи давно являются красной
да ну ладно, сейчас начнут, а если бы подобное случилось в обратную сторону то все бы кричали как судья молодец, имеет кохонес, как только решение в пользу Реала так сразу купили, пора уже привыкнуть!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ •milord•
Неудивительно, тяжело играть 11 против 14. Но судей при этом покупает Барса, не перепутайте!!!
Все мадридские радуются голу воспитанника Альвареса, но совершенно не обращают внимание на другого воспитанника...Хиль Мансано сегодня провёл потрясающий матч и заслужил место в основе Реала🙌
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Ale10FJ
Была хорошая игра ,но судья решил стать главным действующим лицом матча. Если за толчок можно удалять то почему не поставил пенальти на Морате , когда тот обокрал Милитао и бразилец в спину испанца затолкал.
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инок
Сегодняшняя ничья с Реалом, равносильна победе! Атлетико молодцы, хорошая команда у Симеоне.
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Бухгалтер2021
катлетико с трудом отскочило
+1
-5
-4
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Белые штаны Хави
после сегодняшнего матча понятно почему у Атлетико такая статистика против Реала
+7
-2
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ShamilK
В какое же дно превратился Испанский футбол. Просто блевотный уровень игры. Лига уверенными шагами идет к тому, чтобы быть последней среди топ-5 чемпионатов. Нужны большие трансферы от Мадрида и Барсы, вливание финансов в такие клубы как Севилья, Атлетик, Валяния и тд. Когда у такого клуба как Мадрид в основе играет асенсио - это о чем-то говорит. Нужно перестать покупать сырых бразильцев, а вливаться в Мбаппе/Холланда. Видимо лучшие времена Ла Лиги далеко позади
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Alexvu10
Ну всем же известно, что против соперника который на голову выше можно отмахиваться локтем в грудь, не в голову же! Вот и кристально чистый Симеоне это показывал)
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Burel
Ответ !Sc@ryClown!
с учетом того что Реал судят так как сегодня то не удивительно,но АТМ молодцы.
Самый объективный и беспристрастный рейтинг клубов Мадрида:
1. Райо
2. Атлетико
3. Хетафе
4. реал.
+7
-7
0
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Toni_Montana
Реал позор мирового футбола. Еще и на Барсу пасть смеют разевать.
+7
-1
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Фанат Лионеля Месси
Сегодня вырвали ничью играя 10 на 12
Респект
+7
-1
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