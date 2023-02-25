18-летний Родригес из «Реала» забил «Атлетико» в Ла Лиге. Лишь Рауль делал это в более юном возрасте

Форвард « » превзошел достижение Гонсало Игуаина.

Испанец сравнял счет в матче с « » (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.

В 18 лет и 226 дней он стал самым юным автором гола в дерби в рамках чемпионата с начала века. Игуаин в 2007 году забил в 19 лет и 76 дней.

Лишь Рауль поражал ворота «Атлетико» в более юном возрасте – в 17 лет и 131 день (1994 год).

Примечательно, что Родригес лишь во второй раз сыграл в . 18 февраля он вышел на замену на 87-й минуте игры с «Осасуной» (2:0) и отдал голевой пас.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.