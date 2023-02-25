18-летний Родригес из «Реала» забил «Атлетико» в Ла Лиге. Лишь Рауль делал это в более юном возрасте

Теги Реал Мадрид Атлетико Рауль Ла Лига рейтинги Альваро Даниэль Родригес Футбол

Форвард «Реала» Альваро Даниэль Родригес превзошел достижение Гонсало Игуаина.

Испанец сравнял счет в матче с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.

В 18 лет и 226 дней он стал самым юным автором гола в дерби в рамках чемпионата с начала века. Игуаин в 2007 году забил в 19 лет и 76 дней.

Лишь Рауль поражал ворота «Атлетико» в более юном возрасте – в 17 лет и 131 день (1994 год).

Примечательно, что Родригес лишь во второй раз сыграл в Ла Лиге. 18 февраля он вышел на замену на 87-й минуте игры с «Осасуной» (2:0) и отдал голевой пас.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ Фёдор Кузнецов
Хорошо что в таком сложном отрезке сезона у Реала появился ещё один форвард (будь он из Ла Масии уже бы 40-50 стоил)
Ему бы Голден бой в конце сезона выписали )
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Raul Bloodworth
Он перед этим упустил Хименеса при голе
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real19024ver
Забавно, как гранатовые бомбят на судью, пытаясь компенсировать этим свой скорый вылет в Сегунду:)
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Фёдор Кузнецов
Хорошо что в таком сложном отрезке сезона у Реала появился ещё один форвард (будь он из Ла Масии уже бы 40-50 стоил)
+2
0
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Эль Иберико
Мансано, а где пенальти за толчок Мораты в конце матча? Если удаляешь Корреа за такое то здесь и подавно должен был. Фол в атаке, клован блеать.
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GuruFutbola
Ответ Daud Temaev
Привет с манчестера))
Давно из своей деревни перебрался в Европу? )
+1
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Alexvu10
Ответ GuruFutbola
Еле унесли очко с бернаЛео, спасибо 12 игроку)
Жаль коррупционеры свое очко на олд траффорд оставили)
+10
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Ivchev
Хорошее начало, удачи пацану. Пусть повторит путь Рауля (хоть это очень непросто, но почему бы и нет)
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78РУС
Спортс, очевидно что парень талантливый, свои шансы использовал на все сто. Вам ссылку прислать, чтобы вы фотку приделали?
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Burel
Ответ GuruFutbola
Еле унесли очко с бернаЛео, спасибо 12 игроку)
Мансано хорош. Тащил реал, как мог
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Burel
Но лучший игрок риала - Хиль Мансано
0
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Berd Official
Походу это второй Холланд с таким ростом. Ну что сказать. Удачи будуещему звезду Реала!
+8
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QWertY
Какой Родригес, где Хазард за 140 мультов?
0
-2
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Фанат Лионеля Месси
Вместе с Хиль Мансано был лучшим у Риала сегодня :)
+3
-6
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jvs5t7gcrf
Хорошо начал пацан, успехов ему
+16
-1
+15
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Daud Temaev
Ответ GuruFutbola
Еле унесли очко с бернаЛео, спасибо 12 игроку)
Привет с манчестера))
+2
-3
-1
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GuruFutbola
Еле унесли очко с бернаЛео, спасибо 12 игроку)
+6
-11
-5
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