18-летний Родригес из «Реала» забил «Атлетико» в Ла Лиге. Лишь Рауль делал это в более юном возрасте
Форвард «Реала» Альваро Даниэль Родригес превзошел достижение Гонсало Игуаина.
Испанец сравнял счет в матче с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Ла Лиги.
В 18 лет и 226 дней он стал самым юным автором гола в дерби в рамках чемпионата с начала века. Игуаин в 2007 году забил в 19 лет и 76 дней.
Лишь Рауль поражал ворота «Атлетико» в более юном возрасте – в 17 лет и 131 день (1994 год).
Примечательно, что Родригес лишь во второй раз сыграл в Ла Лиге. 18 февраля он вышел на замену на 87-й минуте игры с «Осасуной» (2:0) и отдал голевой пас.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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