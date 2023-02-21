Джеррард может возглавить «ПСЖ». Руководство клуба разочаровалось в Гальтье (Scottish Daily Express)

может возглавить «ПСЖ».

Как сообщает Scottish Daily Express, руководство французского клуба разочаровалось в после поражения от «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (0:1) и рассматривает вариант смены главного тренера по окончании сезона.

В числе кандидатов на пост главного тренера « » рассматривается и Джеррард, которого руководство считает важной фигурой, способной усилить команду. Также в числе возможных вариантов рассматривается возвращение .

Последним клубом в тренерской карьере Джеррарда была « », откуда специалист был уволен в октябре прошлого года.