Джеррард может возглавить «ПСЖ». Руководство клуба разочаровалось в Гальтье (Scottish Daily Express)

Теги ПСЖ Стивен Джеррард премьер-лига Англия лига 1 Франция Томас Тухель Кристоф Гальтье Футбол

Стивен Джеррард может возглавить «ПСЖ».

Как сообщает Scottish Daily Express, руководство французского клуба разочаровалось в Кристофе Гальтье после поражения от «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (0:1) и рассматривает вариант смены главного тренера по окончании сезона.

В числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» рассматривается и Джеррард, которого руководство считает важной фигурой, способной усилить команду. Также в числе возможных вариантов рассматривается возвращение Томаса Тухеля.

Последним клубом в тренерской карьере Джеррарда была «Астон Вилла», откуда специалист был уволен в октябре прошлого года.

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50 комментариев

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RealJericho
Ответ Блуждающий странник
ПСЖ может подписать Дзюбу. Руководство разочаровалось в Мбаппе и Месси. Я тоже так могу
А что если немного по-другому: ДЗЮБА может подписать ПСЖ? И сразу +100500 просмотров к новости
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Жаргал Шадапов
Ответ Budabuda
А Лэмпард будет ассистентом
Чтобы Лэмпард был ассистентом, надо чтобы ПСЖ возглавил Дрогба👀
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nobrainnopain
Ответ Андрей Хенто
Ну с Рэйнджерс проделал очень хорошую работу.
Уровни несопоставимы
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Teodrakis
Как будто Галтье виноват, что Месси с Неймаром необучаемые и зазвездившиеся
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Андрей Хенто
Ответ nobrainnopain
Джерар был хороший игрок, но как тренер показал чуть больше Мостового. Если чисто поржать, то норм
Ну с Рэйнджерс проделал очень хорошую работу.
+1
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Fan de PSG depuis 2002
Насчёт Стивена Джеррарда сомнительно. Гальтье однозначно останется до конца сезона. Все будет зависеть от результатов в ЛЧ. А летом вполне вероятно могут вернуть Томаса Тухеля - самого успешного тренера Пари Сен-Жермен. До сих пор не могу простить Леонардо. Надеюсь он больше никогда не появится в команде.
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nobrainnopain
Джерар был хороший игрок, но как тренер показал чуть больше Мостового. Если чисто поржать, то норм
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wertyhik
Ответ Edo Milanian
Вот Клеа Голтье другое дело)
Клеа Голтье Неймару, Месси и Мбаппе: "сейчас я вам покажу ваши новые позиции"
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lizarazu
Ответ Budabuda
А Лэмпард будет ассистентом
Это будет золотой дуэт тренеров.
Которые как и игроки не дадут результат, т.к. будут мешать друг другу 😁

- оглашаю стартовый состав: …
- погоди
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Ман Сити
Ахаххаха) Это похлеще Невила в Валенсии
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lizarazu
Ответ Блуждающий странник
ПСЖ может подписать Дзюбу. Руководство разочаровалось в Мбаппе и Месси. Я тоже так могу
Отправьте, пожалуйста, ваше резюме на почту job@sports.ru
+3
-1
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kos.vohrt
Джеррард? А чего не Мостовой сразу? Ах да, он же на лицензию ещё собирает.
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Alex Legend
Ответ romanisti89
как болельщик Астон Виллы предупреждаю, Джеррард очень классный физручелло
А помните, как Виллу называли только трамплином на пути Джеррарда к Ливепулю? xD
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Alex Legend
Ответ Batt Monner
А в своей политике по приглашению ленивых звезд они не разочаровались? Челси Ромы стал системным клубом, Сити, а ПСЖ типичная игрушка шейхов
При Тухеле становились потихоньку системой, но с его увольнением они только сто шагов назад сделали.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Владислав Бондарчук
А руни тренером вратарей
главное английских вратарей этого поколения не звать
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Ronny92
Ответ Budabuda
А Лэмпард будет ассистентом
Невилл - видеоаналитик
+5
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Любезный Коссутий
физрук Слипи во главе ПСЖ 🤣🤣🤣
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Batt Monner
А в своей политике по приглашению ленивых звезд они не разочаровались? Челси Ромы стал системным клубом, Сити, а ПСЖ типичная игрушка шейхов
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-1
-1
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Нефанатик
Ждём инсайт от Нобеля что ПсЖ всерьёз рассматривает Григоряна
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werowolf-gears
А Слуцкий в Ман Сити
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dr. cage
15..

Именно во столько раз Гальтье как тренер сильнее портового физкультурника..
+4
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Акира_1
ПСЖ и так неудачники в еврокубках, так куда им ещё неудачник из АПЛ. 😀
0
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Blaumerc
Ответ Edo Milanian
Вот Клеа Голтье другое дело)
да, очень хороший тренер, прям затрахает тренировками
+2
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Владислав Бондарчук
Ответ Budabuda
А Лэмпард будет ассистентом
А руни тренером вратарей
+5
0
+5
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romanisti89
как болельщик Астон Виллы предупреждаю, Джеррард очень классный физручелло
+2
0
+2
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