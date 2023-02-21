Джеррард может возглавить «ПСЖ». Руководство клуба разочаровалось в Гальтье (Scottish Daily Express)
Стивен Джеррард может возглавить «ПСЖ».
Как сообщает Scottish Daily Express, руководство французского клуба разочаровалось в Кристофе Гальтье после поражения от «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (0:1) и рассматривает вариант смены главного тренера по окончании сезона.
В числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» рассматривается и Джеррард, которого руководство считает важной фигурой, способной усилить команду. Также в числе возможных вариантов рассматривается возвращение Томаса Тухеля.
Последним клубом в тренерской карьере Джеррарда была «Астон Вилла», откуда специалист был уволен в октябре прошлого года.
Которые как и игроки не дадут результат, т.к. будут мешать друг другу 😁
- оглашаю стартовый состав: …
- погоди
Именно во столько раз Гальтье как тренер сильнее портового физкультурника..