Слуцкий прокомментирует дерби «Реал» – «Атлетико» на Okko в паре с Гутцайтом
Леонид Слуцкий прокомментирует мадридское дерби на канале Okko.
Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России будет работать комментатором на матче 23-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико», который Okko покажет в прямом эфире. Пару ему составит Роман Гутцайт.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
будь у меня подписка, обязательно посмотрел бы)
Особенно на контрасте с Гутцайтом, это старательный ботан, но король шаблонов и штампов с нулем оригинальных как речевых, так и мыслительных оборотов