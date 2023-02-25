Слуцкий прокомментирует дерби «Реал» – «Атлетико» на Okko в паре с Гутцайтом

прокомментирует мадридское дерби на канале Okko.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России будет работать комментатором на матче 23-го тура между « » и « », который Okko покажет в прямом эфире. Пару ему составит .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.