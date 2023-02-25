Слуцкий прокомментирует дерби «Реал» – «Атлетико» на Okko в паре с Гутцайтом

Теги Леонид Слуцкий Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Роман Гутцайт Футбол

Леонид Слуцкий прокомментирует мадридское дерби на канале Okko.

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России будет работать комментатором на матче 23-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико», который Okko покажет в прямом эфире. Пару ему составит Роман Гутцайт.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gleboloco
Ответ gleboloco
Отлично комментирует
...до комментария с удалением
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaka10
их дуэт очень крутой и гармоничный
будь у меня подписка, обязательно посмотрел бы)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NIRVANA
Ответ Иван Куянец
Посмотрим какой из него комментатор
Комментатор прекрасный, надо признать.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gleboloco
Отлично комментирует
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Ответ Иван Куянец
Посмотрим какой из него комментатор
Он неоднократно уже комментировал. На мой взгляд, прекрасный комментатор из него, четко и понятно объясняет всю тактику команд, расстановки, действия игроков👍🏻
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Новиков
В Окко, а не на Окко.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ Иван Куянец
Посмотрим какой из него комментатор
На Евро хороший был)

Особенно на контрасте с Гутцайтом, это старательный ботан, но король шаблонов и штампов с нулем оригинальных как речевых, так и мыслительных оборотов
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Могли бы и на линейном канале показать😒
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Надеемся, футбол в этом матче будет навальным
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Куянец
Посмотрим какой из него комментатор
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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