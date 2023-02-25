Бывший вице-президент «Барсы» о выплатах Негрейре: «Если предположить, что мы платили, чтобы купить судей, то они нас обманули. Они абсолютно ни в чем нам не помогли»
Бывший вице-президент «Барселоны» высказался о выплатах чиновнику судейского комитета.
Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
«Это очень серьезные расходы. Платить человеку 500 000 евро в год – это варварство. Специалист, зарабатывающий столько, должен работать не покладая рук.
Если предположить, что мы, как говорят, платили эти деньги за то, чтобы купить судей, то они нас обманули. Потому что было доказано, что они абсолютно ни в чем нам не помогли», – сказал Жорди Местре.
Пенальти: 33-3 (за - против) Красные карточки: 23-4
С февраля 2016 года по март 2018 года "Барселона" прошла двухлетний период без пенальти в Ла Лиге. Это рекорд в 78 игр.
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/01d2-0e70355ad12d-a6833876a5bc-1000--%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-/
после чего выиграла КУЕФА. Почему тогда вопросы к Барселоне?
Небось без судей у барселоны было бы 2-3 пенальти за сезон)))
В остальных договорах (оказания услуг), услуга считается оказанной по факту ее оказания.
Любая заслуженная пенка по твоей логике это уже помощь?