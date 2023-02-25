Бывший вице-президент «Барсы» о выплатах Негрейре: «Если предположить, что мы платили, чтобы купить судей, то они нас обманули. Они абсолютно ни в чем нам не помогли»

Бывший вице-президент «Барселоны» высказался о выплатах чиновнику судейского комитета.

Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Это очень серьезные расходы. Платить человеку 500 000 евро в год – это варварство. Специалист, зарабатывающий столько, должен работать не покладая рук.

Если предположить, что мы, как говорят, платили эти деньги за то, чтобы купить судей, то они нас обманули. Потому что было доказано, что они абсолютно ни в чем нам не помогли», – сказал Жорди Местре.