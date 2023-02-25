Бывший вице-президент «Барсы» о выплатах Негрейре: «Если предположить, что мы платили, чтобы купить судей, то они нас обманули. Они абсолютно ни в чем нам не помогли»

Теги Барселона Ла Лига Жорди Местре Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Бывший вице-президент «Барселоны» высказался о выплатах чиновнику судейского комитета.

Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Это очень серьезные расходы. Платить человеку 500 000 евро в год – это варварство. Специалист, зарабатывающий столько, должен работать не покладая рук. 

Если предположить, что мы, как говорят, платили эти деньги за то, чтобы купить судей, то они нас обманули. Потому что было доказано, что они абсолютно ни в чем нам не помогли», – сказал Жорди Местре.

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32 комментария

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Real_v_dushe
Ответ fedyatext
Вхвхвзвхвхвхвхвхвхв. Ну да, дело в этом. Вар же никогда не ошибается в чью то сторону. Почему то правда попахивает двойными стандартами, но у вас сливочных к этому привыкли. Чего стоят ваши лч и лалига 16/17 сезона, самое позорное судейское явление за последнее время.
И не только кстати в Ла Лиге: к примеру, в 21 матче за 3 подряд ЛЧ, в которых Реал выиграл, было пробито Реалом 2 пенальти, а в ворота Реала назначено 5!!! В прошлом плей-офф всего за 7 матчей в ворота Реала пробили 1 раз пенальти, а Реал пробил 2-ы - столько же, сколько за 21 в 3-х последних победных матчах ЛЧ.
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fedyatext
Ответ HI MARS
Да
Двойные стандарты вошли в чат. Что еще ожтдать от вас)
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fedyatext
Ответ Real_v_dushe
Реал пробивает больше пенальти после появления ВАРа. Поэтому здесь всё справедливо, раньше просто Реалу давали гораздо меньше пенальти, чем он реально должен был пробивать.
Вхвхвзвхвхвхвхвхвхв. Ну да, дело в этом. Вар же никогда не ошибается в чью то сторону. Почему то правда попахивает двойными стандартами, но у вас сливочных к этому привыкли. Чего стоят ваши лч и лалига 16/17 сезона, самое позорное судейское явление за последнее время.
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-1
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xQcoW
Пенальти и красные карточки для "Барселоны" в период 2016-2018 гг:

Пенальти: 33-3 (за - против) Красные карточки: 23-4

С февраля 2016 года по март 2018 года "Барселона" прошла двухлетний период без пенальти в Ла Лиге. Это рекорд в 78 игр.
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HI MARS
Ответ fedyatext
Реал за 20 матчей 10 пробил уже. Если побьют рекорд, готов утверждать, что реал купил судьей?
Да
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Real_v_dushe
Ответ Madhamish
Ответь на простой вопрос: для чего Шахта наняла Любоша Михела https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/01d2-0e70355ad12d-a6833876a5bc-1000--%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-/ после чего выиграла КУЕФА. Почему тогда вопросы к Барселоне?
"Любош Михел, на прошлой неделе объявивший о завершении судейской карьеры, стал директором отдела международных соревнований донецкого "Шахтера"." - после завершения карьеры нормально нанимать бывших арбитров. Никаких вопросов к Шахтёру нет. Если бы каталонский кабинет нанимал бывших бюрократов, а не действующих, то вопросов к кабинету тоже бы не было. Прокуратура Каталонии ведёт это расследование уже полгода к слову.
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Born is the King
Ответ Полуэктов Пётр
По закону, кстати, акты выполненных работ не требуются для (для суда например). Акты выполненных работ нужны только в строительных договорах. В остальных договорах (оказания услуг), услуга считается оказанной по факту ее оказания.
Акт выполненных работ используется во всех сферах где есть заказчик и исполнитель. Он нужен, чтобы отражать в бух отчёте на основе какого документа были выполнены дебетовые расходы
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Real_v_dushe
Ответ fedyatext
Реал за 20 матчей 10 пробил уже. Если побьют рекорд, готов утверждать, что реал купил судьей?
Реал пробивает больше пенальти после появления ВАРа. Поэтому здесь всё справедливо, раньше просто Реалу давали гораздо меньше пенальти, чем он реально должен был пробивать.
+4
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Madhamish
Ответ Real_v_dushe
Ответьте на простой вопрос: для чего вы давали эти взятки? - всё, больше ничего не требуется. Все остальные ваши рассуждения - это лишь ширма для скрытия главного вопроса.
Ответь на простой вопрос: для чего Шахта наняла Любоша Михела
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/01d2-0e70355ad12d-a6833876a5bc-1000--%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80-/
после чего выиграла КУЕФА. Почему тогда вопросы к Барселоне?
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fedyatext
Ответ HI MARS
Берём сезон 2015-16 «Барселона» заработала 19-й пенальти и установила рекорд примеры за один сезон
Реал за 20 матчей 10 пробил уже. Если побьют рекорд, готов утверждать, что реал купил судьей?
+2
-4
-2
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Madhamish
Ответ Эден Азаров
Да и в целом приводить в сравнение Реал тоже некорректно, учитывая, что оба этих клубов часто обвиняются в том, что им помогают судьи. Да и неспроста именно Реал в отличие от всех остальных клубов Примеры поддержал Барсу в этом вопросе. Не удивлюсь если обнаружатся и их сомнительные выплаты на счет всяких негрейр
Реал не поддержал. Они наоборот, сказали. что не сомневались в нечистоплотности Барселоны и будут подавать заявления по итогам расследования.
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justburn
Ответ islamekeev@icloud.com
Комментарий удален модератором
Там ещё с нулевых ему платили
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Дядя ТУРА
Ответ Полуэктов Пётр
По закону, кстати, акты выполненных работ не требуются для (для суда например). Акты выполненных работ нужны только в строительных договорах. В остальных договорах (оказания услуг), услуга считается оказанной по факту ее оказания.
Господи он пошутил. не будь занудой
+2
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Экспертное мнение
С чего вообще взяли, что количество пенальти что-то значит? Если сфолили 200 раз - нужно ставить 200 пенальти, это правила футбола. Нужно смотреть на качество. Намного хуже, когда на днях в ворота Реала не поставили 2 чистейших пенальти в игре с Ливерпулем, или когда Реал все голы в ЛЧ забил с офсайдов против Баварии, ну и в конце концов в прошлом сезоне Бензема забивал с нарушением правил ПСЖ, вот такие моменты нужно смотреть.
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-4
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Игорян Стрелков
Ответ rigobersong
Берем сезоны 16/17 и 17/18, 18/19 реал пробил за 3 сезона 27 пенальти Барселона за 3 сезона 21 пенальти Конечно Барселона всех покупает:) Это уже такой сюр, можно открывать любую статистику и убеждаться, что эти обвинения не более чем клоунада:) Но кому надо критически мыслить, открывать статистику и все проверять, можно же просто набросить:)) А чисто на приколе еще можно посмотреть этот сезон реал 10 пенальти Барселона 1 пенальти Говорю, люди совсем отупели в последнее время, даже жаль их немного, никакую критику не хотят воспринимать, только обидки, слишком ранимая стала черемша:))
Сейчас бы считать по количеству пенок)))
Небось без судей у барселоны было бы 2-3 пенальти за сезон)))
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-1
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Полуэктов Пётр
Ответ Валера, уходи!!!
это вы уже разбирайтесь кто акты выполненных работ подписывал
По закону, кстати, акты выполненных работ не требуются для (для суда например). Акты выполненных работ нужны только в строительных договорах.
В остальных договорах (оказания услуг), услуга считается оказанной по факту ее оказания.
+1
-4
-3
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Real_v_dushe
Ответьте на простой вопрос: для чего вы давали эти взятки? - всё, больше ничего не требуется. Все остальные ваши рассуждения - это лишь ширма для скрытия главного вопроса.
+4
-1
+3
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зак
Ответ Эден Азаров
Надо левые пенки, удаления, голы с офсайдов и тд считать, а не просто количество пенальти, гений. Любая заслуженная пенка по твоей логике это уже помощь?
пускай посчитают удаление соперников бчк или сколько не поставили пенальти в их ворота, со счета собьются..
0
0
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islamekeev@icloud.com
Ответ HI MARS
Берём сезон 2015-16 «Барселона» заработала 19-й пенальти и установила рекорд примеры за один сезон
Комментарий удален модератором
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Apotamkin
От ЭТОГО барца не отмоется НИКОГДААА!!!
+11
-3
+8
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Ростов-на-Дону
А у нашего "проекта" не забалуешь - хрен обманешь!
0
-1
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Эден Азаров
Ответ rigobersong
Берем сезоны 16/17 и 17/18, 18/19 реал пробил за 3 сезона 27 пенальти Барселона за 3 сезона 21 пенальти Конечно Барселона всех покупает:) Это уже такой сюр, можно открывать любую статистику и убеждаться, что эти обвинения не более чем клоунада:) Но кому надо критически мыслить, открывать статистику и все проверять, можно же просто набросить:)) А чисто на приколе еще можно посмотреть этот сезон реал 10 пенальти Барселона 1 пенальти Говорю, люди совсем отупели в последнее время, даже жаль их немного, никакую критику не хотят воспринимать, только обидки, слишком ранимая стала черемша:))
Да и в целом приводить в сравнение Реал тоже некорректно, учитывая, что оба этих клубов часто обвиняются в том, что им помогают судьи. Да и неспроста именно Реал в отличие от всех остальных клубов Примеры поддержал Барсу в этом вопросе. Не удивлюсь если обнаружатся и их сомнительные выплаты на счет всяких негрейр
+4
-4
0
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Born is the King
Ответ HI MARS
В каждом втором матче пенальти,представляете?Абсолютный рекорд.Больше пенок ставят только аргентинцам
Аргентосам ставили пенальти до матча, а здесь просто очень сомнительное количество пенальти даже учитывая нырки Джессики и Суареса
+6
-4
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HI MARS
Ответ Born is the King
19й пенальти это какая то сумасшедшая цифра. Обычно за чемпионат дают максимум 7-9 пенальти
В каждом втором матче пенальти,представляете?Абсолютный рекорд.Больше пенок ставят только аргентинцам
+14
-7
+7
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Эден Азаров
Ответ rigobersong
Берем сезоны 16/17 и 17/18, 18/19 реал пробил за 3 сезона 27 пенальти Барселона за 3 сезона 21 пенальти Конечно Барселона всех покупает:) Это уже такой сюр, можно открывать любую статистику и убеждаться, что эти обвинения не более чем клоунада:) Но кому надо критически мыслить, открывать статистику и все проверять, можно же просто набросить:)) А чисто на приколе еще можно посмотреть этот сезон реал 10 пенальти Барселона 1 пенальти Говорю, люди совсем отупели в последнее время, даже жаль их немного, никакую критику не хотят воспринимать, только обидки, слишком ранимая стала черемша:))
Надо левые пенки, удаления, голы с офсайдов и тд считать, а не просто количество пенальти, гений.
Любая заслуженная пенка по твоей логике это уже помощь?
+22
-4
+18
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