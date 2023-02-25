Хави: «Если «Барса» выиграет Ла Лигу и Кубок Испании, сезон будет очень хорошим. Вылет из ЛЧ – главное разочарование»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает выиграть чемпионат Испании.

«Если мы победим в Ла Лиге, сезон будет очень хорошим. Послание команде – надо продолжать двигаться вперед. Все в наших руках. Мы в хорошем положении, как и в Кубке Испании.

Мы хотим выигрывать трофеи. Если выиграем эти два – сезон можно считать очень хорошим.

Главное разочарование – вылет из Лиги чемпионов. Но сейчас надо сосредоточиться на чемпионате и Кубке Испании. К тому же мы уже выиграли Суперкубок Испании.

Мы ненавидим проигрывать. Нужно продолжать усердно работать и бороться. Наша цель – трофеи», – сказал Хави.

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20 комментариев

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Борис Моисеев
https://i.gyazo.com/a6d5efb8baf965710fc16c836ab08d15.png
Штеген топ воротчик, пусть не 13, но штук 7-8 голов в ворота Барсы не залетело. Посмотрим, что будет, когда аппарат начнет отдавать.
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JealousNobody
Нытик
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Алексей Смолин
Хочу посмотреть на лицо Хави, в конце сезона))
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!Sc@ryClown!
ну чемпионат понятно,АТМ не в лучшем состоянии,Cевилья тоже как и Вильярреал,поэтому не вижу у Барсы конкурента.
+3
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Вячеслав Новиков
На медни он говорил что ЛЕ важна, но нужна смелость чтобы признать свои ошибки, как игрока я Хави очень уважаю, но тренером пока особо не вижу его
+4
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Сикарио
Ответ igls54
ХавиГави_Паракубков
второсортных
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mr kovalsky
Ответ Фанат Лионеля Месси
Лч они не выиграют Ла Лига и Суперкубок Испании у Барсы ,а если ещё и кубок возьмут ,то сезон будет намного лучше ,чем у Реала
Вылет в 1/16 ле априори сродни позору, никакой другой трофей чапи не перекроет эти позоры🤣
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Lobelopa
Если.
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TheFrosty
Вылет из ЛЕ физрук уже и не вспоминает.
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
А Реал будет бороться за ЛЧ, прибавка к КЧМ и Суперкубку УЕФА Каждому своё
Артемон)
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Прекрасно помню, как в прошлом году ты писал то же самое. После каждой стадии ЛЧ. Я представляю, какую психологическую травму ты получил)))
Жду твою пропажу на сайте после сегодняшнего унижения 😽
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igls54
ХавиГави_Паракубков
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DolJun
у барсы нет варианта не выиграть ла лигу, иначе может случиться так что ее расформируют за долги) вариант интересный, но фк мем должен существовать хотя бы даже для рофлов, которые чави и ко генерируют изо дня в день)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Фанат Лионеля Месси
Лч они не выиграют Ла Лига и Суперкубок Испании у Барсы ,а если ещё и кубок возьмут ,то сезон будет намного лучше ,чем у Реала
Прекрасно помню, как в прошлом году ты писал то же самое. После каждой стадии ЛЧ. Я представляю, какую психологическую травму ты получил)))
+2
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Алексей Даценко
Ответ Фанат Лионеля Месси
Лч они не выиграют Ла Лига и Суперкубок Испании у Барсы ,а если ещё и кубок возьмут ,то сезон будет намного лучше ,чем у Реала
Особенно Ла лига у барсы 👍
Если они идут с отрывом ,это не значит , что они ее возьмут ,всякое может случиться
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Оливер Кан удаляет Роберту
Опять ноет, да что ты будешь делать)))
+3
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udiekemen
Ответ Фанат Лионеля Месси
Лч они не выиграют Ла Лига и Суперкубок Испании у Барсы ,а если ещё и кубок возьмут ,то сезон будет намного лучше ,чем у Реала
Да, ведь и в прошлом сезоне не были Лч 🗿
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Мухаммад Илисханов
Ответ Artem Piatkov
А Реал будет бороться за ЛЧ, прибавка к КЧМ и Суперкубку УЕФА Каждому своё
А еще получать трешку от каталонского молодняка
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Artem Piatkov
А Реал будет бороться за ЛЧ, прибавка к КЧМ и Суперкубку УЕФА Каждому своё
Лч они не выиграют
Ла Лига и Суперкубок Испании у Барсы ,а если ещё и кубок возьмут ,то сезон будет намного лучше ,чем у Реала
+4
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-6
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Artem Piatkov
А Реал будет бороться за ЛЧ, прибавка к КЧМ и Суперкубку УЕФА

Каждому своё
+5
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