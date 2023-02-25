Хави: «Если «Барса» выиграет Ла Лигу и Кубок Испании, сезон будет очень хорошим. Вылет из ЛЧ – главное разочарование»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает выиграть чемпионат Испании.

«Если мы победим в , сезон будет очень хорошим. Послание команде – надо продолжать двигаться вперед. Все в наших руках. Мы в хорошем положении, как и в Кубке Испании.

Мы хотим выигрывать трофеи. Если выиграем эти два – сезон можно считать очень хорошим.

Главное разочарование – вылет из Лиги чемпионов. Но сейчас надо сосредоточиться на чемпионате и Кубке Испании. К тому же мы уже выиграли .

Мы ненавидим проигрывать. Нужно продолжать усердно работать и бороться. Наша цель – трофеи», – сказал .