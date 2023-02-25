Хави: «Если «Барса» выиграет Ла Лигу и Кубок Испании, сезон будет очень хорошим. Вылет из ЛЧ – главное разочарование»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает выиграть чемпионат Испании.
«Если мы победим в Ла Лиге, сезон будет очень хорошим. Послание команде – надо продолжать двигаться вперед. Все в наших руках. Мы в хорошем положении, как и в Кубке Испании.
Мы хотим выигрывать трофеи. Если выиграем эти два – сезон можно считать очень хорошим.
Главное разочарование – вылет из Лиги чемпионов. Но сейчас надо сосредоточиться на чемпионате и Кубке Испании. К тому же мы уже выиграли Суперкубок Испании.
Мы ненавидим проигрывать. Нужно продолжать усердно работать и бороться. Наша цель – трофеи», – сказал Хави.
Штеген топ воротчик, пусть не 13, но штук 7-8 голов в ворота Барсы не залетело. Посмотрим, что будет, когда аппарат начнет отдавать.
Если они идут с отрывом ,это не значит , что они ее возьмут ,всякое может случиться
Ла Лига и Суперкубок Испании у Барсы ,а если ещё и кубок возьмут ,то сезон будет намного лучше ,чем у Реала
Каждому своё