Глеб о «Барселоне»: «Ранний вылет в еврокубках – это провал для любого топ-клуба, но Хави строит команду»
Александр Глеб оценил вылет «Барселоны» из Лиги Европы.
Каталонцы проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф (первая игра – 2:2).
«Я видел голы в этом матче, но считаю, что для любого топ клуба ранний вылет в еврокубках – это провал. В любом случае, Хави строит команду. Сейчас футбол выровнялся, тяжело играть против любого соперника. Будем верить, что эта неудача сделает их сильнее.
Если есть доверие руководства к Хави, то не должно быть такого, что если он не выиграет Ла Лигу, то его могут убрать. Я верю, что есть полная поддержка руководства клуба тренерскому штабу. Такой клуб, как «Барселона», всегда ставит перед собой максимально высокие задачи – победа в чемпионате, Кубке страны и, кончено, победа в еврокубках», – сказал экс-хавбек «Барселоны».
С третьего сезона спрос должен быть по полной, и еврокубок, и чемпионат, ладно кубок страны можно проиграть, но ЛЧ как минимум в финале выходить надо, иначе увольнение.