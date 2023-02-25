Глеб о «Барселоне»: «Ранний вылет в еврокубках – это провал для любого топ-клуба, но Хави строит команду»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Александр Глеб оценил вылет «Барселоны» из Лиги Европы.

Каталонцы проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф (первая игра – 2:2).

«Я видел голы в этом матче, но считаю, что для любого топ клуба ранний вылет в еврокубках – это провал. В любом случае, Хави строит команду. Сейчас футбол выровнялся, тяжело играть против любого соперника. Будем верить, что эта неудача сделает их сильнее.

Если есть доверие руководства к Хави, то не должно быть такого, что если он не выиграет Ла Лигу, то его могут убрать. Я верю, что есть полная поддержка руководства клуба тренерскому штабу. Такой клуб, как «Барселона», всегда ставит перед собой максимально высокие задачи – победа в чемпионате, Кубке страны и, кончено, победа в еврокубках», – сказал экс-хавбек «Барселоны».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Играли с командой, которая, в принципе, тоже еще строится, тут уж кому больше повезло
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Если он не выиграет ЛаЛигу с таким превосходством ( 8 очков ), то он должен сам уйти .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Тогда надо с гением хафе контракт продлить на 35 лет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eziiko
Ответ timosha
Гвардиоле расскажи
Ну он расскажет как вылетать от всяких Лионов Монако и так далее:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eziiko
Просто все походу ожидали,что придёт новый Гвардиола и за год построит команду, которая выиграет ЛЧ,но у Гвардиолы был Месси, а у Хави и близко такого уровня футболиста нет,так что дайте ему время
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
timosha
Ответ Akezhan Kutvarov
На следующий сезон провалов не потерпит никто, ни в первую очередь болельщики, ни руководство, ни сам Хави, если сможет признать свои ошибки. С третьего сезона спрос должен быть по полной, и еврокубок, и чемпионат, ладно кубок страны можно проиграть, но ЛЧ как минимум в финале выходить надо, иначе увольнение.
Гвардиоле расскажи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Akezhan Kutvarov
На следующий сезон провалов не потерпит никто, ни в первую очередь болельщики, ни руководство, ни сам Хави, если сможет признать свои ошибки.
С третьего сезона спрос должен быть по полной, и еврокубок, и чемпионат, ладно кубок страны можно проиграть, но ЛЧ как минимум в финале выходить надо, иначе увольнение.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий