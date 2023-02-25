Глеб о «Барселоне»: «Ранний вылет в еврокубках – это провал для любого топ-клуба, но Хави строит команду»

Александр Глеб оценил вылет «Барселоны» из .

Каталонцы проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф (первая игра – 2:2).

«Я видел голы в этом матче, но считаю, что для любого топ клуба ранний вылет в еврокубках – это провал. В любом случае, Хави строит команду. Сейчас футбол выровнялся, тяжело играть против любого соперника. Будем верить, что эта неудача сделает их сильнее.

Если есть доверие руководства к , то не должно быть такого, что если он не выиграет , то его могут убрать. Я верю, что есть полная поддержка руководства клуба тренерскому штабу. Такой клуб, как « », всегда ставит перед собой максимально высокие задачи – победа в чемпионате, Кубке страны и, кончено, победа в еврокубках», – сказал экс-хавбек «Барселоны».