«Доброе утро из Ульяновска, где -6° ощущаются как -15°!» «Зенит» выложил видео с заснеженного стадиона «Волги»

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«Зенит» выложил видео со стадиона в Ульяновске перед игрой с «Волгой».

Сегодня команды встретятся в матче Фонбет Кубка России. Начало – в 14:30 по московскому времени.

На видео, опубликованном петербуржским клубом, сотрудники стадиона очищают поле от снега. «Доброе утро из Ульяновска, где -6° ощущаются как -15°!» – говорится в посте «Зенита». 

Почему «Зенит» играет в Ульяновске? Что в этом матче зацепило даже Зарему?

61 комментарий

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Benderey
Надо стремиться к другим стандартам в плане комфорта на стадионе, играть в такую погоду на этой арене, это преступление! Это не футбол, какие тв рейтинги будут у этого матча в такой ситуации? Вопрос риторический....
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Аталанта расправила плечи
Ответ Давид Agabekyan
Может знаешь,что Краснодарском крае этой зимой был снегопад. Но холоднее было не когда было -8 и снег, а -2 и ветер 30 м/с.
Я не может знаю, а живу в Краснодаре. С ветром, без ветра, с влажностью, без влажности тут никогда местный минус не ощущается, как х2-3. Много лет уже даже пуховик не ношу зимой, попробуй без него выжить в северных регионах.
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Карл_Иваныч
Ответ Vitto
И когда же?
Уж точно не в марте.
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tankist231
Ответ Карл_Иваныч
Зато соблюдён "спортивный принцип" - подвергать спортсменов не только "зенитовцев, но и волжан, риску травм ради игры на выбранном по жребию поле. Чинуши из РПЛ, что не знают, когда в России зима заканчивается? Нафига этот экстрим?
Ну да, зачем календарь и регламент, будем играть где теплей, ориентироваться на синоптиков
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Дмитрий9779
Ответ OldRedWhite
Они теперь россияне ! А Вы кто - ещё надо разобраться !
Россияне Малком и Клаудиньо в Ульяновск не прилетели.
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Карл_Иваныч
Ответ rarog
Очень совковое презрение к желанию комфорта. Хотя это абсолютно нормально-хотеть играть/учиться/жить в тепле
Вот-вот. Но в регионах к чемпионату освоили средства на строительство гигантских стадионов, лишённых даже навеса над трибунами.
"Екатеринбург-арена" - это апофеоз идиотизма: громадные решетчатые "этажерки" для людей обдуваемые со всех сторон - какой дебил только это выдумал!??
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Vitto
Ответ Thomas Schaaf
В Ульяновске в середине - конце Апреля (если о снеге говорить), но точно уж не в Феврале или Марте
В Европе зимой при такой температуре играют.
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Фут.Боль
Ответ rarog
Очень совковое презрение к желанию комфорта. Хотя это абсолютно нормально-хотеть играть/учиться/жить в тепле
А совок причем тут?
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Фут.Боль
Ответ OldRedWhite
Они теперь россияне ! А Вы кто - ещё надо разобраться !
Ну там пока что только двое получили паспорта. Да и паспорт вряд ли греет) Если только душу.
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tankist231
Ответ rarog
Очень совковое презрение к желанию комфорта. Хотя это абсолютно нормально-хотеть играть/учиться/жить в тепле
Надо жить реальностью, а не желаниями, не всем клубам повезло с таким спонсором
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Карл_Иваныч
Ответ ЕгориЙ
Че за нытье? В Питере недавно -15 было и ничего. Или привыкли в тепле у себя на Газпроме с закрытой крышей играть?
Так эту "крышу" для такой погоды и построили.
В Петербурге минус 10 при ветре с Залива и всегдашней сырости ощущается на все минус 20.
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Мосгорсуд
Я что то не пойму представителей Зенита, кто им мешал выбрать путь РПЛ? Играли бы в более комфортных условиях, а так что есть то есть
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Thomas Schaaf
Ответ HI MARS
А если бы не воровали,то на нефтегазовые деньги можно было бы построить в каждом городе по стадиону,с крышой и обогревом
В Ульяновске когда-то построили ледовую "Волга-Спорт-Арену" и годами только ею и понтуются. Как будто 1,5 нормальных спортивных объектов на область с населением более млна человек - это нормально.
+1
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Давид Agabekyan
Ответ Аталанта расправила плечи
Я так понимаю подъехали адепты: «у нас тут погода, как в Сибири зимой ощущается! Неважно, что трава зеленеет кругом!»
Может знаешь,что Краснодарском крае этой зимой был снегопад. Но холоднее было не когда было -8 и снег, а -2 и ветер 30 м/с.
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Карл_Иваныч
Ответ Аталанта расправила плечи
Люблю все эти «-1 ощущается, как -100». Много где побывал, везде так говорят и нигде это не работает. Сколько есть градусов, на столько они и ощущаются.
Есть примитивная формула выдуманная метеорологами в которой влажность и скорость ветра "переводятся" в дополнительные градусы температуры.
Уж не знаю, где Вы этого "не заметили". В Москве разве что - там такой "парник" от десятков тысяч автомобилей и кондиционеров, что и зима-то не чувствуется.
По моим наблюдениям эффект работает при отрицательных температурах и одновременном действии повышенной влажности и заметного ветра - и это реально неприятная штука.
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Дмитрий9779
Ответ cektor
Мы русские - добавил Клаудиньо
Ошибочка,он и Малком не прилетели в Ульяновск.
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Назар Игорь
Всего-то -6°? Тихонов расстроен, он мечтал о -40°.
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Игореха Веселов
Да уж, погодка не сахар...А чего еще можно было ожидать в феврале? Да и вообще, если бы в этом городе все было бы так сказочно, то один картавый мужик, в честь которого Ульяновск, собственно говоря, так и назвали, вряд ли бы в свое время перебрался бы оттуда в Петербург...
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Дмитрий9779
Ответ HI MARS
А если бы не воровали,то на нефтегазовые деньги можно было бы построить в каждом городе по стадиону,с крышой и обогревом
Почему не на нефтяные?
+1
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спортикетт
Ответ gusilebedi
Просто сместить на 2 недели позже начало и уже была бы погода получше. Но вместо этого в марте будет перерыв на бесполезные никому ненужные матчи сборной . Гении
Почему это тебя так беспокоит? Пусть об этом говорят футболисты и тренера, они более приближенные к этим чинушам и у них больше влияния. Они должны об этом говорить и критиковать, но они как стадо покорное. Ну вот пусть и ломаются там
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Аталанта расправила плечи
Ответ Давид Agabekyan
Хорошо что даже в области погоды эксперты спортса разбираются лучше чем метеорологи
Я так понимаю подъехали адепты: «у нас тут погода, как в Сибири зимой ощущается! Неважно, что трава зеленеет кругом!»
+1
-1
0
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Thomas Schaaf
Ответ Vitto
И когда же?
В Ульяновске в середине - конце Апреля (если о снеге говорить), но точно уж не в Феврале или Марте
+1
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+1
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Давид Agabekyan
Ответ Валера, уходи!!!
ну а как еще расценивать эти видосики? что то я никогда не видел видосиков с полей когда температура +16... ну ладно не "жалуются" - "ноют"...
Потому что играть в футбол +16 нормально, а в такую погоду тупо опасно для здоровья. И видео перед игрой всегда есть, просто такой минус необычная погода для футбола
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Кирилл Игнашов
Ответ Vitto
Так через 2 недели вполне может быть такая погода или холоднее.
согласен, но сам факт проводить матч в середине марта звучит интереснее, чем в конце февраля)
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Виталий Желтоусов
Зенит,в любом случае должен обыграть Волгу.
При чем тут погода - или они как Барса - будут искать причины своей несостоятельности!?
В игре с Ахматом виновным назначили Чистякова.
В Ульяновске такое оправдание не пройдет.
+2
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