«Доброе утро из Ульяновска, где -6° ощущаются как -15°!» «Зенит» выложил видео с заснеженного стадиона «Волги»
«Зенит» выложил видео со стадиона в Ульяновске перед игрой с «Волгой».
Сегодня команды встретятся в матче Фонбет Кубка России. Начало – в 14:30 по московскому времени.
На видео, опубликованном петербуржским клубом, сотрудники стадиона очищают поле от снега. «Доброе утро из Ульяновска, где -6° ощущаются как -15°!» – говорится в посте «Зенита».
Почему «Зенит» играет в Ульяновске? Что в этом матче зацепило даже Зарему?
"Екатеринбург-арена" - это апофеоз идиотизма: громадные решетчатые "этажерки" для людей обдуваемые со всех сторон - какой дебил только это выдумал!??
В Петербурге минус 10 при ветре с Залива и всегдашней сырости ощущается на все минус 20.
Уж не знаю, где Вы этого "не заметили". В Москве разве что - там такой "парник" от десятков тысяч автомобилей и кондиционеров, что и зима-то не чувствуется.
По моим наблюдениям эффект работает при отрицательных температурах и одновременном действии повышенной влажности и заметного ветра - и это реально неприятная штука.
При чем тут погода - или они как Барса - будут искать причины своей несостоятельности!?
В игре с Ахматом виновным назначили Чистякова.
В Ульяновске такое оправдание не пройдет.