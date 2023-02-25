«Доброе утро из Ульяновска, где -6° ощущаются как -15°!» «Зенит» выложил видео с заснеженного стадиона «Волги»

« » выложил видео со стадиона в Ульяновске перед игрой с « ».

Сегодня команды встретятся в матче Фонбет Кубка России. Начало – в 14:30 по московскому времени.

На видео, опубликованном петербуржским клубом, сотрудники стадиона очищают поле от снега. «Доброе утро из Ульяновска, где -6° ощущаются как -15°!» – говорится в посте «Зенита».

Почему «Зенит» играет в Ульяновске? Что в этом матче зацепило даже Зарему?