Рэшфорд о неудачных сезонах: «Не думаю, что кто-либо знает, как долго я боролся с травмой. Каждый день был тяжелым, приходилось жертвовать собой»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд объяснил, почему долгое время был не в лучшей форме.

Англичанин рассказал о ситуации с травмой плеча, которую он получил в 2020 году. Летом 2021-го он перенес операцию.

«Я не думаю, что кто-либо – кроме людей в клубе – знает, как долго я боролся с этими проблемами с травмой. Это был не просто один сезон, это был период времени, когда каждый день был тяжелым, и приходилось жертвовать [собой].

Я всегда был одним из тех, кто старается проводить на поле как можно больше времени – вот где я обретаю счастье.

Если я получу травму, то не буду счастливым. Временами приходится вытаскивать себя [из неприятного состояния], а если ты этого не делаешь, тогда окружающим приходится вытаскивать тебя, и именно это произошло в ситуации с плечом.

Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я довольно быстро оправился от этого, – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

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20 комментариев

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MK
Во всем виноват, один фрукт 🍓
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Урфин Джуси
Ответ #SharkTeam
Это уже проблемы юнайтеда. Сорят баблом, а вместо норм форварда играет Рэшфорда, у которого плечо болит)
Никто и не спорит с тем, что это - проблема Юнайтед.
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#SharkTeam
Ответ Урфин Джуси
Клубу некем было его заменить, ты не понимаешь? Он мог сказать клубу «я пас, крутитесь как хотите», а мог так сказать пожертвовать здоровьем и играть. Он это и сделал, что и является ответом на твой изначальный вопрос. «Сам виноват» и тд - это уже лирика
Это уже проблемы юнайтеда. Сорят баблом, а вместо норм форварда играет Рэшфорда, у которого плечо болит)
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Белые штаны Хави
Ответ Philadelphia51
Бешеную форма набрал Реш , а ещё год два назад фаны МЮ списывали его в утиль ) красавчик что справился со всем
у болельщиков любого клуба так, того же Модрича называли худшим трансфером Реала, а оно вон как обернулось
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#SharkTeam
Кого это волнует? Некоторые и карьеру завершают из-за травм
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Урфин Джуси
Ответ kaka10
нет, не буду я конкретно за это интервью говорю если я критикую его страдательное интервью, то я необязательно хэйтер
Так ты необоснованно критикуешь. Его спросили - он ответил. И да, играть с двумя травмами, требующими операции, - это определенная жертва. Он мог отказаться, как например Марсиаль при каждом ушибе, но выбрал выполнять свои, как ты говоришь, профессиональные обязанности. Сравнивать с крестами или переломами ноги глупо - при таких травмах нельзя даже ходить. А вот перелом в другом месте у него был - и он с ним играл, потому что это его обязанность. А не заныл что не может. Вот и все. Не понимаю за что тут критиковать
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kaka10
Ответ Урфин Джуси
Понятно, очередной хейтер. Расскажи еще про депутатство и кормежку детей 👨🏻‍🦰
нет, не буду
я конкретно за это интервью говорю

если я критикую его страдательное интервью, то я необязательно хэйтер
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Урфин Джуси
Ответ kaka10
Соответственно, мог играть раз играл) Рашфорд строит из себя жертву. Раз травмирован, то восстанавливайся, у тебя целая группа врачей. Раз можешь играть, то играй. Если не можешь играть или играешь плохо, то не играй. Всё банально просто. Это жизнь проф. футболиста. Учитывая, что у пацана не было крестов или больного колена, то его страдания где-то даже смешно звучат по сравнению с Дзаниоло или Эдуарду да Силвой
Понятно, очередной хейтер. Расскажи еще про депутатство и кормежку детей 👨🏻‍🦰
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Александр Степанов
Рэшфорд - красавец! Трудяга и пахарь)
Хоть он и самый не красивый может и персиками не пахнет, но делает результат и старается приносить пользу.
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kaka10
Ответ Урфин Джуси
Клубу некем было его заменить, ты не понимаешь? Он мог сказать клубу «я пас, крутитесь как хотите», а мог так сказать пожертвовать здоровьем и играть. Он это и сделал, что и является ответом на твой изначальный вопрос. «Сам виноват» и тд - это уже лирика
Соответственно, мог играть раз играл)
Рашфорд строит из себя жертву. Раз травмирован, то восстанавливайся, у тебя целая группа врачей.

Раз можешь играть, то играй. Если не можешь играть или играешь плохо, то не играй. Всё банально просто. Это жизнь проф. футболиста.

Учитывая, что у пацана не было крестов или больного колена, то его страдания где-то даже смешно звучат по сравнению с Дзаниоло или Эдуарду да Силвой
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Sevuska
Ответ kaka10
а каким образом он жертвовал собой, кто нибудь допёр?
Допёр вроде .
Я посмотрел полный оригинальный текст из Гардиан .
Там два средних абзаца должны быть вместе .
А смысл жертвование сводиться к тому , что приходилось прилагать неимоверные усилия бороться с травмой и поддерживать себя в хорошей форме . Для этого приходилось пахать и в одиночку дополнительно индивидуально , жертвуя своим личным временем .
Как то так .
+2
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Урфин Джуси
Ответ kaka10
ну соответственно сам значит виноват в своём невосстановлении
Клубу некем было его заменить, ты не понимаешь? Он мог сказать клубу «я пас, крутитесь как хотите», а мог так сказать пожертвовать здоровьем и играть. Он это и сделал, что и является ответом на твой изначальный вопрос. «Сам виноват» и тд - это уже лирика
+3
0
+3
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kaka10
Ответ Урфин Джуси
Играл и тренировался с несколькими травмами, потому что клубу было некем его заменить
ну соответственно сам значит виноват в своём невосстановлении
0
-3
-3
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Урфин Джуси
Ответ kaka10
а каким образом он жертвовал собой, кто нибудь допёр?
Играл и тренировался с несколькими травмами, потому что клубу было некем его заменить
+5
0
+5
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Philadelphia51
Бешеную форма набрал Реш , а ещё год два назад фаны МЮ списывали его в утиль ) красавчик что справился со всем
+2
0
+2
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Konstantin Meerov
убрали токсичного пенсионера и депутат сразу перестал отвлекаться на разного рода жалобы. в настоящий момент все довольны. депутат несет службу, а пенсионер наслаждается отдыхом в теплой стране
+3
-4
-1
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kaka10
а каким образом он жертвовал собой, кто нибудь допёр?
+2
-5
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rigobersong
Да всем понятео по7ему:) Как только ушел балласт, Сэр Маркус сразу заиграл в футбол и показал хейтерам, кто настоящая легенда маню:)
+2
-5
-3
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Саша Белый
Ответ Budabuda
жертвовали собой советские солдат и офицеры в великую отечественную и как теперь выясняется и решфорд
С самого утра уже накатил?
+28
-1
+27
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Budabuda
жертвовали собой советские солдат и офицеры в великую отечественную и как теперь выясняется и решфорд
+4
-12
-8
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