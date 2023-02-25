Рэшфорд о неудачных сезонах: «Не думаю, что кто-либо знает, как долго я боролся с травмой. Каждый день был тяжелым, приходилось жертвовать собой»

объяснил, почему долгое время был не в лучшей форме.

Англичанин рассказал о ситуации с травмой плеча, которую он получил в 2020 году. Летом 2021-го он перенес операцию.

«Я не думаю, что кто-либо – кроме людей в клубе – знает, как долго я боролся с этими проблемами с травмой. Это был не просто один сезон, это был период времени, когда каждый день был тяжелым, и приходилось жертвовать [собой].

Я всегда был одним из тех, кто старается проводить на поле как можно больше времени – вот где я обретаю счастье.

Если я получу травму, то не буду счастливым. Временами приходится вытаскивать себя [из неприятного состояния], а если ты этого не делаешь, тогда окружающим приходится вытаскивать тебя, и именно это произошло в ситуации с плечом.

Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я довольно быстро оправился от этого, – сказал нападающий « ».