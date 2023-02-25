Рэшфорд о неудачных сезонах: «Не думаю, что кто-либо знает, как долго я боролся с травмой. Каждый день был тяжелым, приходилось жертвовать собой»
Маркус Рэшфорд объяснил, почему долгое время был не в лучшей форме.
Англичанин рассказал о ситуации с травмой плеча, которую он получил в 2020 году. Летом 2021-го он перенес операцию.
«Я не думаю, что кто-либо – кроме людей в клубе – знает, как долго я боролся с этими проблемами с травмой. Это был не просто один сезон, это был период времени, когда каждый день был тяжелым, и приходилось жертвовать [собой].
Я всегда был одним из тех, кто старается проводить на поле как можно больше времени – вот где я обретаю счастье.
Если я получу травму, то не буду счастливым. Временами приходится вытаскивать себя [из неприятного состояния], а если ты этого не делаешь, тогда окружающим приходится вытаскивать тебя, и именно это произошло в ситуации с плечом.
Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я довольно быстро оправился от этого, – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».
я конкретно за это интервью говорю
если я критикую его страдательное интервью, то я необязательно хэйтер
Хоть он и самый не красивый может и персиками не пахнет, но делает результат и старается приносить пользу.
Рашфорд строит из себя жертву. Раз травмирован, то восстанавливайся, у тебя целая группа врачей.
Раз можешь играть, то играй. Если не можешь играть или играешь плохо, то не играй. Всё банально просто. Это жизнь проф. футболиста.
Учитывая, что у пацана не было крестов или больного колена, то его страдания где-то даже смешно звучат по сравнению с Дзаниоло или Эдуарду да Силвой
Я посмотрел полный оригинальный текст из Гардиан .
Там два средних абзаца должны быть вместе .
А смысл жертвование сводиться к тому , что приходилось прилагать неимоверные усилия бороться с травмой и поддерживать себя в хорошей форме . Для этого приходилось пахать и в одиночку дополнительно индивидуально , жертвуя своим личным временем .
Как то так .