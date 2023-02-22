Румменигге о скандале с «Барсой»: «Я не удивлен, было странное ощущение всякий раз, когда «Бавария» играла в Испании»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Карл-Хайнц Румменигге Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Бывший генеральный директор и игрок «Баварии» высказался о «Барселоне» и «деле Негрейры».

«Поверите ли вы мне, если я скажу, что рассмеялся, прочитав новости об этом? Меня они не удивили: всякий раз, когда мы играли в Испании, у меня было странное ощущение.

Подобные вещи недопустимы, они влияют не только на национальное первенство. К вопросам судейства надо отнестись со всей серьезностью. И с уважением», – сказал Карл-Хайнц Румменигге в интервью Corriere dello Sport.

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67 комментариев

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alberto-m
Ответ человек-муравей человек-физрук
причем здесь вообще Бавария если еврокубки судят судьи из другой страны? почему ему так больно от Барсы. вроде последние матчи Бавария выигрывает. из-за Левы плачет? так тот вроде сам ушел
Нет ты просто не знаешь но каждый судья судивший Барселону в Лиге Чемпионов в паспорте был записан как каталонец даже не испанец а именно каталонец лопата и другие президенты Барсы лично ходили в паспортный стол и делали новые паспорта просто Карл об этом узнал и теперь хочет всем рассказать
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Ras Algul
Ответ alberto-m
Если быть точным 997 м и 28 см хочешь возьми линейку и посчитай
Так получается ты уже посчитал как послушный мальчик, зачем мне посчитать?)
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alberto-m
Ответ белошип
Ну так бчку же поймали на взятках судьям,поэтому о полосатом кабинете и говорят в основном
Таких не поймали но взятки судим но взятки можно поймать когда они незаконны а здесь всё было оформлено странное взятка когда её ещё и оформляют
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alberto-m
Ответ Ras Algul
Прям километр?)
Если быть точным 997 м и 28 см хочешь возьми линейку и посчитай
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Ras Algul
Ответ alberto-m
А если он знал что он разгромит Барселону Что же он так каждый раз переживал за судейский беспредел может он боялся что их раскроют
Потому что может появиться потенциальный "Эвребе" который спасёт даже от разгрома...
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alberto-m
Ответ Бронислав Каминский
А где он был,когда им Реал с километровых офсайдов забивал в ЛЧ?)))Опять у него Барса везде виновата
Жаловаться на Реал нельзя так как это означает что он будет порочить честь всей Испании ведь Реал он королевский и представляет всю Испанию единолично а начинать войну против Испании сейчас не вовремя надо успеть ещё помочь украинцам
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Данияр Жумабекович
Ответ василий иванов
а что молчать, когда такие как ты даже не читают новость? он про игры в Испании говорит, а скандал про ЛаЛигу, судьи из которой не могут судить матчи Барселоны в Европе. Сколько у вас судейских ЛЧ было? сиди в сторонке и не шурши, если бревна в глазу не видишь.
тебя что ли спрашивать, когда буду писать комментарий? "четверговый кабинет", теперь только так будут называть твою любимую команду. Позорные. После Эвребе вам бы молчать про судейство в Европе. Не удивлюсь, если выйдет новость о том, что заносили и судьям УЕФА
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alberto-m
Ответ Барсик Юрана
Все правильно говорит! Вспомните хотя бы тот момент когда Боатенг плюхнулся на пятую точку, там же чистая подножка от судьи была!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Стопудово Если бы там был нормальный судья он бы дал Месси красную карточку за то что тот опасным финтом вскружил голову Боатенгу
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Thomas Schaaf
Ответ werley
Так в этом и отличие. Президент Баварии накосячил и сел в тюрьму, и никто его не пытался защищать. А фаны Барсы рассказывают типа, что мол не наш клуб такой, а жизнь такая, и вообще это месть за Суперлигу.
Так он еще и сел по личным причинам, а не из-за махинаций, связанных с футболом. Унылая попытка отмазаться была от глоров Барсы по моему
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Александра Александрова
Ответ Бронислав Каминский
А где он был,когда им Реал с километровых офсайдов забивал в ЛЧ?)))Опять у него Барса везде виновата
Так внимательно прочти , он написал играли в Испании , те он имеет виду мадридское шапито ))) но боится прямо об этом сказать , также как и игрокам Баварии , которые возмущались после этого кашаевского позора ,но им сказали просто заткнуться )) такой современный мир , что люди боятся говорить правду, но с другой стороны ты прав , он должен быть защищать свой клуб в той ситуации , а он просто обосрался и засунул язык в пятую точку !
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alberto-m
Ответ Ира15577
По-моему у Барсы должны быть комплексы!!! Столько раз позорно проигрывали Баварии!!! Не пойму Вас!!!
Нет комплекс бывают у человека который проигрывает слабому об авария очень сильная команда так что ничего удивительного в том что Барселона практически каждый раз ей проигрывает в этом нет
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alberto-m
Ответ Ras Algul
От страха разгромит их?)
А если он знал что он разгромит Барселону Что же он так каждый раз переживал за судейский беспредел может он боялся что их раскроют
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werley
Ответ василий иванов
это другое.
Так в этом и отличие. Президент Баварии накосячил и сел в тюрьму, и никто его не пытался защищать. А фаны Барсы рассказывают типа, что мол не наш клуб такой, а жизнь такая, и вообще это месть за Суперлигу.
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alberto-m
Ответ Dead88 Poets
как много клубы страдали из-за испанского стыда
Да про Реал Ты точно подметил
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alberto-m
Очень странно слышать это от представителей Баварии🤔🤔🤔
12 раз мюнхенцы встречались с каталонцами и 9 раз выиграли, включая 2:8 на Камп Ноу.
Да и правда судья вели себя как-то странно!!!!
А ещё в двадцать первом году Барселону у себя дома проиграла 3:0 наверное судьи помогли в Барселоне очень странно
2013 Барселона снова проиграла дома 0:3 опять видимо помогали Барселоне.
Да Карл Ты ещё тот 🤡🤡🤡🤡
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василий иванов
Ответ МБ14
Так монополизировала, что БД раза в три больше игроков бундеслиги купила. То ли дело Бавария покупает всяких Де Лигтов, Мане, Кансело, Мазрауи, Гравенберхов. И это только в два последних окна.
ну так может посмотришь на качество игроков? у прямого конкурента забирала праймовых Леву, Гетце, Хуммельса.
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Аврал
Ответ Абдул Абакаев
это недопустимо чтобы представитель баварии так открыто высказывался о делах барсы. высшее руководство мюнхенцев всегда первым бежит комментировать всё что связано с Барсой. какие то вечные комплексы
Ну,тут же могут все комментировать , почему не может он?))
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Ратибор Добрынин
Все кому не лень пинают это шапито
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ZamoRano
Ответ белошип
Обратите внимание на ботяру Александра Александра,который заминусованные коммы удаляет и печатает по новый дабы плюсов собрать,жалкий🤡😄
Не обижай человека с двумя высшими образованиями, по его словам ахахахахаха 🤣🤣🤣👍
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василий иванов
Ответ Данияр Жумабекович
болелам Барсы ещё хватает наглости защищать свой клуб в этой ситуации. т.е. то, что их клуб платил судьям за лояльность - это норма??!! Не представляю как бы воняли, если б такое делал Реал
а что молчать, когда такие как ты даже не читают новость? он про игры в Испании говорит, а скандал про ЛаЛигу, судьи из которой не могут судить матчи Барселоны в Европе. Сколько у вас судейских ЛЧ было? сиди в сторонке и не шурши, если бревна в глазу не видишь.
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Пенс
Нечасто можно с ним согласиться, но здесь по фактам.
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Isa Babaev
Ответ Абдул Абакаев
это недопустимо чтобы представитель баварии так открыто высказывался о делах барсы. высшее руководство мюнхенцев всегда первым бежит комментировать всё что связано с Барсой. какие то вечные комплексы
У них комплексы и завышенное чсв
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alberto-m
Ответ DolJun
поэтому ее и прозвали фк мем)
Сказал болела ФК мусор
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василий иванов
Ответ barcelonistas
А это не у Баварии случайно президента клуба в тюрьму посадили?
это другое.
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василий иванов
это уже маразм.
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