Румменигге о скандале с «Барсой»: «Я не удивлен, было странное ощущение всякий раз, когда «Бавария» играла в Испании»

Бывший генеральный директор и игрок «Баварии» высказался о «Барселоне» и «деле Негрейры».

«Поверите ли вы мне, если я скажу, что рассмеялся, прочитав новости об этом? Меня они не удивили: всякий раз, когда мы играли в , у меня было странное ощущение.

Подобные вещи недопустимы, они влияют не только на национальное первенство. К вопросам судейства надо отнестись со всей серьезностью. И с уважением», – сказал в интервью Corriere dello Sport.

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