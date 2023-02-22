Румменигге о скандале с «Барсой»: «Я не удивлен, было странное ощущение всякий раз, когда «Бавария» играла в Испании»
Бывший генеральный директор и игрок «Баварии» высказался о «Барселоне» и «деле Негрейры».
«Поверите ли вы мне, если я скажу, что рассмеялся, прочитав новости об этом? Меня они не удивили: всякий раз, когда мы играли в Испании, у меня было странное ощущение.
Подобные вещи недопустимы, они влияют не только на национальное первенство. К вопросам судейства надо отнестись со всей серьезностью. И с уважением», – сказал Карл-Хайнц Румменигге в интервью Corriere dello Sport.
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Стопудово Если бы там был нормальный судья он бы дал Месси красную карточку за то что тот опасным финтом вскружил голову Боатенгу
12 раз мюнхенцы встречались с каталонцами и 9 раз выиграли, включая 2:8 на Камп Ноу.
Да и правда судья вели себя как-то странно!!!!
А ещё в двадцать первом году Барселону у себя дома проиграла 3:0 наверное судьи помогли в Барселоне очень странно
2013 Барселона снова проиграла дома 0:3 опять видимо помогали Барселоне.
Да Карл Ты ещё тот 🤡🤡🤡🤡