Жоау Феликс: «Без ВАР было бы интереснее. Так футбол превратится в баскетбол – потом решат, что нужно ограничить время на атаку»

признался, что ему не очень нравится система ВАР.

– Вам нравится ВАР?

– Не очень. Из-за этой системы в футболе стало меньше ошибок, хотя футбол состоит из них. Игроки иногда ошибаются, судьи тоже могут принимать неверные решения. Это футбол.

Если так и продолжится, то через несколько лет футбол превратится в баскетбол – пройдет время, и они решат, что нужно ограничить время на атаку. Футбол прекрасен в нынешнем виде. Думаю, без ВАР было бы интереснее, потому что тогда в нем были бы ошибки, которые вызывали бы споры, – сказал атакующий полузащитник, выступающий за « » на правах аренды из « ».

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