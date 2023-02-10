Жоау Феликс: «Без ВАР было бы интереснее. Так футбол превратится в баскетбол – потом решат, что нужно ограничить время на атаку»
Жоау Феликс признался, что ему не очень нравится система ВАР.
– Вам нравится ВАР?
– Не очень. Из-за этой системы в футболе стало меньше ошибок, хотя футбол состоит из них. Игроки иногда ошибаются, судьи тоже могут принимать неверные решения. Это футбол.
Если так и продолжится, то через несколько лет футбол превратится в баскетбол – пройдет время, и они решат, что нужно ограничить время на атаку. Футбол прекрасен в нынешнем виде. Думаю, без ВАР было бы интереснее, потому что тогда в нем были бы ошибки, которые вызывали бы споры, – сказал атакующий полузащитник, выступающий за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».
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Раньше обиженные жизнью в абсолютно любом матче кудахтали за судеек, липовые пенки и прочее..
И случайные обыватели хавали этот поток лжи и дезы..
Теперь же, по прошествии нескольких лет с ВАРом, стало очевидно, что зачастую все наоборот.. И судьи порой не справедливы к Реалу.
Где-то пару месяцев назад попадалась стата, по которой количество сомнительных голов в ворота Реала уменьшилось, в то время как у Реала в этом плане особой разницы по забиты мячам нет.
Аналогично с красными карточками.. Раньше хейтерки кукарекали, что Реалу красные практически не показывают, а на самом деле, как подсчитали, Реал один из самых красных клубов, по крайней мере среди грандов.
В общем, Реал от новых технологий только выиграл, причём подкрепил сие трофеями.
Понятное дело, что кукареки продолжатся, но теперь они голословны и уже не многочисленны.
От этого бомьящие по Реалу выглядят ещё смешнее