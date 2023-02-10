Жоау Феликс: «Без ВАР было бы интереснее. Так футбол превратится в баскетбол – потом решат, что нужно ограничить время на атаку»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига видеоповторы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс признался, что ему не очень нравится система ВАР.

– Вам нравится ВАР?

– Не очень. Из-за этой системы в футболе стало меньше ошибок, хотя футбол состоит из них. Игроки иногда ошибаются, судьи тоже могут принимать неверные решения. Это футбол.

Если так и продолжится, то через несколько лет футбол превратится в баскетбол – пройдет время, и они решат, что нужно ограничить время на атаку. Футбол прекрасен в нынешнем виде. Думаю, без ВАР было бы интереснее, потому что тогда в нем были бы ошибки, которые вызывали бы споры, – сказал атакующий полузащитник, выступающий за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».

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34 комментария

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Даштотыгавариш
блин, не подсказывай им)
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гилберт
Ответ Heisenberg
Игра стала более справедливой. Думаю это уже компенсирует все минусы.
Это с какой стороны посмотреть. Возможно игра стала более несправедливой. Раньше как было, судья ошибся, обидно, но бывает, но и с ВАР случаются ошибки, которые теперь просто невозможно объяснить! Сейчас реф то идёт к монитору, то нет. Получается матч судят два арбитра с разным пониманием правил. И кто знает, будь на мониторе тот к то в поле, решение было бы другим. У ВАР есть как плюсы, так и минусы. И минусов очень много.
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TAGAY
насчет времени, тут явно что то надо делать. в лалиге уже норм матч не посмотришь. начинается матч и такие как Хетафе(их 15 из 20) уже тянет время.. практически 90% играх лалиги игра получается до первого гола а потом уже затяжки времени, тактически фолы и споры чтоб выиграть время. очень бесит такое! судьи свистят много. вотн в АПЛ идет игра потому что много не свистят и игроки стараются не валяться при малейшем касании.в лалиге надо чтоб судили как в АПЛ, либо должны отправить упавшего на 1-1.5 минут быть вне игры, тот кто из за травмы и так столько пропустит, а тот кто симулирует оставит команду в меньшинстве на полутора минуты... справедливо! короче,надо что сделать с этим!
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Abdul Aziz
Ответ Aziz Sadyrov
все равно много спорный ситуаций
их стало в разы меньше.
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Pertinax Gandi
Мне тоже не нравится ВАР. Но похоже, это навсегда. Думаю, придут и к тому, чтобы смотреть не только прямые красные, пенальти и офсайды, но и другие нарушения.
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Alex1104
Ответ Лучезарный
Не переживай, малой, все будет. И как в нба будете по 5 раз за тайм с поля уходить, ради рекламы и группы поддержки, и замены обратные
Девушки с мочалками? Отлично!
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Andrew Kolevatykh
Ответ Aziz Sadyrov
все равно много спорный ситуаций
Потому что очень странное управление этой системой. Не понимаю, почему где-то VAR может вмешиваться, где-то нет. Зачастую в телетрансляции ошибки показывают так, что любому очевидно, но судейский корпус может и не заметить. Надеюсь, доработают
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6арс
Ответ тренер с района
Бей беги окружай ворота разве лучше ?
ну вот я, например, кайфую с такого момента: был на матче Цска - Тоттенхем, левый защ с угла своей штрафной исполняет диагональ на дальный угловой флаг, а там Кейн одним касанием обрабатывает и подрабатывает под навес (у наших минимум три касания на это уходит) и делает великолевную подачу и левый хав/инсайд замыкает. Для меня меня это искуство его величество Футбол, так они еще и в белой форме играли, очень эстетично! а катать яйца пока кто-нибудь из соперник не проворонит свою позицию это совсем скукота 🥱
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roman-iln@mail.ru
Ответ Heisenberg
Игра стала более справедливой. Думаю это уже компенсирует все минусы.
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тренер с района
Ответ 6арс
ну для команд Гвардиолы давно нужно было ввести 1 минуту на атаку, задолбал его Ватокат
Бей беги окружай ворота разве лучше ?
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fellx
Ответ ezhik38
Кстати отличная идея...1 минута на атаку...и 30 секунд на выход со своей половины ))
А вместо офсайда - проброс
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Ovsyankin
Ответ Heisenberg
Игра стала более справедливой. Думаю это уже компенсирует все минусы.
Она стала просто на 100% несправедливой, смотрят когда хотят, ставят когда хотят.
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6арс
ну для команд Гвардиолы давно нужно было ввести 1 минуту на атаку, задолбал его Ватокат
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Aziz Sadyrov
Ответ Heisenberg
Игра стала более справедливой. Думаю это уже компенсирует все минусы.
все равно много спорный ситуаций
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Бухгалтер2021
реально портит
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Озил, озю и буду озить
Ответ ezhik38
Кстати отличная идея...1 минута на атаку...и 30 секунд на выход со своей половины ))
Ага. И привет автобусы и навесы
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Илья Гутарев
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
до есть если ты проводишь плохой отрезонэк своей карьеры тебе нельзя иметь своё мнение?
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Озил, озю и буду озить
Ответ maks44
А может и неплохо бы было ограничить время на атаку. Меньше б ватокатания было.
Тогда все забудут про прессинг и вернется игра в навесы на столбов. Такое себе зрелище
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BarCa
Без ВАР, многие голы Морати с офсайда засчитали бы.
+1
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Sardor Abdujalilov
Без вара Мадрид 3-раза подряд выиграл Лч)))
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dr. cage
Как болела Реала я ВАРом доволен..

Раньше обиженные жизнью в абсолютно любом матче кудахтали за судеек, липовые пенки и прочее..
И случайные обыватели хавали этот поток лжи и дезы..

Теперь же, по прошествии нескольких лет с ВАРом, стало очевидно, что зачастую все наоборот.. И судьи порой не справедливы к Реалу.
Где-то пару месяцев назад попадалась стата, по которой количество сомнительных голов в ворота Реала уменьшилось, в то время как у Реала в этом плане особой разницы по забиты мячам нет.

Аналогично с красными карточками.. Раньше хейтерки кукарекали, что Реалу красные практически не показывают, а на самом деле, как подсчитали, Реал один из самых красных клубов, по крайней мере среди грандов.

В общем, Реал от новых технологий только выиграл, причём подкрепил сие трофеями.

Понятное дело, что кукареки продолжатся, но теперь они голословны и уже не многочисленны.
От этого бомьящие по Реалу выглядят ещё смешнее
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Пако
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Без "технологий" бОльшую роль играл бы "человеческий фактор", фактор судьи, его симпатий, антипатий, предвзятостей, заинтересованности и др. А так, с VAR хоть вопросы офсайдов почти решены.
+4
-1
+3
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ezhik38
Кстати отличная идея...1 минута на атаку...и 30 секунд на выход со своей половины ))
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-1
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Нурбол Жумаскалиев
еще одно доказательство, что 90% спортсменов любого сорта обделены разумом
особенно если речь о латиносах и смежных нациях
+1
-8
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Я Гражданин Мира
Ответ Heisenberg
Игра стала более справедливой. Думаю это уже компенсирует все минусы.
Это самое главное
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-1
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