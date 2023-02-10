Феликс о Винисиусе: «Не понимаю критику, он не провоцирует. Возможно, дело в том, что он просто лучше остальных»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Винисиус Жуниор Футбол

Жоау Феликс высказался о Винисиусе Жуниоре.

– В Испании много спорят о Винисиусе. Для кого-то он провокатор, для других – жертва защитников. Что вы думаете об этом?

– Я не понимаю критику Винисиуса. Возможно, дело в том, что он просто лучше остальных. Может, все из-за того, что он идет в дриблинг так, как другие не могут, из-за того, что он быстрее соперников, из-за того, что он забивает и отдает голевые передачи.

Сейчас у него очень хороший период, но кажется, что все настроены против него. Мы дружим, я общаюсь с ним, мне нравится стиль его игры. Кого-то провоцирует его дриблинг, но это футбол. Это его футбол, это веселье. Мне это нравится, и я не понимаю всю эту критику.

– К нему относятся несправедливо?

– Считаю, что да, потому что он идет в дриблинг, который вы называете провокациями, но он не провоцирует. Это его футбол. Футбол – это не только пасы, удары, бег и оборона... В нем должно быть немного дриблинга и волшебства, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше. Вы называете это провокацией, но я не думаю, что он провоцирует. Игроки злятся на это, но им не стоит этого делать.

– Какой совет вы бы ему дали?

– Я бы посоветовал ему продолжать делать все то же самое, потому что все происходящее – это смешно. Я видел моменты матча с «Мальоркой». Здорово видеть такое – иногда побеждает Вини, а иногда – другие.

Очень жаль, что здесь возникают и вопросы расизма. Можно критиковать без подобных оскорблений, – сказал игрок, выступающий за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».

В этом сезоне у 22-летнего вингера «Реала» 14 голов и 6 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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King_X
Ответ madrilenos
Все игроки команд Ла Лиги просекли фишку и начинают его выводить с самого начала матча и в этом не только он виноват. Главная проблема что Ла Лига просто с этим ничего не делает. его спокойно оскорбляли по почве расизма болельщики Атлетико всю игру, есть видео доказательства, но Ла Лига просто не применила никаких санкций. и после это на всех стадионх куда приезжает Мадрид творится тепеть тоже самое. Да, в конечном итоге и вина Вини в этом есть, он много говорит на поле, но сама Лига должна принять меры чтобы решить эту проблему и оберегать звезд чемпионата,пока такие имеются.
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VuNePonimaete
К хейтерам вопрос, почему когда Винисиус играл с Аль-Ахли то никаких конфликтов у игроков с ним не было? В Лиге Чемпионов, в сборной тоже самое, почему так происходит?
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putameunier
почему у вини не возникло ни с кем проблем на чм? или в лч, но в испании с дровосеками постоянно?
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vaniaEee
Вини далеко не ангел конечно, иногда даёт лишнего, и ещё у него достаточно яркая мимика, но так как дурачьё из мальерки он себя не вёл никогда
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Владимир Сильчук
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ему надо специально плохо играть и молчать, чтобы ни у кого не вызывать недовольства?
Плохо играл никого не устраивало, сейчас играет хорошо тоже всех не устраивает, люди завидуют просто
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Mohnatiy
Не провоцирует? Ну да, конечно...
Ему надо специально плохо играть и молчать, чтобы ни у кого не вызывать недовольства?
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+5
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madrilenos
Все игроки команд Ла Лиги просекли фишку и начинают его выводить с самого начала матча и в этом не только он виноват. Главная проблема что Ла Лига просто с этим ничего не делает. его спокойно оскорбляли по почве расизма болельщики Атлетико всю игру, есть видео доказательства, но Ла Лига просто не применила никаких санкций. и после это на всех стадионх куда приезжает Мадрид творится тепеть тоже самое. Да, в конечном итоге и вина Вини в этом есть, он много говорит на поле, но сама Лига должна принять меры чтобы решить эту проблему и оберегать звезд чемпионата,пока такие имеются.
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+3
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Mohnatiy
Не провоцирует? Ну да, конечно...
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AurelioDeLaurentis
ключевое слово: "мы дружим"
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Дядя Тима
В его словах есть доля правды,но думаю ,что Анчелотти должен поговорить с вини не в плане его игры ,а в плане реакции на моменты когда против него фолят нужно просто выполнять свою работу ,в первые годы Роналду в мю вся Англия его освистывала ,сэр Алекс сделал свое дело
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Nik Yeremich
ЧМ прекрасно показал насколько он лучше остальных...
+4
-4
0
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