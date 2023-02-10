Феликс о Винисиусе: «Не понимаю критику, он не провоцирует. Возможно, дело в том, что он просто лучше остальных»
Жоау Феликс высказался о Винисиусе Жуниоре.
– В Испании много спорят о Винисиусе. Для кого-то он провокатор, для других – жертва защитников. Что вы думаете об этом?
– Я не понимаю критику Винисиуса. Возможно, дело в том, что он просто лучше остальных. Может, все из-за того, что он идет в дриблинг так, как другие не могут, из-за того, что он быстрее соперников, из-за того, что он забивает и отдает голевые передачи.
Сейчас у него очень хороший период, но кажется, что все настроены против него. Мы дружим, я общаюсь с ним, мне нравится стиль его игры. Кого-то провоцирует его дриблинг, но это футбол. Это его футбол, это веселье. Мне это нравится, и я не понимаю всю эту критику.
– К нему относятся несправедливо?
– Считаю, что да, потому что он идет в дриблинг, который вы называете провокациями, но он не провоцирует. Это его футбол. Футбол – это не только пасы, удары, бег и оборона... В нем должно быть немного дриблинга и волшебства, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше. Вы называете это провокацией, но я не думаю, что он провоцирует. Игроки злятся на это, но им не стоит этого делать.
– Какой совет вы бы ему дали?
– Я бы посоветовал ему продолжать делать все то же самое, потому что все происходящее – это смешно. Я видел моменты матча с «Мальоркой». Здорово видеть такое – иногда побеждает Вини, а иногда – другие.
Очень жаль, что здесь возникают и вопросы расизма. Можно критиковать без подобных оскорблений, – сказал игрок, выступающий за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».
В этом сезоне у 22-летнего вингера «Реала» 14 голов и 6 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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