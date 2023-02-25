Клаудиньо о получении гражданства РФ: «Большая честь для меня. Я очень счастлив!»

Полузащитник « » Клаудиньо высказался о получении российского гражданства.

Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил и Малкому гражданство России.

«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства!

Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив!» – сказал Клаудиньо.