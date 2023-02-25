Клаудиньо о получении гражданства РФ: «Большая честь для меня. Я очень счастлив!»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о получении российского гражданства.

Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил Клаудиньо и Малкому гражданство России.

«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства!

Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив!» – сказал Клаудиньо. 

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35 комментариев

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Vitto
Один из лучших русских футболистов в истории.
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Eden Hazard
Ответ Милчик
Россиянин мигрирует в Европу или в Штаты и получает там документы на равных для всех правах, а тут просто как справку на госуслугах получить
Там тоже играет роль, что за человек.
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Denis Spiridenock
Надеемся также будет счастлив в случае если придется в окопы идти защищать "родину"
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Вадим Япаев
Ответ Abil Alex
Налог меньше ,можно на сво сгонять ,ещё есть плюсы?
Супруге дотации.
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Lol Ko
Ответ Милчик
Россиянин мигрирует в Европу или в Штаты и получает там документы на равных для всех правах, а тут просто как справку на госуслугах получить
С чего такая уверенность, что там для всех одинаковые условия? Смешно.
И спортсмены, в которых заинтеоесованы, получают гражданство по ускоренной процелуре.
Да и вообще, это как-то влияет на тебя, твою жизнь?
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-2
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Abil Alex
Налог меньше ,можно на сво сгонять ,ещё есть плюсы?
+2
-1
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карабашка
Ответ ЗЕНИТ65
А ты кто?
Твоё какое сопливое дело?
+1
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Милчик
Ответ Гарун Алиев
По логике местных,когда россиянин мигрирует в Европу или Штаты как в лучшее по сравнению с Россией место для жизни это норм,а когда тоже самое делает бразилец то это повод для желчи.Клаудиньо молодчик!!!
Россиянин мигрирует в Европу или в Штаты и получает там документы на равных для всех правах, а тут просто как справку на госуслугах получить
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Влад Путман
В общем, поблагодарил кооператив "Озеро".
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ЗЕНИТ65
Ответ dreamstep
Клаудиньо всего 26 лет, с учетом того что он не в ЦСКА возникает вопрос - когда его будут провожать на год службы в армии?)
У конских спроси, когда и где они служили и когда собираются.
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Ходор
Сколько стоит?
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Милчик
Как только карьера в России закончится, уедет и забудет и про паспорт и про страну
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ЗЕНИТ65
Ответ Михаил Печуркин
Вот урод
Приятно познакомиться.
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-2
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ЗЕНИТ65
Ответ карабашка
А как мы все счастливы!
А ты кто?
+2
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карабашка
А как мы все счастливы!
+1
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Гарун Алиев
По логике местных,когда россиянин мигрирует в Европу или Штаты как в лучшее по сравнению с Россией место для жизни это норм,а когда тоже самое делает бразилец то это повод для желчи.Клаудиньо молодчик!!!
+8
-9
-1
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dnovog
Спасибо, Брат! Это честь для России.
+1
-1
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shfrstv
Ну все, теперь пусть повестку ждёт
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tankist231
Я не против этого, когда многие ополчились на Россию, их поступок покажет что не все у нас плохо и что Россия не такая и плохая
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Михаил Печуркин
Вот урод
+1
-5
-4
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OldRedWhite
Ответ Рустам Атаев
Браво 👍
Это прорыв !
+1
-5
-4
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Alexandr Donskoy
Обидчивые тут как тут!))))
+10
-6
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cektor
Да братан ! Это ауено братан
+4
-2
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Streetbor
встал в один ряд с саранской легендой Депардье
+1
-3
-2
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Рустам Атаев
Браво 👍
+6
-4
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