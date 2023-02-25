Клаудиньо о получении гражданства РФ: «Большая честь для меня. Я очень счастлив!»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о получении российского гражданства.
Вчера президент РФ Владимир Путин предоставил Клаудиньо и Малкому гражданство России.
«Я хотел бы поблагодарить клуб и всех причастных к предоставлению мне российского гражданства!
Когда появилась такая возможность, я понял, что это будет хорошо для меня и для клуба. А еще это большая честь для меня. Я очень счастлив!» – сказал Клаудиньо.
И спортсмены, в которых заинтеоесованы, получают гражданство по ускоренной процелуре.
Да и вообще, это как-то влияет на тебя, твою жизнь?