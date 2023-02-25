Сафонов о мотивации без еврокубков: «Моя – эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу, чтобы моя команда побеждала»

рассказал о своей мотивации при отсутствии еврокубковых матчей.

– За что сейчас играют футболисты в , в чем их мотивация?

– Не могу сказать, что за мотивация у других футболистов. Моя мотивация – это эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче.

Думаю, что нужно находить в себе силы без еврокубков, которые подстрекали тебя на то, чтобы больше работать, нужно находить другие интересы и причины, почему ты должен максимально работать, – сказал вратарь « ».