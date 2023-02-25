Сафонов о мотивации без еврокубков: «Моя – эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу, чтобы моя команда побеждала»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов рассказал о своей мотивации при отсутствии еврокубковых матчей. 

– За что сейчас играют футболисты в РПЛ, в чем их мотивация? 

– Не могу сказать, что за мотивация у других футболистов. Моя мотивация – это эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче.

Думаю, что нужно находить в себе силы без еврокубков, которые подстрекали тебя на то, чтобы больше работать, нужно находить другие интересы и причины, почему ты должен максимально работать, – сказал вратарь «Краснодара».

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3 комментария

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BaltikaSPb
Я слышу речь не мальчика, но мужа. (с)
Надоели уже эти причитания - нас не берут в Европу, все пропало, хнык, хнык
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Мосгорсуд
Очень не стабильный вратарь....может сейв сотворить, и тут же три раза накосячить. работай над ошибками, Матвей
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+3
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diger499
А кто-нибудь в курсе он продлил контракт или станет свободным агентом летом? Надоели эти мутки Краснодара с закрытой информацией
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