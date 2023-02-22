Матвей Сафонов: «Я не хочу быть как Акинфеев, у меня своя дорога. Он провел прекрасную карьеру, но это не предел мечтаний»
Матвей Сафонов ответил на вопрос об Игоре Акинфееве.
– Акинфеев, переход в «Зенит» и прическа. Расставь эти темы по уровню того, как они тебя задолбали, начиная с наименьшего.
– Меньше всего – переход в «Зенит». Тяжело выбрать, потому что прическа – это актуально.
Тема с Акинфеевым меня просто вымораживает, потому что люди не так воспринимают информацию. И СМИ, которые пишут о том, что я там как-то не так высказался, они просто вливают именно такую формулировку в уши тех, кто этого не видел. По итогу, у всех складывается такое мнение.
Я не считаю, что я в своем высказывании как-то унизил Игоря, у меня к нему есть уважение, он провел прекрасную карьеру. Но что я хотел донести – это то, что это не предел мечтаний.
И когда мне говорят: «Хотите ли вы быть как Игорь Акинфеев?», я говорю: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога, я хочу посмотреть как будет, если сделать по-другому», – сказал вратарь «Краснодара».
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Одно дело быть постоянно играть в еврокубках, и пару раз выйти из группы и выиграть второй по значимости кубок в Европе.
Скорее Матвей говорит про то, что можно было Акинфееву попробовать свои силы в топ 5 чемпионате, играть постоянно с топ клубами мира, а не только в сезон 4-5 игр против сильных клубов.
Возможно Матвей имел ввиду, что играть при полных трибунах в сильном чемпионате ( Серия А, АПЛ, Лалига) намного интереснее чем постоянно играть с Амкарами Уралами на убитых полях при 5 тысячах человек
Никто не говорит, что Сафонов уже достиг уровня молодого Акинфеева, но обожествлять карьеру Акинфеева - да боже упаси быть спортсменом с такими не серьёзными амбициями. Ничего плохого Сафонов не сказал. P.s. Нейтрально отношусь к обоим
Матвей просто озвучил то, что думают все люди, кто хоть сколько-нибудь ориентируются в футболе. Как обидно бы это не звучало для сочувствующих лыжному клубу.
И классическое "сначала добейся " тут не работает. Это просто взгляд со стороны, на который Сафонов имеет полное право.