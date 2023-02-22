Матвей Сафонов: «Я не хочу быть как Акинфеев, у меня своя дорога. Он провел прекрасную карьеру, но это не предел мечтаний»

ответил на вопрос об .

– Акинфеев, переход в «Зенит» и прическа. Расставь эти темы по уровню того, как они тебя задолбали, начиная с наименьшего.

– Меньше всего – переход в «Зенит». Тяжело выбрать, потому что прическа – это актуально.

Тема с Акинфеевым меня просто вымораживает, потому что люди не так воспринимают информацию. И СМИ, которые пишут о том, что я там как-то не так высказался, они просто вливают именно такую формулировку в уши тех, кто этого не видел. По итогу, у всех складывается такое мнение.

Я не считаю, что я в своем высказывании как-то унизил Игоря, у меня к нему есть уважение, он провел прекрасную карьеру. Но что я хотел донести – это то, что это не предел мечтаний.

И когда мне говорят: «Хотите ли вы быть как Игорь Акинфеев?», я говорю: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога, я хочу посмотреть как будет, если сделать по-другому», – сказал вратарь « ».

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