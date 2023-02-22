Матвей Сафонов: «Я не хочу быть как Акинфеев, у меня своя дорога. Он провел прекрасную карьеру, но это не предел мечтаний»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов ответил на вопрос об Игоре Акинфееве.

– Акинфеев, переход в «Зенит» и прическа. Расставь эти темы по уровню того, как они тебя задолбали, начиная с наименьшего.

– Меньше всего – переход в «Зенит». Тяжело выбрать, потому что прическа – это актуально.

Тема с Акинфеевым меня просто вымораживает, потому что люди не так воспринимают информацию. И СМИ, которые пишут о том, что я там как-то не так высказался, они просто вливают именно такую формулировку в уши тех, кто этого не видел. По итогу, у всех складывается такое мнение.

Я не считаю, что я в своем высказывании как-то унизил Игоря, у меня к нему есть уважение, он провел прекрасную карьеру. Но что я хотел донести – это то, что это не предел мечтаний.

И когда мне говорят: «Хотите ли вы быть как Игорь Акинфеев?», я говорю: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога, я хочу посмотреть как будет, если сделать по-другому», – сказал вратарь «Краснодара».

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43 комментария

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Гуселебедь
Ответ Миха Терпак
Там не только у Арсенала он был на карандаше, после матче Цска с Мю, Фергюсон рассматривал его на место уходящего Ван Дер Сара.
От создателей "Бавария почти купила Титова" и "Дзагоев перейдёте Арсенал, Тоттенхэм или МЮ". Да не было никаких конкретных предложений по Акинфееву, что он сам не раз признавал. "На карандаше" у топ-клубов Европы одновременно пребывают десятки, сотни футболистов, и до реальной заинтересованности доходят лишь единицы
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Tigo_Volchara93
Ответ ОттоДракула
В честь чего этого персонажа с Акинфеевым сравнивают? Игорян в его годы уже на карандаше у Арсенала был, играл в ЛЧ и с Кубком УЕФА сидел. Предел мечтаний на данный момент это не пропускать через матч по 3 гола. Чем этот господин лучше вратарей условных Сочи или Урала и чем заслужил такой пиар решительно не понятно.
Быть на карандаше и никуда не перейти, тоже достижение ?
Одно дело быть постоянно играть в еврокубках, и пару раз выйти из группы и выиграть второй по значимости кубок в Европе.
Скорее Матвей говорит про то, что можно было Акинфееву попробовать свои силы в топ 5 чемпионате, играть постоянно с топ клубами мира, а не только в сезон 4-5 игр против сильных клубов.
Возможно Матвей имел ввиду, что играть при полных трибунах в сильном чемпионате ( Серия А, АПЛ, Лалига) намного интереснее чем постоянно играть с Амкарами Уралами на убитых полях при 5 тысячах человек
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Средний палец Кирана Тирни
Я правильно понял, что спортсру повторяет интервью Сафонова слово в слово спустя полгода? А, профессионалы?!
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Иосиф Сталин
Ответ Tsamourlidis_mufc
Многократный чемпион России, многократный обладатель кубка России, обладатель кубка УЕФА, первый номер сборной на протяжении долгих лет, автор того памятного сейва в серии на домашнем чм и тд. Да, это реально не предел мечтаний для Сафонова😎
бронзовый призёр чемпионата Европы
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dr.us
Ответ Pigmalion
Ну у Сафонова защита говно, так-то по расширенной статистике Мотя в этом сезоне на голову выше Акинфеева.
А у Игоря сейчас защита из одних топов состоит?))
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dr.us
А то что Сафонов объявил себя лучшим вратарем России в недавнем вью.....это враньё, по его мнению?
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Миха Терпак
Ответ ОттоДракула
В честь чего этого персонажа с Акинфеевым сравнивают? Игорян в его годы уже на карандаше у Арсенала был, играл в ЛЧ и с Кубком УЕФА сидел. Предел мечтаний на данный момент это не пропускать через матч по 3 гола. Чем этот господин лучше вратарей условных Сочи или Урала и чем заслужил такой пиар решительно не понятно.
Там не только у Арсенала он был на карандаше, после матче Цска с Мю, Фергюсон рассматривал его на место уходящего Ван Дер Сара.
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Den Tara
Как Игорян - сидеть в одном клубе, бояться поиграть в Европе, пропустить нелепые голы за сборную, но через время перекрыть их удачными сейвами?)))
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IzhStyle
Ответ Pigmalion
Ну у Сафонова защита говно, так-то по расширенной статистике Мотя в этом сезоне на голову выше Акинфеева.
Дивеев на травме половину первой части сезона, Набабкин, Щенников, Фукс (даже когда играет), Зайнутдинов (и он играл в тройке ЦЗ), вообще не вызывают никакого доверия. Признаюсь, что расширенную статистику не видел, так просто замечание
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Александр Милитинов
Матвей все правильно говорит. Он же очевидно имеет ввиду поиграть в другом чемпионате, на другом уровне. Смысл сидеть в болоте РПЛ?
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Гуселебедь
Ответ ОттоДракула
В честь чего этого персонажа с Акинфеевым сравнивают? Игорян в его годы уже на карандаше у Арсенала был, играл в ЛЧ и с Кубком УЕФА сидел. Предел мечтаний на данный момент это не пропускать через матч по 3 гола. Чем этот господин лучше вратарей условных Сочи или Урала и чем заслужил такой пиар решительно не понятно.
А "этот персонаж" должен сопоставлять себя исключительно с Акинфеевым? Разумеется, Акинфеев не предел мечтаний. Кубок УЕФА и внутренние титулы (в чемпионате России) - это то, на что нужно равняться? Тот же Яшин на голову выше (по уровню признания). Ну, ок, Яшин - один на миллионы. А если брать мировой футбол в целом - кем Вы удивите трофеями Акинфеева? Буффона? Касильяса? Диду? Кого?
Никто не говорит, что Сафонов уже достиг уровня молодого Акинфеева, но обожествлять карьеру Акинфеева - да боже упаси быть спортсменом с такими не серьёзными амбициями. Ничего плохого Сафонов не сказал. P.s. Нейтрально отношусь к обоим
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.ru
это не предел... это нечто запредельное, не стоит и мечтать
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Shuller18
Ответ Pigmalion
Ну у Сафонова защита говно, так-то по расширенной статистике Мотя в этом сезоне на голову выше Акинфеева.
Сафонов всегда пропускал много. И ошибался тоже достаточно, не только в этом сезоне
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МТБ
Да ок, все всё поняли, своя дорога, иди по ней и мечтай о чём-то там. Не вопрос, правильный подход, один фиг до Акинфеева как до луны.
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Shuller18
Ответ Саша Пушкин
Он просто справедливо назвал Сухаряна засидевшимся паспортистом, который оказался не нужен серьезным клубам и выходить из зона комфорта, пробиваясь с низов, не пожелал, предпочтя прожирать деньги жулика Гинера. Матвей просто озвучил то, что думают все люди, кто хоть сколько-нибудь ориентируются в футболе. Как обидно бы это не звучало для сочувствующих лыжному клубу. И классическое "сначала добейся " тут не работает. Это просто взгляд со стороны, на который Сафонов имеет полное право.
Я понимаю, что по факту карьера Акинфеева не предел мечтаний, хотя для российского футбола она близка к космической. Просто Сафонов это сказал в таком тоне, будто бы он принижает достижения Игоря, хотя сам ещё реально ничего не добился. Да и по другим высказываниям Моти заметна ревность
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040474Andrei
Кто ты сафонов 🤔
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Valeriy Komarow
Не, ну все правильно, Акинфеев вратарь от бога и это он доказывал не раз, если Матвею удастся достичь его уровня и превзойти его кто ж против, надеюсь ожидания себя оправдают но пока все шатко при всей моей любви к Краснодару и игрокам клуба, у которого сегодня годовщина кстати.
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Иван Монахов
а что с прической?
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ARIGAMI ARIGAMI
Жаль конечно, что Акинфеев решил остаться в России, а не уехать в тот же МЮ
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Pigmalion
Ответ IzhStyle
Прямо под самой новостью висит статистика 1. Сафонов - игры 17, сухари - 5, голы пропущенные за игру - 1.71 2. Игорян - игры 17, сухари - 5, голы пропущенные за игру - 1.06 Своя дорога это конечно хорошо, главное, чтобы она вела по правильному пути
Ну у Сафонова защита говно, так-то по расширенной статистике Мотя в этом сезоне на голову выше Акинфеева.
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Дмитрий Джи
Так он уже это говорил, не?!
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Lordk
И даже после этих слов, судя по комментариям, люди не поняли что он хотел лишь сказать, что он — не Акинфеев, а Сафонов.
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Крыс Пол
Знаменитую мокрую серию Игоря сложно будет повторить в нынешних реалиях
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раскаявшийся жиробас
Ответ Саша Пушкин
Он просто справедливо назвал Сухаряна засидевшимся паспортистом, который оказался не нужен серьезным клубам и выходить из зона комфорта, пробиваясь с низов, не пожелал, предпочтя прожирать деньги жулика Гинера. Матвей просто озвучил то, что думают все люди, кто хоть сколько-нибудь ориентируются в футболе. Как обидно бы это не звучало для сочувствующих лыжному клубу. И классическое "сначала добейся " тут не работает. Это просто взгляд со стороны, на который Сафонов имеет полное право.
Выдал базу 🤝
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Саша Пушкин
Ответ Shuller18
А звучало именно так, как думает теперь народ. Хотя видна ревность Сафонова к успехам Игоря, ибо сам Мотя пока толком ничего не достиг
Он просто справедливо назвал Сухаряна засидевшимся паспортистом, который оказался не нужен серьезным клубам и выходить из зона комфорта, пробиваясь с низов, не пожелал, предпочтя прожирать деньги жулика Гинера.
Матвей просто озвучил то, что думают все люди, кто хоть сколько-нибудь ориентируются в футболе. Как обидно бы это не звучало для сочувствующих лыжному клубу.
И классическое "сначала добейся " тут не работает. Это просто взгляд со стороны, на который Сафонов имеет полное право.
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