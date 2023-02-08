Тренер вратарей «Зенита» Жевнов: «Сафонов – однозначный первый номер в России. После этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат»
Юрий Жевнов считает, что Матвею Сафонову стоит перейти в топ-лигу по окончании сезона.
– Андрей Аршавин считает: если «Зениту» и выходить на российский рынок, то только за Сафоновым. Согласны?
– Сафонов – однозначный первый номер в России. На мой взгляд, после этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат. Он будет прогрессировать и в РПЛ, но в Европе скачок будет резче.
Я не буду называть фамилии, но слежу за некоторыми вратарями РПЛ. Помимо Матвея, есть несколько ребят, которые могут удивить. Хорошая вторая часть этого сезона, стабильность – в следующем, и все – это вратарь нового статуса.
Это не означает, что вратари, за которыми я слежу, обязательно окажутся в «Зените». Но в России – и не в «Зените» – есть не только Сафонов, – сказал тренер вратарей «Зенита» в интервью Sports.ru.
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ахахаха они весь этот бред несут лишь с одной целью - создать видимость, что еще не все пропало, что мы не в вакууме, что у Сафонова есть теоретическая возможность уехать в Европу. Я уже молчу про то, что он так себе вратарь.