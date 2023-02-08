Тренер вратарей «Зенита» Жевнов: «Сафонов – однозначный первый номер в России. После этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат»

Теги Зенит Юрий Жевнов премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Юрий Жевнов считает, что Матвею Сафонову стоит перейти в топ-лигу по окончании сезона. 

– Андрей Аршавин считает: если «Зениту» и выходить на российский рынок, то только за Сафоновым. Согласны?

– Сафонов – однозначный первый номер в России. На мой взгляд, после этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат. Он будет прогрессировать и в РПЛ, но в Европе скачок будет резче.

Я не буду называть фамилии, но слежу за некоторыми вратарями РПЛ. Помимо Матвея, есть несколько ребят, которые могут удивить. Хорошая вторая часть этого сезона, стабильность – в следующем, и все – это вратарь нового статуса.

Это не означает, что вратари, за которыми я слежу, обязательно окажутся в «Зените». Но в России – и не в «Зените» – есть не только Сафонов, – сказал тренер вратарей «Зенита» в интервью Sports.ru.

«У Ивана жировая – 20 процентов. В диете его хватило на две недели». Интервью Юрия Жевнова о вратарях «Зенита»

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9 комментариев

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Destro7451
Ответ WelcomeBackPURE
Таких как он там сотни
Именно по этому туда и надо, при здоровой конкуренции он будет прогрессировать, может выйдет на новый уровень. уровень верхней половины таблицы топ чемпионатов ему вполне по силам . Ну а если ничего не получится, дома всегда ждёт зенит
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BeastI666I
Ответ Pigmalion
По binom вроде лучший в РПЛ, если не считать Кержакова, которому в ворота не бьют особо.
говорит лишь о низком уровне чемпа
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BeastI666I
После этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат
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ахахаха они весь этот бред несут лишь с одной целью - создать видимость, что еще не все пропало, что мы не в вакууме, что у Сафонова есть теоретическая возможность уехать в Европу. Я уже молчу про то, что он так себе вратарь.
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cmorblr
Пятёрочка от Оренбурга, трешка от Факела. 29 пропущенных в 17 играх. Однозначный номер один
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Pigmalion
Ответ Дмитрий9779
В этом сезоне Матвей не очень
По binom вроде лучший в РПЛ, если не считать Кержакова, которому в ворота не бьют особо.
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Дмитрий9779
В этом сезоне Матвей не очень
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Квантовый
кому эта дыра нужна, осталось узнать😁
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WelcomeBackPURE
Таких как он там сотни
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rigobersong
И куда?:) Я вот Ла Лигу смотрю, там даже Испанские средние вратари типа Масипа примерно его уровня, а то и выше:))
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