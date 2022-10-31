Медина об Акинфееве: «Легенда, наш капитан и лидер. Один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Хесус Медина в восторженном ключе высказался об Игоре Акинфееве.

«Акинфеев – легенда! Он наш капитан, наш лидер и один из лучших игроков в РПЛ. В первой части чемпионата все могли видеть его великолепные сэйвы.

Для меня Игорь – один из лучших вратарей, с которыми я когда-либо играл», – сказал полузащитник ЦСКА.

В первом круге РПЛ ЦСКА пропустил 15 мячей в 15 играх. Меньше пропустил лишь «Зенит» – всего 5 мячей.

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