Хави об 1:2 от «МЮ»: «Барса» не контролировала мелкие детали и поэтому вылетает. Очень жаль – команда показала свое лицо и заслужила большего, возможно»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с « ».

Матч раунда плей-офф закончился победой англичан со счетом 2:1. Каталонцы вылетели из турнира.

«Первый гол уязвил нас. Единоборства дорого обошлись нам во втором тайме. Они усилили интенсивность. Мы контролировали игру в первом тайме. Матч был вполне равным. Соперник был в отличной форме, для нас это [поражение] – большое разочарование. Очень печально.

Они физически очень сильны. Их первый гол сильно навредил нам. Все решают детали. Очень жаль, потому что команда показала свое лицо и, возможно, заслужила немного большего.

У нас были моменты. Сегодня мы не контролировали мелкие детали и именно поэтому мы вылетаем.

Такое ощущение, что мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали свое лицо. В следующем году мы попробуем еще раз. Мы должны отнестись к себе с самокритикой. Теперь пришло время сосредоточиться на и Кубке.

Положительной стороной является то, что у нас игра в воскресенье, а затем полуфинал Кубка. Сейчас мы должны сосредоточиться на этом.

Я разговаривал с Каземиро, Вараном... Уважаю «Юнайтед» и поздравляю их», – сказал .