Хави об 1:2 от «МЮ»: «Барса» не контролировала мелкие детали и поэтому вылетает. Очень жаль – команда показала свое лицо и заслужила большего, возможно»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги игры с «Манчестер Юнайтед».

Матч раунда плей-офф Лиги Европы закончился победой англичан со счетом 2:1. Каталонцы вылетели из турнира. 

«Первый гол уязвил нас. Единоборства дорого обошлись нам во втором тайме. Они усилили интенсивность. Мы контролировали игру в первом тайме. Матч был вполне равным. Соперник был в отличной форме, для нас это [поражение] – большое разочарование. Очень печально.

Они физически очень сильны. Их первый гол сильно навредил нам. Все решают детали. Очень жаль, потому что команда показала свое лицо и, возможно, заслужила немного большего.

У нас были моменты. Сегодня мы не контролировали мелкие детали и именно поэтому мы вылетаем.

Такое ощущение, что мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали свое лицо. В следующем году мы попробуем еще раз. Мы должны отнестись к себе с самокритикой. Теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге и Кубке.

Положительной стороной является то, что у нас игра в воскресенье, а затем полуфинал Кубка. Сейчас мы должны сосредоточиться на этом.

Я разговаривал с Каземиро, Вараном... Уважаю «Юнайтед» и поздравляю их», – сказал Хави.

Материалы по теме

114 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ falkao2013
Придёт время и пройдём.
За Реал не волнуюсь, Реалу уже на 20 лет вперёд нечего доказывать и выиграть в ЛЧ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ svaz
Тен Хааг просто в перерыве перевернул игру, так же как Нагельсман и Индзаги в ЛЧ. я ждал матчей с Мю, чтобы понять вырос, как тренер Хави или все таки это МаТШ тащит Барселону на первом месте. очевидно, что заслуга вратаря в первом месте Барселоны в Ла лиге выше чем тренера. отдельный привет рафинье и его фанатам, надеюсь его летом продадут куда угодно
Осталось узнать, почему тер Штеген не затащил сегодня. Как раз в таких матчах нужен вратарь и его подвиги. В очередной раз в еврокубках из тер Штегена сделали решето.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ falkao2013
Придёт время и пройдём.
Да я только За, если честно 🤝 за Лалигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ Алексей Смолин
Ну пора бы уже проходить в еврокубках, сколько уже лет барса не может пройти?
Придёт время и пройдём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koshaus
Конечно выступили лучше, чем в прошлом сезоне, тогда в одной четвёртой вылетели, сейчас в одной восьмой. А если в целом, то последние 2 года показали, что Барса закрепилась в Лиге Европы и может побороться за право играть в Лиге конференций. 🤣🤣🤣 Что он вообще несёт. Подряд 8 лет позора, а он пытается щёки раздувать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ GuruFutbola
Лепс, ты?
Нет, Басков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ falkao2013
Ну ничего страшного. Жизнь на этом не останавливается. В чемпионате и кубке Короля продолжаем борьбу
Ну пора бы уже проходить в еврокубках, сколько уже лет барса не может пройти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bakhtiyorov_kh
Ответ bel01
Не настолько фатальные. Состав был близок к оптимальному на сегодня.
Эриксен и Марсьяль большие потери
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Жданчик
Напомню Юнайтед забил 2 гола с игры......а Барселона 1 гол с левого пенальти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Ответ bammmbini
Левандовский - гол , Рафинья - гол , Роберто и Бускетс голевые ?
Левандовски гол, остальные к сожалению в мечтах😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Assandro Journey
Ответ bel01
Лучшие игроки Барсы в этом сезоне (кроме Лёвы) - Гави, Педри, Дембеле. Никого из троих не было на поле. И при этом Барса была на волоске от того, чтобы отыграться на последних минутах. Так что не преувеличивайте эту победу МЮ. Это была половина Барсы.
да уже в английском медиа кричат МЮ выиграет ЛЕ и вынесет всех в ЛЧ в след сезоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Роман
Барса никогда так не позорилась, как это делает при Чави.
как давно вы смотрите футбол?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Raul14
В прошлом сезоне Реал вынес три команды из АПЛ. И они в таблице были выше всех))
это уже вчерашний день
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Assandro Journey
Ответ kazbek.sultanbek
Что год назад Барса вылетела, что сейчас, потому что в Испании никто так яростно не прессингует. Очень много закрытых команд в Ла Лиге, не привыкли играть с такими командами каталонцы.
спасибо Симеоне, чье влияние очень сильно в Ла Лиге в последние 5-7 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bammmbini
Ответ Flow market Victor Mercedes
Не обращай внимания, у хейтеров сейчас в душе как на дне рождения Неймара)
Левандовский - гол , Рафинья - гол , Роберто и Бускетс голевые ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LonelyWalker
Ответ Aleksandr Danilov
Серьёзно выпускать Торре, который толком ни одной игры не сыграл, на Олд Траффорде? Проблема была не в этом, а в том что Кессье и Бускетса не было кем заменить, когда они наелись
Да, серьезно выпускать Торре. Как минимум после первого тайма. Если тебе нравится игра Роберто, то рекомендую тебе сходить к психологу, у Феррана можешь контакт взять. И что же касается самого Феррана - в чем была проблема выпустить его? Тоже скажешь, что у него нет опыта против английской команды? Он может и не выходил против МЮ, но как минимум он перешёл из АПЛ, и в курсе что из себя представляет МЮ. Выпускать Роберто на эту позицию - тупейшая идея Хави. Единственное, что он сделал полезного для клуба - тот самый гол в ворота ПСЖ. Дальше всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Duha1967
Ответ bel01
Лучшие игроки Барсы в этом сезоне (кроме Лёвы) - Гави, Педри, Дембеле. Никого из троих не было на поле. И при этом Барса была на волоске от того, чтобы отыграться на последних минутах. Так что не преувеличивайте эту победу МЮ. Это была половина Барсы.
А Рафинья )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ GuruFutbola
Лепс, ты?
Он
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Алексей Смолин
Ну как кайфова видеть как у тебя горит 🔥
Лепс, ты?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max bogomazov
Ничего не заслужили! У тебя нет плана Б. Опять вылетел ничего удивительного в этом нет. Плохая работа аналитиков которые непонятно чем занимаются в Барсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eple
Ответ Zidan GOAT
Как вообще Левандовского можно было ставить в один список к лучшим футболистам мира, он же из раза в раз абсолютно бесполезен в матчах с топ командам, появляется только на 11-метровой точке и опять исчезает.
При чем тут Левандовски? Он не плеймейкер, а игрок штрафной, если до него мяч не доходит, каким образом он должен появляться? Он и с топ командами уже всем всё давно доказал. Когда до него мяч в Боруссии или в Баварии доходил, то он из неудобнейших положений забивал из которых казалось, что невозможно забить.
Барса мяч катает пол игры на своей половине поля, а виноват Левандовски. 🤷‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ Алексей Смолин
Ну че, вылетели мы опять бро, да?
Ну ничего страшного. Жизнь на этом не останавливается. В чемпионате и кубке Короля продолжаем борьбу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ ponchik1488
Что она в следующем году снова попробует? Ле выйграть?!
Лигу конференция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ falkao2013
Бруно,Жоржиньо,Неймар они бьют также
Ну че, вылетели мы опять бро, да?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ponchik1488
Что она в следующем году снова попробует? Ле выйграть?!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий