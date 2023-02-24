«Знают ли Малком и Клаудиньо, что теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» Петржела о гражданстве РФ для бразильцев

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Малком Клаудиньо Футбол

Властимил Петржела оценил присвоение гражданства РФ Малкому и Клаудиньо.

«Хочу сказать лишь одно: интересно, знают ли Малком и Клаудиньо, что как граждане России они теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» – высказался бывший тренер «Зенита».

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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61 комментарий

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Roy Nelson
забавно слушать хрюки и визги о мобилизации в РФ, если в 404 гребут всех поголовно😂
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GLASGOW
Зенит - это раковая опухоль на теле России.
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Алекс 777
Ответ Аталанта расправила плечи
Мб следует сделать из этого вывод, что не нужно быть бедным и «простым» человеком? Словно в этом какая-то доблесть есть, когда тебя ни во что не ставят, ты ничего не можешь и ничего из себя не представляешь. Терпилы - подарок для мерзавцев.
идеи о том, что жизни бедных ни чего не стоят попахивают фашизмом
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Ростов-на-Дону
Петржела предлагает отправить этих "росссиян" на передовую, они вернутся героями и, все полюбят "проект"! Властимил всегда любил "проект" и желает ему добра!
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Любезный Коссутий
Ответ Кокич
Комментарий удален пользователем
я исправил. я про Малькома и Клаудиньо, конечно
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Кокич
Ответ Любезный Коссутий
ребят, давайте серьезно: из них будут такие же россияне, как из Жерара Депардье
Комментарий удален пользователем
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Любезный Коссутий
ребят, давайте серьезно: из них будут такие же россияне, как из Жерара Депардье
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Любезный Коссутий
Ответ Николай Коровин
только в этой ли? из мира кино в афганистане побывали только сидихин и балабанов. а в сша кто из известных воевал в корее или вьетнаме?
принц Гарри служил в Афганистане, например.
причем, он пилот боевого вертолета, а не какой-то там
штабной прихлебатель
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Ростовский
Ответ Добрый Ретроград
Это пока. И в РФ пока.
Это не пока, а всегда так будет. Быстрее закончится война, чем будут призывать спортсменов - сборников.
+1
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Camarão
Ответ M-axi-m
как раз с военной кафедрой активнее берут
Как ни странно, но нет. У меня много друзей с военным образованием, закончили учебу буквально недавно, со здоровьем все в порядке, на каких-то особенных работах не работают, на откаты тоже не заработали еще. Ни одного не призвали. Я этому безумно рад, но в глубине души я не понимаю почему их не призвали и где логика😅
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Алекс 777
Ответ кuraakula belov
Скорее будет ядерная война чем хоть один игрок сборной России попадёт на фронт, не говоря уж о натурализованных
эти ребята еще будут учить родину любить, как ари
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Аталанта расправила плечи
Ответ Алекс 777
только они сделали это добровольно, а бедняков спрашивал кто то?
Мб следует сделать из этого вывод, что не нужно быть бедным и «простым» человеком? Словно в этом какая-то доблесть есть, когда тебя ни во что не ставят, ты ничего не можешь и ничего из себя не представляешь. Терпилы - подарок для мерзавцев.
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Vitto
Ответ Алекс 777
только они сделали это добровольно, а бедняков спрашивал кто то?
И бедняки добровольно и с песней пошли...
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Алекс 777
Ответ Бронислав Каминский
Какой ажиотаж вокруг этой темы))Что-то не видно в окопах остальных футболистов-россиян
инвалиды же
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Demyan Grachev
эти неприкасаемые как талантливые дети депутатишек
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NOOhr
Думаю у них невостребованный ВУС…
+2
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Фут.Боль
Да, это был такой хитрый план, чтобы их мобилизовать. Без них уже никак. Пан всех раскусил.
+4
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Алекс 777
Ответ TheCasper13
У них военная кафедра - не возьмут.
скорее всего по злоровью не пройдут, особенно малком
+2
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OldRedWhite
Ответ Marienburg
Знает ли Петржела, что в теории может попасть под кодирование?
От игромании ?
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кuraakula belov
Скорее будет ядерная война чем хоть один игрок сборной России попадёт на фронт, не говоря уж о натурализованных
+1
0
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Алекс 777
Ответ Аталанта расправила плечи
Многие далеко не бедные и хорошо образованные люди с большим энтузиазмом вписались в бойню. Это иллюзия, что за вована и войну только бедные, пропитые и тупые. Болезнь очень сильно развилась по всему обществу.
только они сделали это добровольно, а бедняков спрашивал кто то?
+6
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OldRedWhite
Ответ Николай Коровин
только в этой ли? из мира кино в афганистане побывали только сидихин и балабанов. а в сша кто из известных воевал в корее или вьетнаме?
Беда …
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Insan
Ответ Николай Коровин
только в этой ли? из мира кино в афганистане побывали только сидихин и балабанов. а в сша кто из известных воевал в корее или вьетнаме?
Абсолютно не оспариваю ничего, но… в США армия полностью на контракте и мобилизацию со времен Вьетнама там, наверное, не объявляли. А как там за бугром я не знаю, так как тамошнюю жизнь своими глазами не видел и руками не щупал. Хотя, вон Сона в армию Кореи из Англии выдергивали
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Ира15577
Ужас! Петржеле то какое дело!!!! Куда лезет???!!! Соасем обнаглел!! Забыл, сколько денег у нас заработал!! Молчабы лучше!!!
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Vitto
Ответ Николай Коровин
только в этой ли? из мира кино в афганистане побывали только сидихин и балабанов. а в сша кто из известных воевал в корее или вьетнаме?
Гугл в помощь.
PS Оливер Стоун прости господи...
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