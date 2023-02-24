«Знают ли Малком и Клаудиньо, что теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» Петржела о гражданстве РФ для бразильцев
Властимил Петржела оценил присвоение гражданства РФ Малкому и Клаудиньо.
«Хочу сказать лишь одно: интересно, знают ли Малком и Клаудиньо, что как граждане России они теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» – высказался бывший тренер «Зенита».
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
причем, он пилот боевого вертолета, а не какой-то там
штабной прихлебатель
PS Оливер Стоун прости господи...