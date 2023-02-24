«Знают ли Малком и Клаудиньо, что теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» Петржела о гражданстве РФ для бразильцев

оценил присвоение гражданства РФ Малкому и Клаудиньо.

«Хочу сказать лишь одно: интересно, знают ли Малком и Клаудиньо, что как граждане России они теперь в теории могут попасть под мобилизацию?» – высказался бывший тренер « ».

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?